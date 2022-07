Cos’è Treat, il nuovo token di Shiba Ainu

in

Un nuovo token Shiba Inu sta arrivando.

L’ecosistema Shiba Inu è destinato ad espandersi con un altro token di criptovaluta chiamato TREAT che sta cercando di lanciare.

Come annunciato in un aggiornamento di Shytoshi Kusama, TREAT sarà usato come ricompensa ShibaSwap e avrà un ruolo nel metaverso Shiba Inu e Shiba Inu Game.

Questa è una sorpresa per i titolari di Shiba Inu. Come abbiamo pubblicato nel nostro precedente articolo su TREAT di marzo, pochi hanno mai pensato che il token sarebbe stato rilasciato, fino ad ora.

Annunciato il token Shiba Inu TREAT

“Sì, lo stai leggendo correttamente. TREAT verrà lanciato come parte dello sviluppo del nostro ecosistema”.

L’annuncio di Shytoshi Kusama di un quarto token nell’ecosistema Shiba ha colto tutti di sorpresa.

Con così tanti elementi per l’ecosistema, pochi ricordano l’esistenza di TREAT sul WoofPaper.

Tuttavia, andando avanti sembra che TREAT giocherà un ruolo importante in molti progetti Shiba Inu. Dopo che il DAO ha votato per fermare le ricompense ShibaSwap BONE, dando invece questo a Shibarium, si è aperto un divario per le ricompense ShibaSwap. Questo sarà riempito da TREAT.

Fornirà anche ricompense per il Metaverso SHIB e l’imminente Shiba Inu Game.

TREAT avrà anche un ruolo nel bilanciare SHI – la prossima stablecoin Shiba Inu. Previsto per il lancio nel 2022, non siamo sicuri se questo significa che TREAT sarà la criptovaluta ancorata a SHI, o è più un riferimento al bilanciamento dell’ecosistema più ampio.

Annuncio

Questo renderà TREAT il quarto (o quinto a seconda di SHI) token, dopo SHIB, BONE e LEASH.

Oltre ad annunciare che ai membri delle razze Shiba Inu è stata assegnata una “fornitura limitata di TREAT”, Shytoshi ha anche spiegato perché è stato detto poco sul quarto token.

“Non volevamo precipitare un altro token nell’ecosistema”, ha detto. “E il suo caso d’uso deve essere ben definito e delineato.”

Non c’è ancora una data di uscita per TREAT. Con le ricompense BONE su ShibaSwap che dovrebbero esaurirsi nei prossimi mesi, se vuole sostituire senza problemi questo token, potrebbe accadere presto.