FTX Leveraged Tokens: cosa sono e come funzionano

I token con leva FTX sono gli sport estremi del cripto-trading. Anche in un mercato di criptovaluta super-volatile, alcune persone bramano ancora più rischi. Immagino che sia per lo stesso motivo per cui saltano giù dalle montagne con tute alari o si lanciano dagli aeroplani.

Perché? Perché supponendo che tu non ottenga REKD, la fretta è incredibile.

Lo scambio FTX lo sta distruggendo al momento con enormi accordi di sponsorizzazione e enormi volumi commerciali. Mentre scrivo, BTC ed ETH stanno raggiungendo i massimi storici con politici e professionisti dello sport che scelgono di essere pagati in criptovaluta. La legislazione si sta facendo strada attraverso il Congresso mentre le istituzioni finanziarie si stanno affrettando ad acquistare BTC.

Sta succedendo tutto in questo momento e FTX sta cavalcando la cresta dell’onda.

Con recenti guadagni senza precedenti nei loro portafogli, alcuni criptofili sono desiderosi di provare tipi di trading più complessi. Diamo un’occhiata a cosa sono i token con leva FTX rispondendo alle domande più comuni.

Cosa sono i token con leva?

I token con leva moltiplicano la tua esposizione a una determinata criptovaluta. Ad esempio, un aumento del prezzo del 5% su un commercio regolare varrebbe il 15% quando sei indebitato a 3x.

Funziona anche al contrario. Se la criptovaluta sottostante scende del 5%, la tua perdita sarà 3x = 15%. Ahi! FTX · Tuttavia, i token con leva finanziaria offrono un po ‘di più di questo.

Esistono 4 tipi di token principali: un token Hedge a -1x token, un token -3x per cortocircuitare un asset, un token 0,5x (HALF) per la volatilità timida e un token 3x per sfruttare i tuoi long. C’è anche un token di volatilità: dai un’occhiata alle opzioni qui e seleziona “Token con leva” da “Mercati”.

Come funzionano i token con leva FTX?

C’è di più in FTX Leveraged Tokens che un semplice moltiplicatore di sovralimentazione. I tecnicismi relativi al “ribilanciamento” e ai “token sintetici / avvolti” assicurano che il tutto funzioni senza soluzione di continuità. Puoi comprarli e venderli proprio come i normali token sul mercato spot, ma ci sono alcune cose interessanti che accadono sotto il cofano. Scomponiamolo nei perché e nei come.

Perché utilizzare i token con leva FTX?

Otteniamo “più soldi per il nostro dollaro” investendo meno per fare di più – o questa è l’idea. Molte strutture di trading a margine liquideranno spietatamente la tua posizione se inciampi oltre la soglia di margin-call. Le cose sono meno gravi con FTX Leveraged Tokens grazie al “Rebalancing”, quindi c’è un po ‘meno rischio di disastro.

Inoltre, FTX continua a diventare un attore importante guadagnandosi una reputazione di affidabilità. Non sono interessati a strappare i polloni con un sito di scambio / gioco d’azzardo offshore CFD (Contract for DIfference). Per l’hobbista in erba che ha catturato il bug del trading di recente, è un ottimo modo per provare il trading “adulto” in un ambiente più sicuro.

Quali sono i principali rischi dell’utilizzo di token con leva finanziaria?

Il rischio principale è perdere tutti i tuoi soldi, ma questo può essere mitigato a breve termine da una buona gestione del bankroll. Ad esempio, imposta una regola secondo cui ogni operazione non deve superare il 5% del tuo conto di trading. In questo modo, è estremamente improbabile che tu venga spazzato via a meno che non ci sia un altro difetto nella tua strategia.

Le posizioni con leva finanziaria sono più vulnerabili ai flash-crash e ai pump-and-dump. Anche sui grandi scambi crittografici con liquidità profonda e spread ridotti, vediamo curiosi picchi temporanei sui grafici, sia al rialzo che al ribasso. Immagina di mantenere una posizione con leva 10x quando un inspiegabile calo dell’11% sul mercato, della durata di pochi secondi, cancella l’intera posizione.

Naturalmente, avresti uno stop loss in modo da non perdere tutto, ma non c’è alcuna garanzia. Il prezzo può saltare da sopra il tuo stop-loss a molto più in basso in un “segno di spunta”. Spesso, non c’è tempo per eseguire il tuo stop loss. Naturalmente, tutti gli altri ora stanno facendo esattamente lo stesso, quindi anche la liquidità più profonda non può salvarli. Checca! Tutto è sparito in una nuvola di fumo digitale prima che il prezzo torni alla normalità come se nulla fosse accaduto.

Come posso acquistare e vendere token con leva FTX?

Apri un account su FTX, quindi raggiungi l’elenco dei token con leva finanziaria. Le coppie sono elencate dai loro simboli ticker, con il nome del token nella colonna successiva. Ad esempio, il simbolo ticker BULL / USD si riferisce a un token Bitcoin lungo 3x. 3x è la leva, Long è la direzione del tuo trade e Bitcoin è l’asset a cui sei esposto.

