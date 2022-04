Commissioni di Binance: commissioni di prelievo e di transazione

in

Ecco una rapida ripartizione delle commissioni di prelievo e transazione di Binance.

Con così tanti scambi di criptovaluta disponibili per i possessori di criptovalute, questioni come le commissioni di Binance o le commissioni di transazione di Coinbase stanno diventando considerazioni più importanti prima di unirsi a uno scambio.

Mentre Binance vanta certamente una vasta gamma di funzionalità aggiuntive, con la pagina delle nuove inserzioni di Binance che guadagna continuamente monete extra, o il suo mercato Binance NFT che continua a prosperare, per alcuni utenti si riduce a una cosa. Commissioni di transazione.

Diamo un’occhiata ai suoi margini di prelievo e commissione di transazione su Binance.

Commissione di prelievo binance

Binance addebita una commissione di prelievo fissa che deve essere pagata dagli utenti quando spostano la loro criptovaluta fuori da Binance.

La struttura delle commissioni di prelievo di Binance varia da blockchain a blockchain. Dipende anche da fattori come la congestione delle reti al momento del ritiro.

Tuttavia, il prelievo utilizzando la catena BNB è di solito l’opzione più economica quando si utilizza Binance. Con Bitcoin, ad esempio, la commissione di prelievo utilizzando BNB è 0,000005, mentre l’utilizzo della blockchain Bitcoin stessa è 0,002. Con Ethereum, la commissione BNB è 0,00068 e la commissione Ethereum (ERC20) è 0,0016.

Puoi controllare le commissioni di prelievo sul sito web di Binance.

Commissione di transazione Binance

Data la sua varietà di servizi, le commissioni di transazione di Binance variano a seconda sia delle dimensioni della transazione che del prodotto in uso.

Un utente regolare impegnato nel trading spot può aspettarsi di essere addebitato lo 0,1% per transazione. Tuttavia, per coloro che scambiano oltre 1.000.000 di BUSD al mese, i tassi diminuiscono di livello, che si trova sul sito Web di Binance.

Tuttavia, non è tutto. Binance può addebitare lo 0,5% per una transazione di acquisto / vendita istantanea e il 4,5% per un trasferimento con carta di debito.