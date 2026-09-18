Scopri i segnali nascosti che rendono alcune crypto più prevedibili di altre, dal numero di utenti all’hash rate e al sentiment di ricerca.

Per lungo tempo il mondo delle criptovalute è stato dipinto come un mare senza terraferma: assenza di dividendi, di flussi di cassa, di bilanci tradizionali. I prezzi sembravano oscillare al ritmo di notizie e hype, alimentando l’idea di un mercato guidato esclusivamente dal sentiment. Tuttavia, un’analisi più approfondita rivela che esistono dei fondamentali diversi non immediatamente riconoscibili dai metodi tradizionali, ma capaci di fornire informazioni concrete sul comportamento futuro degli asset digitali.

Segnali di partecipazione, sicurezza e attenzione: i tre nuovi fondamentali

Il primo indicatore analizzato è il numero di utenti attivi su una blockchain. Rappresenta la partecipazione reale alla rete e, Il secondo è l’hash rate ossia la potenza computazionale totale impiegata dai miner per validare le transazioni e proteggere la catena; è una misura di sicurezza e di fiducia degli operatori. Il terzo indicatore è l’intensità delle ricerche su Google relative a una determinata criptovaluta, che funge da termometro dell’attenzione del pubblico e del sentimento di mercato.

Utenti attivi come barometro di adozione

Un aumento costante degli utenti attivi indica che la rete sta diventando più utile e più integrata nell’ecosistema digitale. Questo dato è facilmente tracciabile tramite gli explorer di blockchain e può essere normalizzato per confronti inter-crypto.

Hash rate: sicurezza che si traduce in valore

Pur essendo un concetto tipico dei sistemi proof-of-work, l’hash rate ha mostrato una correlazione anche con criptovalute non minabili, suggerendo che gli investitori interpretano l’incremento della potenza computazionale come un segnale di fiducia nella solidità del protocollo.

Ricerca Google: l’eco dell’interesse collettivo

Le query su Google sono un riflesso immediato di quanto la community stia parlando di un token. Quando le ricerche salgono rapidamente, si osserva spesso un movimento di prezzo successivo, dimostrando che l’attenzione è parte integrante dell’infrastruttura di prezzo delle crypto.

Come i segnali hanno dimostrato la capacità predittiva

Utilizzando dati settimanali raccolti da agosto 2015 ad aprile 2025 e successivamente estesi a quarantanove criptovalute, gli studiosi hanno testato la capacità di questi tre indicatori di prevedere i rendimenti fuori campione. Il modello è stato confrontato con un benchmark basato sui rendimenti medi storici. In quasi tutti i casi, i segnali di utenti, hash rate e ricerca hanno generato previsioni più accurate rispetto al semplice storico.

Un risultato sorprendente è emerso dall’analisi dell’hash rate: nonostante la sua connessione evidente solo ai sistemi proof-of-work, ha fornito informazioni utili anche per token non minabili, indicando che la variabile funge da proxy di fiducia di mercato più ampia. Allo stesso modo, il sentiment di ricerca ha spesso eguagliato o superato le performance di indicatori più tecnici, confermando che l’attenzione non è solo rumore ma una componente reale del meccanismo di prezzo.

Implicazioni per gli investitori: strategie basate sulla prevedibilità

Questi risultati non significano che tutti i token siano facili da prevedere, ma evidenziano che la prevedibilità varia significativamente da criptovaluta a criptovaluta. Ordinando gli asset in base al loro storico di capacità predittiva e acquistando quelli più prevedibili, mentre si vendono i meno affidabili, è possibile ottenere un alpha positivo, soprattutto quando la prevedibilità è valutata in termini di rapporto rischio-rendimento.

Per chi opera nel settore, ciò implica un approccio più disciplinato: monitorare costantemente gli utenti attivi l’hash rate e le tendenze di ricerca per ogni progetto. Queste metriche, unite a un modello quantitativo, permettono di distinguere il vero valore informativo dal mero rumore di mercato trasformando la percezione di un “casinò” in una fonte di opportunità di investimento più sistematica.