Nella parte inferiore della pagina viene visualizzata una finestra di trading spot standard in cui si sceglie Acquista o Vendi, l’importo dell’asset e il tipo di ordine. FTX ha una bella selezione di tipi di ordini tra cui trailing stop e stop market / limit ecc. Puoi selezionare POST e CIO per determinare se sarai un maker o un taker e se le tue offerte e offerte verranno automaticamente annullate. Passa il mouse su queste opzioni per leggere la spiegazione.

Puoi anche scambiare token CON leva FTX dalla pagina del tuo portafoglio FTX utilizzando l’opzione “Converti”. Se non sei troppo preoccupato per i tempi e l’ingresso, questo è altrettanto semplice.

Creazione/riscatto

La maggior parte dei token viene acquistata dal mercato spot o scambiata, ma puoi anche creare e riscattare token di leva FTX. Ci sono molte tasse se lo fai, quindi stai attento. C’è anche un avvertimento da FTX che dovresti studiare la letteratura prima di iniziare il percorso di creazione / redenzione. Molto saggio. Mi limiterei a confrontare il prezzo spot con il prezzo swap, considerando le commissioni e acquisendo token in questo modo.

Come si ribilanciano i token con leva finanziaria?

Pensa a ogni giorno nella vita di un token con leva FTX come a un evento separato, con un aggiustamento, a seconda dell’azione dei prezzi del giorno precedente. La coppia contenuta all’interno del token viene ribilanciata per riflettere il nuovo prezzo spot di mercato della coppia del mondo reale. Il tuo prezzo di scambio iniziale è sempre basato sui valori aggiornati, quindi in un mercato rialzista, questo aggraverà i tuoi premi giornalieri.

Prendendo in prestito l’esempio di FTX, due salti giornalieri consecutivi del 15% varrebbero più di un normale aumento del 30% in 2 giorni. Il giorno 2 inizia più in alto, quindi il guadagno complessivo sarebbe del 31,4%, un aumento del rendimento di quasi il 5%. Gentile!

Tempi di riequilibrio

Il tempo di ribilanciamento standard o 3x token è 00:02:00 UTC, tuttavia, un aggiustamento può avvenire in qualsiasi momento se le condizioni di mercato diventano troppo volatili. Uno spostamento dell’11,15% per i token BULL o del 6,7% per i token BEAR, attiverà un ribilanciamento. Questo è ottimo per aggravare i tuoi guadagni, ma anche per aggravare le tue perdite.

Quando funzionano meglio i token con leva?

FTX · I token BULL occasionalmente hanno un vantaggio su una posizione di leva 3x diritta. Pensalo come un interesse composto, che Einstein ha descritto come “L’8a meraviglia del mondo”. I token BULL reinvestono i loro profitti, aumentando la tua esposizione all’asset in modo da fare più soldi.

Questo ovviamente è ottimo quando il token sta salendo, ma se il prezzo in seguito ripercorre, perderai extra poiché ora sei più esposto. Compounding e Ribilanciamento sono importanti e puoi leggerli qui.

Pro e contro

Al rialzo

Tutte le basi sono giuste: FTX è in aumento, sono dinamici e non stanno cercando di sfuggire a innocenti della loro crittografia.

I token a leva si ribilanciano, quindi hai una curva più delicata per scivolare verso il basso quando le cose vanno male.

C’è un intero mondo di Perpetual Swap e dei derivati sottostanti su cui funzionano i token con leva FTX. È affascinante da conoscere e ti rende più intelligente!

Al rovescio della medaglia

Questi sono token a leva e il mercato è super-volatile. Qual è il peggio che potrebbe accadere?

Sommario

FTX è un buon posto come qualsiasi altro per iniziare lungo il percorso dei derivati. Puoi trovare tutti i tipi di derivati di base dei futures. I tipi di mercato innovativi vengono aggiunti regolarmente – è tutto fantastico. Ma c’è il gorilla da 300 libbre nella stanza che dobbiamo riconoscere. Puoi essere spazzato via – REKT.

Presta attenzione alla storia della tartaruga e della lepre! Gli sciocchi si precipitano dove gli angeli temono di calpestare. Un uccello in mano vale 2 uccelli a leva nel cespuglio di scambio perpetuo … OK, quest’ultimo era mio. Penso che potrebbe aver bisogno di lavoro.

Noi scimmie / primati bramiamo l’assunzione di rischi che è stata civilizzata e legiferata fuori dalla nostra vita quotidiana. La versione più igienizzata di oggi cerca di polarizzare i nostri risultati per un grande successo rispetto alla perdita dolorosa.

Ma il trading non dovrebbe riguardare emozioni e istinti. L’aspetto mentale di inseguire le perdite spesso rende cieco un trader alle ragioni per cui sta perdendo in primo luogo. Se ti ritrovi a cercare un trading a margine più estremo, spegni il computer e cerca aiuto.