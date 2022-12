Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Quali sono i limiti di un ETF?

Gli ETF sono strumenti di investimento passivo che tracciano un indice sottostante e negoziano in borsa proprio come le azioni.

Ma gli ETF devono essere acquistati e venduti dallo scambio attraverso un broker. Devi avere un conto demat per negoziare ETF e devi pagare commissioni al broker per ogni transazione. Se sei tentato di investire in ETF per capitalizzare il loro trading in tempo reale, il costo della commissione può ridurre i tuoi rendimenti nel tempo.

In secondo luogo, gli ETF non offrono il vantaggio della media dei costi della rupia che è disponibile nei fondi comuni di investimento attraverso SIP.

Se vuoi fare investimenti regolari in ETF, dovrai anche sostenere il costo della commissione su ogni transazione. Gli ETF non offrono funzionalità come la crescita e l’opzione di dividendo in cui gli investitori possono scegliere un’opzione più adatta ai loro obiettivi finanziari. Ad esempio, gli ETF non possono soddisfare il requisito di un pensionato che cerca un reddito regolare o di qualcuno che cerca il pagamento di dividendi su base regolare.

Alcuni ETF sono specifici di nicchia o di settore e sono scarsamente scambiati. Gli investitori potrebbero affrontare un ampio spread di offerta/amma (la deviazione del prezzo corrente dell’ETF dal suo NAV) durante le transazioni negli ETF. Mentre gli ETF offrono opportunità di trading infragiornaliero che possono essere allettanti a breve termine, potrebbero essere dannosi per un piano finanziario a lungo termine.