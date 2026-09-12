Come valutare la duration per gestire il rischio tasso

La duration è la bussola del rischio tasso. Questa guida spiega Macaulay, modified, DV01 e convexity con esempi concreti per portafogli a breve, medio e lungo.

Duration obbligazionaria: la metrica chiave nel rischio tasso

La duration è la metrica cardine per misurare la sensibilità del prezzo di un’obbligazione alle variazioni dei tassi d’interesse. In termini intuitivi, rappresenta il tempo medio ponderato di incasso dei flussi di cassa, e consente di stimare di quanto varia il prezzo al variare del rendimento. Comprendere duration significa poter confrontare titoli e strategie con una unità comune, indipendente dal solo dato di scadenza legale. Nella maggior parte dei casi, una duration più lunga implica maggiore volatilità di prezzo e potenziale rendimento atteso più alto, ma anche rischio tasso superiore.

La duration è rilevante perché mette in relazione struttura dei flussi, cedola e rendimento. È uno strumento trasversale: aiuta a costruire un portafoglio coerente con l’orizzonte temporale, con la tolleranza al rischio e con ipotesi sui movimenti dei tassi. Questo articolo illustra in modo sistematico la duration di Macaulay la modified duration la DV01 e l’impatto della convexity con esempi pratici su segmenti a breve, medio e lungo. L’obiettivo è fornire criteri operativi per leggere e gestire la sensibilità ai tassi in maniera consapevole.

Macaulay e modified: cosa misurano davvero

La duration di Macaulay è il tempo medio ponderato in anni dei flussi di cassa, dove i pesi sono i valori attuali di cedole e rimborso. Esprime in termini temporali quando, in media, si recupera l’investimento. La modified duration è invece una trasformazione della Macaulay che misura l’elasticità del prezzo al rendimento approssima la variazione percentuale del prezzo per una piccola variazione del rendimento, mantenendo costanti i flussi. Tipicamente, per titoli plain vanilla, la modified è inferiore alla scadenza residua e cresce quando la cedola è più bassa, perché i flussi sono più concentrati verso il rimborso finale.

In pratica, se una obbligazione ha modified duration pari a 5, una variazione di 100 punti base del rendimento implica approssimativamente una variazione del prezzo del 5% in direzione opposta. Questo legame lineare funziona bene per piccoli movimenti dei tassi e per titoli senza optionality. È utile ricordare che la duration di Macaulay dipende dal livello di rendimento: a rendimenti più bassi, a parità di cedola e scadenza, la duration tende ad aumentare, incrementando la sensibilità del prezzo ai movimenti dei tassi.

DV01: la sensibilità assoluta che parla il linguaggio dei portafogli

La DV01 (Dollar Value of a Basis Point), detta anche Pvbp misura la variazione assoluta in unità monetaria del prezzo per uno spostamento di 1 punto base del rendimento. È l’equivalente in valuta della modified duration, ma estremamente operativa per il rischio di portafoglio. Per esempio, una DV01 di 0,85 per 100 di nominale significa che un movimento di 1 bp nel rendimento genera una variazione di 0,85 in prezzo per ogni 100 nominali detenuti. Moltiplicando per l’esposizione, si ottiene l’impatto atteso in valore.

La DV01 permette di sommare sensibilità su titoli diversi, normalizzando per le differenze di cedola e scadenza. Consente anche di impostare coperture con future o swap allineando le DV01 delle posizioni. È particolarmente utile per governare limiti di rischio: fissare una DV01 massima di portafoglio obbliga a scegliere combinazioni di scadenze e strumenti coerenti con la volatilità tollerata. In presenza di curve diverse, si utilizzano DV01 per punti di scadenza, segmentando la sensibilità per bucket temporali.

Convexity: quando la linea diventa curva

La convexity misura la curvatura della relazione prezzo-rendimento. La modified duration fornisce una stima lineare valida per piccoli movimenti; la convexity corregge tale stima per movimenti più ampi, migliorando l’accuratezza. Titoli con alta convexity perdono meno quando i rendimenti salgono e guadagnano di più quando scendono, a parità di duration, rendendoli preziosi in portafogli che cercano protezione asimmetrica. La convexity cresce di norma con la scadenza e diminuisce con cedole elevate, perché i flussi anticipati riducono la sensibilità a variazioni non lineari dei tassi.

