Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Come trovare il track record di un fondo comune di investimento?

Sono finiti i giorni in cui le persone facevano passi importanti nella loro vita senza molte informazioni preliminari, che si tratti di comprare un’auto o di sposare qualcuno.

Ma oggi, le informazioni sono disponibili a portata di mano. Anche piccole cose come cosa ordinare per il prossimo pasto vengono decise dopo una certa quantità di ricerca o confronto e i fondi comuni di investimento non fanno eccezione.

Se hai difficoltà a navigare tra le varie categorie di fondi e tutti gli schemi elencati sotto di essi, non c’è bisogno di preoccuparsi. Puoi facilmente superare questa sfida visitando un sito web affidabile che presenta un confronto degli schemi di ogni categoria.

Puoi visualizzare aspetti come le prestazioni passate, il profilo di rischio del fondo, per quanto tempo il fondo è in circolazione e le dimensioni del fondo.

Puoi visitare Scheme Performance per accedere alle prestazioni di tutti gli schemi sotto lo stesso tetto. Puoi cercare il rendimento di tutti gli schemi in qualsiasi categoria e confrontare le prestazioni dello schema con il suo rendimento di riferimento, ottenendo anche una visione di come è andato tra i suoi colleghi nella stessa categoria.

La parte migliore è che puoi tracciare le prestazioni passate del fondo rispetto al suo benchmark in un formato grafico per comprendere il suo track record su vari periodi di tempo sia per il piano regolare che per quello diretto.