Le commissioni di trading su Binance si applicano a ciascun livello di conto, che vanno dallo 0,1% allo 0,012%. L’ottimizzazione delle commissioni di transazione consente di aumentare l’efficienza degli investimenti. Quindi quali sono le commissioni di transazione? Cosa fare per ottimizzare i costi di trading sullo scambio Binance.

Condivideremo questo contenuto nell’articolo seguente.

Quali sono le commissioni di trading su Binance?

La commissione di transazione è la commissione che paghi allo scambio dopo una transazione riuscita. I clienti commerciano attraverso la loro piattaforma e i loro servizi e i clienti devono pagare un piccolo prezzo alle negoziazioni.

In particolare, le commissioni di transazione su Binance sono addebitate in monete (BNB o una particolare moneta). Le commissioni di Binance includono Spot Trading, Futures Trading, P2P Trading, interessi e commissioni di swap di liquidità …

Lo scambio Binance applicherà commissioni separate per ogni tipo di conto (da VIP 0 a VIP 9) e ogni tipo di transazione (Spot, o futures e P2P).

Commissioni di trading spot di Binance

Dopo aver aperto un account e completato la verifica, il tuo account sarà al livello VIP 0. A quel tempo, la commissione di transazione quando acquisti o vendi è dello 0,1%.

Il livello delle commissioni diminuisce gradualmente quando si passa da VIP 1 a VIP 9.

Con il livello VIP 9, la commissione di transazione è dello 0,0150% e dello 0,03% (applicabile a Maker o taker)

Commissioni di trading di Binance Futures

Le commissioni per la maggior parte degli utenti VIP 0 sono: 0,02% (per il produttore) e 0,04% (per l’acquirente). Il livello VIP9 ha la migliore tariffa, gratuita per il Maker e solo lo 0,0170% per l’acquirente.

Inoltre, il trading P2P è solo una commissione con Maker (0,15%) e gratuito con Taker.

Seleziona la scheda Spot, Margine, Futuro o P2P (a seconda del metodo di negoziazione). Quindi guarda la colonna Maker / Taker e trova la riga corrispondente al livello del tuo account.

In generale, le commissioni di trading su Binance sono basse rispetto al mercato. Per sapere come ottimizzare i costi di transazione, segui l’articolo nella sezione successiva.

Il modo più efficace per ottimizzare le commissioni di trading

Più alto è il livello VIP, minori sono le commissioni di transazione. Per ottimizzare i costi di transazione, aggiorna il tuo account a livelli più alti. Il sistema Binance aggiornerà automaticamente il tuo livello VIP quando soddisferà il volume degli scambi e i requisiti di detenzione BNB negli ultimi 30 giorni. Puoi tenere traccia del volume richiesto di ciascun livello VIP nella 2a colonna, “Volume di trading in 30 giorni”, nella tabella dei costi di transazione.

Il secondo modo per ridurre le commissioni di transazione del 20%, scegli BNB per pagare le commissioni di transazione. Per scegliere BNB come commissione di transazione, eseguire le operazioni seguenti:

Passo 1: Fai clic sul menu sulla barra degli strumenti (simbolo umano) e seleziona il nome del tuo account:

Passo 2: Nell’angolo in basso a destra dello schermo, fai clic sul pulsante di attivazione /disattivazione nella riga “Utilizzo di BNB per pagare le commissioni”. Il pulsante blu mostrato nell’illustrazione ha esito positivo.

Dopo aver fatto quanto sopra, utilizzerai tutte le tue transazioni basate su commissioni in BNB e il 25% di sconto sulle commissioni di altre monete. Tuttavia, per ricevere una commissione di transazione ridotta, è necessario assicurarsi di avere un saldo sufficiente di BNB nel proprio account. Ti verrà addebitata la commissione standard in un saldo BNB insufficiente.