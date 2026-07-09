Commissioni d’esame e crediti: guida completa agli appelli universitari

Un'analisi dettagliata delle commissioni d'esame universitarie, con informazioni sui crediti formativi e i presidenti di commissione.

L’università rappresenta un percorso di crescita e apprendimento che culmina con gli esami, momenti cruciali per ogni studente. Conoscere in anticipo le commissioni e i crediti formativi associati a ciascun esame può fare la differenza nella preparazione e nella gestione del proprio percorso accademico.

In questa guida, esploreremo le varie commissioni d’esame, i crediti formativi associati e i docenti che presiedono ogni commissione. Che tu sia uno studente del primo anno o prossimo alla laurea, queste informazioni ti aiuteranno a organizzare al meglio il tuo percorso universitario.

Abilità informatiche e telematiche: competenze digitali per il futuro

Le abilità informatiche e telematiche sono fondamentali in un mondo sempre più digitalizzato. Gli esami in questa materia sono presieduti dal professor Santo Gagliano un esperto del settore con una vasta esperienza. Gli studenti possono scegliere tra due opzioni: un esame da 3 crediti formativi o uno da 4 crediti a seconda delle proprie esigenze e del piano di studi.

Bilanci aziendali e contabilità pubblica: le basi della gestione economica

La contabilità e i bilanci aziendali sono pilastri fondamentali per chi intende lavorare nel settore economico. Il professor Sebastiano Torcivia presiede le commissioni per questi esami, che valgono 8 crediti formativi. Anche gli esami di contabilità e bilanci degli enti pubblici sono sotto la sua guida, offrendo agli studenti una preparazione completa e approfondita.

Diritto commerciale e tributario: le regole del mercato

Il diritto commerciale e il diritto tributario sono discipline essenziali per comprendere le dinamiche del mercato e delle finanze. Il professor Carlo Bavetta presiede le commissioni per il diritto commerciale, che possono valere 6 o 8 crediti formativi mentre il professor Luigi Cinquemani è responsabile per il diritto tributario, con esami da 6 crediti. Questi corsi forniscono una solida base giuridica per chi intende lavorare nel settore legale o finanziario.

Economia aziendale e gestione finanziaria: le chiavi del successo

L’economia aziendale è una delle discipline più richieste nel mondo del lavoro. Il professor Corrado Vergara presiede le commissioni per questi esami, che possono valere 10, 12 o 14 crediti formativi a seconda del percorso scelto. Gli studenti possono anche approfondire la gestione finanziaria delle imprese con esami da 6 crediti presieduti dal professor Pasquale Massimo Picone.

Lingua inglese e marketing: competenze globali

La lingua inglese è una competenza indispensabile in un mondo globalizzato. Il professor Giulia Adriana Pennisi presiede le commissioni per gli esami di lingua inglese, che valgono 6 crediti formativi. Inoltre, il marketing è una disciplina in continua evoluzione, con esami da 6 o 8 crediti presieduti dal professor Gandolfo Dominici. Questi corsi offrono agli studenti le competenze necessarie per affrontare il mercato del lavoro con successo.

Matematica finanziaria e statistica: strumenti per l’analisi

La matematica finanziaria e la statistica sono strumenti essenziali per l’analisi economica e finanziaria. Il professor Joseph Andria presiede le commissioni per gli esami di matematica finanziaria, che possono valere 6 o 8 crediti formativi mentre il professor Gianluca Sottile è responsabile per gli esami di statistica, con 8 o 9 crediti. Questi corsi forniscono una preparazione tecnica avanzata per chi intende lavorare nel settore finanziario o della ricerca.

Tirocini formativi: l’esperienza pratica

I tirocini formativi rappresentano un’opportunità unica per acquisire esperienza pratica nel mondo del lavoro. Il professor Maria Berrittella presiede le commissioni per questi esami, che valgono 6 crediti formativi. I tirocini offrono agli studenti la possibilità di mettere in pratica le conoscenze acquisite durante il percorso universitario, preparandoli al meglio per il futuro.