Come Trovare La Frase Segreta di MetaMask?

L’integrazione della metamaschera OpenSea ha aperto le porte agli appassionati di NFT per l’acquisto di NFT oltre all’utilizzo del portafoglio MetaMask come semplice strumento per il trasferimento di criptovalute da un luogo all’altro.

Ma ci sono momenti in cui si può facilmente dimenticare la loro frase segreta metamaschera, che può mettere gli utenti in un po ‘di guai.

Una frase seed MetaMask è una serie di semplici parole che un utente deve tenere al sicuro per le volte in cui dimentica accidentalmente la password di accesso.

Ma cosa dovrebbe fare l’utente quando non riesce nemmeno a ricordare la sua frase seme MetaMask?

Ciò significa che a un utente viene impedito l’accesso a diversi servizi MetaMask, inclusi i trasferimenti da MetaMask a PancakeSwap e l’accesso alla funzione NFT MetaMask.

Per evitare situazioni come queste, un utente deve seguire le istruzioni menzionate di seguito per recuperare la sua frase seme MetaMask.

Come trovare la frase di seme MetaMask

Per trovare la tua frase di seed MetaMask, un utente deve:

Apri MetaMask dalla sua app per accedere a MetaMask accedendo all’estensione MetaMask chrome.

Fare clic sull’opzione di sicurezza e privacy

Fai clic su “Rivela frase di recupero”.

Inserisci la tua password per confermare e scrivere la frase di recupero.

Non è possibile acquisire uno screenshot della frase di recupero. Quindi si consiglia spesso di scrivere la frase di recupero in un quaderno (nel modo prescritto) e conservarla in un luogo sicuro.

Come cambiare la tua frase di seme MetaMask?

Secondo le linee guida emesse dal team MetaMask, un utente non può modificare la propria frase seme Metamask.

Tuttavia, sono liberi di creare un account diverso e trasferire i token dal loro account esistente a quello nuovo

In questo modo, verrà assegnata loro una nuova frase di recupero che potranno salvare o scrivere per scopi di recupero in futuro.

MetaMask Seed Phrase non funziona?

La frase seme MetaMask viene generata in modo sequenziale. Un utente deve mantenere la sequenza allineata durante l’immissione della frase di inizializzazione per evitare errori.

Quando ricevi un errore di seed MetaMask che non funziona, ecco alcune cose che devi controllare per assicurarti che la tua frase seed sia inserita correttamente nel database del portafoglio.