in

Sfogliare la cronologia delle transazioni di Binance può aiutare gli utenti a tenere traccia delle loro spese crittografiche quotidiane.

Proprio come navigare nella cronologia delle transazioni di Coinbase per tenere traccia degli acquisti precedenti, gli utenti possono anche tracciare la loro cronologia commerciale su Binance scorrendo verso l’opzione di Cronologia transazioni di Binance.

Sfogliare la cronologia delle transazioni di Binance può aiutare gli utenti a tenere traccia delle loro spese crittografiche quotidiane, dando loro la possibilità di riflettere e documentare i loro acquisti precedenti. Il processo consente inoltre agli utenti di controllare transazioni aggiuntive, tra cui commissioni e tariffe Binance aggiuntive, per ottenere una dichiarazione crittografica dettagliata.

Ecco come puoi controllare la cronologia delle transazioni di Binance.

Come trovare la cronologia delle transazioni su Binance

Ecco come puoi visualizzare la cronologia delle transazioni su Binance:

Accedi al tuo account Binance e vai al tuo Wallet.

Seleziona il portafoglio di tua scelta (Spot, Margine, Futures ecc.).

Sul cellulare, fai clic sull’icona Cronologia visualizzata nell’angolo in alto a destra dello schermo. Sul sito Web, premere l’opzione Cronologia transazioni.

Qui puoi scegliere tra i vari servizi offerti da Binance, tra cui depositi, prelievi, trasferimenti e altro ancora. Tuttavia, diversi servizi avranno periodi massimi di transazioni che è possibile visualizzare contemporaneamente.

Per scaricare o generare tutte le tue transazioni Binance, premi il pulsante Genera tutti gli estratti conto in alto a destra.

La cronologia delle transazioni di Binance non viene visualizzata

Tuttavia, potrebbero esserci momenti in cui un utente non è in grado di visualizzare la cronologia delle transazioni di Binance.

Se ciò accade, la cosa principale da provare è verificare prima se Binance è inattivo o se il server Binance è in manutenzione.

Un altro problema è che quando si generano tutte le istruzioni, Binance consente agli utenti di farlo solo sei volte al mese. Controlla se hai esaurito tutti questi.

In caso contrario, ti suggeriamo di contattare il team di assistenza clienti di Binance per chiedere quale sia il problema relativo alle tue transazioni.