Operativamente, una stima di variazione di prezzo può includere termine lineare (modified × Δy) e termine di convexity (0,5 × convexity × Δy²). Su movimenti importanti di tasso o su titoli molto lunghi, trascurare la convexity può generare errori rilevanti. Va considerato che strumenti con opzionalità implicita, come callable o mutuatari con opzioni di rimborso anticipato, presentano convexity effettiva diversa e talvolta negativa, richiedendo modelli specifici.

Esempi pratici: breve, medio, lungo

Segmento breve (fino a 3 anni): tipicamente duration bassa e DV01 contenuta. Un titolo a 2 anni con cedola moderata potrebbe avere modified intorno a 1,8–2,0; un aumento di 50 bp implica una perdita di circa il 1–1,0%. Si presta a chi privilegia stabilità di capitale e bassa volatilità. Segmento medio (3–7 anni): duration intermedia, buon compromesso tra rendimento e rischio; una modified di 4–5 comporta movimenti di prezzo più sensibili, utili per prendere esposizione al carry e a eventuali movimenti della curva.

Segmento lungo (oltre 7–10 anni): duration elevata e DV01 corposa. Un titolo a lunga scadenza con cedola bassa può esprimere modified superiori a 10; variazioni di 100 bp si traducono in oscillazioni di prezzo a doppia cifra. Offre più convexity e potenziale di guadagni quando i rendimenti si comprimono, ma richiede tolleranza a movimenti anche ampi quando i rendimenti crescono. La scelta va calibrata sulla capacità dell’investitore di sopportare volatilità e orizzonte di detenzione.

Costruire l’allocazione: regole operative

Un approccio semplice è definire un budget di DV01 di portafoglio, ripartendolo tra bucket temporali. Per esempio: 40% DV01 in breve, 40% in medio, 20% in lungo, adattando i pesi a vincoli e obiettivi. La scelta di titoli a cedola più alta riduce la duration a parità di scadenza, attenuando la sensibilità. Le strategie barbell (combinazione di breve e lungo) possono massimizzare convexity a parità di duration media, mentre le strategie bullet concentrano la sensibilità su una scadenza specifica, utile per scommesse mirate su movimenti della curva.

Per ipotesi di rialzo dei tassi, si tende a preferire duration contenute o coperture con future e swap per ridurre la DV01 netta. Per ipotesi di stabilizzazione o calo, la componente lunga, ben selezionata, può accrescere convexity e potenziale di rivalutazione. In ogni caso, stabilire intervalli di duration target e verificare regolarmente le misure evita derive non volute dovute a movimenti dei prezzi o a reinvestimenti delle cedole.

Insidie e casi particolari: quando la duration inganna

Titoli con opzionalità (callable, puttable, mortgage-backed) hanno duration effettiva dipendente dallo scenario: quando i rendimenti scendono, le call possono attivarsi accorciando la duration e riducendo la convexity; in risalita, la duration può allungarsi. Strumenti a tasso variabile presentano duration molto bassa tra reset, ma non nulla: il prezzo resta sensibile al margine di credit spread e alla tempistica di reset. Anche l’inflazione indicizzata modifica la struttura dei flussi e la stima di duration richiede modelli coerenti con l’indicizzazione.

Nei portafogli multi-emittente, la duration misura il rischio tasso, non il rischio di credito. Un ampliamento degli spread può dominare l’effetto tasso sul prezzo. Per questo, è utile affiancare alla DV01 una misurazione di sensibilità agli spread (spread DV01 o CS01). Infine, la stima di duration e convexity dipende da convenzioni di mercato, frequenza cedolare e curva di sconto impiegata: coerenza metodologica e controllo delle assunzioni sono essenziali per confronti significativi.

Indicazioni finali per un uso consapevole

La duration fornisce una lingua comune per progettare e monitorare l’esposizione ai tassi. Integrare MacaulaymodifiedDV01 e convexity consente stime più robuste e decisioni più informate. Nel breve, si privilegia stabilità e bassa DV01; nel medio, si ottimizza il compromesso rischio-rendimento; nel lungo, si ricerca convexity accettando maggiore volatilità. Assegnare un budget di DV01, scegliere la forma della curva desiderata e considerare opzionalità e credito rende l’allocazione più resiliente e allineata agli obiettivi dell’investitore.