Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Dovresti investire in ELSS nell’ambito del nuovo regime fiscale?

Il nuovo regime fiscale in vigore dal 1° aprile 2020 offre agli individui e ai contribuenti HUF la possibilità di scegliere tra aliquote fiscali più basse rinunciando a determinate esenzioni e aliquote fiscali più elevate pur avvalendosi di esenzioni (vecchio regime fiscale).

Il nuovo regime fiscale potrebbe non essere adatto a tutti. I contribuenti devono valutare i risparmi fiscali realizzati sia sotto il vecchio che con il nuovo regime per prendere una chiamata.

Per i contribuenti che hanno prestiti per la casa o per l’istruzione, polizze assicurative sulla vita deducibili dalle tasse, uno stipendio più alto di oltre 15lakh o che possono risparmiare molto attraverso esenzioni, il regime più vecchio può essere più adatto.

Quindi questi contribuenti possono considerare di investire in ELSS per risparmiare tasse sotto il vecchio regime fiscale. Il nuovo regime ti salva sicuramente da un sacco di documenti alla fine dell’anno in termini di presentazione di prove di investimento rispetto al vecchio regime fiscale, ma il vecchio regime ti aiuta anche a prendere poche importanti decisioni di investimento e risparmio. Ti costringe a fare questi investimenti o risparmi ogni anno, che si tratti di ELSS, piano pensionistico o PPF.

Alcuni contribuenti potrebbero già avere SIP in ELSS. Dovrebbero valutare il beneficio fiscale in entrambi i regimi prima di interrompere i loro SIP.

Quale regime fiscale ti aiuterà a risparmiare di più sulle tasse dipenderà interamente dalla tua struttura del reddito e salariale? Dovresti consultare un consulente fiscale se non sei in grado di calcolare da solo il tuo debito fiscale in entrambi i regimi fiscali. Un tale confronto può solo guidarti con la tua decisione di continuare a investire in ELSS che non solo aiuta a risparmiare le tasse, ma ti offre il potenziale di crescita delle azioni. Anche se il nuovo regime fiscale ti si addice meglio, puoi comunque considerare di investire in ELSS dal punto di vista della creazione di ricchezza. Se sei qualcuno che tende a ritirarsi durante i mercati volatili, il periodo di lock-in ti aiuterà a rimanere in piedi e superare la volatilità a breve termine. Poiché i fondi ELSS hanno un periodo di lock-in di 3 anni, se investi oggi, puoi togliere i tuoi soldi solo dopo 3 anni in caso di investimento forfettario. Il periodo di blocco è applicabile anche a ciascun pagamento SIP. Se vuoi prelevare l’intero importo investito in 12 mesi, dovrai aspettare che l’ultima rata SIP abbia completato 3 anni.