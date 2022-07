Il mercato delle criptovalute continua a vacillare intorno allo stesso livello. A $ 945 miliardi, il suo limite totale è leggermente diminuito – dello 0,7% – nelle ultime 24 ore. È anche diminuito del 29% in un mese e del 46% in 60 giorni, segnando un periodo molto difficile per le criptovalute e l’economia globale nel suo complesso.

La maggior parte delle monete principali sta attraversando una fase altrettanto difficile, anche se alcune hanno invertito le tendenze recenti per registrare guadagni. Questo articolo combina alcune delle monete più performanti e più sottovalutate in un elenco delle 5 prossime criptovalute che stanno per esplodere a Luglio 2022

Le 5 criptovalute che stanno per esplodere a Luglio 2022

1. Bitcoin (BTC)

BTC è $ 20.238 questa mattina, segnando un aumento dell’1,5% nelle ultime 24 ore.

È, tuttavia, sostanzialmente piatto nell’ultima settimana e in calo del 32% negli ultimi 30 giorni.

Gli indicatori di BTC mostrano che è a un riflusso molto basso. Solo per quanto riguarda i tecnici, è previsto un grande rimbalzo in qualsiasi momento presto, anche se le circostanze economiche stanno minando qualsiasi ripresa in questo momento.

In effetti, altri indicatori suggeriscono che ora è un ottimo momento per acquistare bitcoin. Ciò include gli indicatori stock-to-flow e dei prezzi realizzati.

Naturalmente, come suggerisce la personalità di Crypto Twitter PlanB, c’è una possibilità esterna che ci sia stata una sorta di “rottura strutturale” con la storia precedente del mercato della criptovaluta. Vale a dire, non si è mai trovato in una grave recessione prima, qualcosa che ora sembra una prospettiva reale.

Tuttavia, BTC è la criptovaluta meglio posizionata per aumentare ad un certo punto in futuro. Come con i precedenti mercati rialzisti, avvierà e guiderà qualsiasi futuro mercato rialzista.

Continua a comandare più investimenti istituzionali di qualsiasi altra moneta, oltre ad attirare più proprietà nei paesi con gravi problemi di inflazione. Questo è il motivo per cui l’abbiamo evidenziata come una delle nostre 5 prossime criptovalute ad esplodere.

2. The Sandbox (SAND)

A $ 1,26, SAND è aumentato di quasi il 10% nelle ultime 24 ore. È anche aumentato del 16% in una settimana e del 38% in due settimane, ma ha perso il 3% in un mese.

SAND è una delle poche monete importanti in aumento in un momento difficile per il mercato. Il suo indice di forza relativa (in viola) è salito a 60, indicando un buon slancio. È probabile che la sua media mobile a 30 giorni (in rosso) inizierà a muoversi verso la sua media a 200 giorni (in blu), formando potenzialmente una “croce d’oro” che segnalerebbe un rally.

Uno dei motivi principali per cui SAND si sta radunando in questo momento è che la Sandbox ha aperto un ponte verso la piattaforma polygon di livello due. Ciò consente agli utenti di Sandbox di trasferire token non fungibili LAND e SAND a (e su) Polygon, riducendo così i costi e aumentando l’efficienza.

Ciò ridurrà l’attrito sulla piattaforma di gioco / metaverse, nel processo che attira più utenti. Inoltre, la Sandbox ha assistito a molte attività di alto profilo sulla sua piattaforma di gioco / metaverse. In particolare, il produttore di portafogli hardware Ledger ha annunciato di aver scelto la Sandbox come prima posizione virtuale nel metaverso. Questa è l’ennesima approvazione della piattaforma, che ha anche collaborato con TIME Magazine e Lionsgate nelle ultime settimane.

Vale la pena ricordare che la Sandbox ha accumulato circa $ 350 milioni di vendite di terreni virtuali nel 2021, più di qualsiasi altra piattaforma simile. Questo evidenzia il suo potenziale, e anche perché l’abbiamo inclusa tra le nostre 5 prossime criptovalute ad esplodere.

3. Ripple (XRP)

XRP è $ 0,323839 oggi, che rappresenta un aumento dello 0,5% nelle ultime 24 ore. È diminuito del 4% in una settimana, del 18% in un mese e del 50% in un anno.

Il mercato sta grossolanamente sottovalutando XRP al momento, come evidenziato dal suo basso RSI e dalla media a 30 giorni. Detto questo, il suo RSI si è insinuato nell’ultima settimana o giù di lì, forse in previsione di una decisione che è dovuta nel caso in corso di Ripple con la SEC.

Fondamentalmente, Ripple sta aspettando che il giudice Netburn decida se le e-mail relative a un discorso sec rientrano nei privilegi di riservatezza cliente-avvocato. Se non lo fanno, questo sarà un grande impulso per Ripple e il suo caso. Aumenterà le possibilità che Ripple ottenga un risultato favorevole e potrebbe accelerare i progressi del caso.

Allo stato attuale, tutti i briefing finali sono previsti entro dicembre di quest’anno, con una decisione finale o un accordo probabilmente successivo all’inizio del 2023. Tuttavia, ora si sta costruendo la speranza che le decisioni attese possano accelerare le cose. Ad ogni modo, il caso di Ripple si è rafforzato negli ultimi mesi e garantisce un buon risultato, XRP quasi certamente esploderà.

4. eCash (XEC)

A $ 0,00004453, XEC è aumentato del 13% nelle ultime 24 ore. Ha anche guadagnato il 12% in una settimana e il 16% in due settimane, ma è in calo di 8 in un mese.

XEC è chiaramente in ripresa, con il suo RSI che si dirige a 60. Naturalmente, con condizioni di mercato volatili, non è certo per quanto tempo potrebbe durare il suo rally attuale, anche se fosse stato in ritardo.

Per chi non lo sapesse, eCash (XEC) è una versione rinominata di Bitcoin Cash ABC (BCHA), che a sua volta era un fork di Bitcoin Cash (che è un fork di Bitcoin). È aumentato di recente in gran parte perché sta compensando le precedenti forti cadute. Un’altra spinta è il fatto che ha assistito a una serie di elenchi e aggiornamenti di scambio nell’ultimo mese o giù di lì.

Ciò include KuCoin che abilita depositi e prelievi XEC all’inizio di giugno. Include anche Binance che aggiunge l’altcoin al suo servizio Binance Earn, consentendo ai depositanti di guadagnare interessi sul loro XEC.

Tali sviluppi sono una parte importante del motivo per cui possiamo aspettarci che XEC continui a crescere nel prossimo futuro. Sono anche il motivo per cui è tra le nostre 5 prossime criptovalute a esplodere.

5. Evmos (EVMOS)

EVMOS ha guadagnato del 16% nelle ultime 24 ore, raggiungendo $ 2,63. È anche aumentato del 41% in una settimana e del 73% in due settimane.

Lanciato solo alla fine di aprile, EVMOS è una delle monete più recenti nelle criptovalute top-1oo per capitalizzazione di mercato. È il token nativo di Evmos, una side-chain compatibile con Ethereum per Cosmos. In parole povere, è un modo per collegare Cosmos con Ethereum e avere dapps Ethereum su Cosmos.

Come tale, è cresciuto in importanza per Cosmos nelle ultime settimane. Ciò è stato aiutato dall’implementazione del suo aggiornamento v6, che migliorerà l’efficienza in vari modi e aumenterà la compatibilità con determinati portafogli (ad esempio MetaMask).