Binance Savings: cos’è e come funziona

Binance è una piattaforma interfunzionale. Il risparmio è una funzione di risparmio crittografico piuttosto semplice per realizzare un profitto. Come funziona Binance Savings? Inoltre, come fare soldi dal risparmio.

Cos’è Binance Savings?

Binance Savings è una funzione di risparmio crittografico offerta. Binance consente agli utenti di depositare risparmi crittografici nei loro portafogli di risparmio.

Binance bloccherà la criptovaluta e pagherà interessi ai risparmiatori.

Come funziona Binance Savings?

Esistono due tipi di risparmio: risparmio flessibile e risparmio e attività bloccati.

Il risparmio flessibile è una caratteristica che consente agli investitori di depositare criptovaluta, ricevere interessi giornalieri e poter depositare o prelevare in qualsiasi momento. I risparmi flessibili hanno spesso tassi di interesse più bassi.

Nel frattempo, la funzione Di risparmio bloccato consente agli investitori di depositare risparmi in criptovaluta e il mittente riceve un tasso di interesse fisso dopo la fine del periodo di risparmio.

Dopo questo tempo, gli investitori possono ritirare i loro risparmi. Se l’investitore deposita i risparmi fissi in un conto di risparmio flessibile durante il periodo di deposito bloccato, gli interessi maturati in precedenza non verranno pagati. Tuttavia, se l’investitore completa il periodo di risparmio fisso, il rendimento ricevuto è solitamente più alto.

Come utilizzare la funzione Risparmio?

Fase 1: Accedi all’account Binance. Se non hai un account Binance, registrati utilizzando il link qui sotto:

Step 2: seleziona Finanza, quindi seleziona Binance Earn

Passaggio 3: scorri verso il basso, seleziona Vai a Risparmio

Risparmio flessibile su Binance

Nella sezione Risparmio flessibile, seleziona [Espandi tutto…] per visualizzare tutti i prodotti di risparmio flessibili disponibili su Binance.

Seleziona la valuta che desideri salvare, quindi fai clic su Iscriviti.

Inserisci le informazioni sulla quantità di criptovaluta che desideri salvare, fai clic sulla casella di controllo per accettare nella casella che ho letto e accetto il contratto di servizio binance Savings e fai clic su Conferma.

Dopo aver completato il passaggio precedente, Binance trasferisce automaticamente la criptovaluta che hai registrato dal portafoglio Spot al portafoglio di risparmio. Per rivedere l’importo che stai risparmiando, fai clic su Portafoglio, seleziona Guadagna e guarda nella scheda Risparmio.

Risparmio bloccato

Analogamente al risparmio flessibile, scorri verso il basso fino a Risparmio bloccato, fai clic per visualizzare tutto l’elenco dei risparmi fissi e seleziona [Espandi tutto …]

Seleziona la valuta in cui desideri inviare risparmi fissi, fai clic su Iscriviti

Inserisci le informazioni sul tempo risparmiato, la quantità di moneta elettronica che desideri risparmiare, fai clic su Accetta i termini e fai clic su Conferma.

Dopo aver completato il passaggio precedente, l’importo fisso dei tuoi risparmi verrà depositato nel portafoglio di risparmio. Per verificare lo stato dei tuoi risparmi fissi, seleziona Portafoglio, quindi fai clic su Guadagna e seleziona la scheda Risparmio. Quindi, seleziona la scheda Bloccato.

Conclusione

L’articolo sopra ha imparato come risparmiare sui risparmi di Binance. A seconda delle esigenze e delle aspettative, gli investitori possono scegliere il tasso di risparmio corretto per se stessi. Questo è un modo per gli investitori di fare soldi ancora quando non c’è l’opportunità di scambiare criptovalute. Il risparmio è un modo privo di rischi per fare soldi, quindi è scelto da molti investitori, in particolare dagli investitori che non amano le transazioni quotidiane.