Commissioni e limiti di Pionex | Guida 2022

In questa guida, ci concentreremo sulle commissioni Pionex, esaminando il costo sostenuto quando si utilizza lo scambio di criptovaluta e i suoi robot di trading crittografico basati su cloud integrati da 16 pollici. In particolare, verranno esaminate le piattaforme, il modello di prezzo, il conto trader ad alto volume, nonché le commissioni per il deposito e il prelievo sia di fiat che di criptovaluta.

Informazioni su Pionex

Pionex è uno scambio di criptovaluta con sede a Singapore che è stato istituito nel 2019, offrendo 16 bot di trading crittografico automatizzati gratuiti integrati, consentendo sia ai trader principianti che a quelli esperti di fare trading tutto il giorno.

Oltre a semplificare il processo di trading, avere uno scambio di criptovaluta che ha le proprie tecnologie operative di automazione del trading di criptovalute aiuta gli utenti a ottimizzare l’esecuzione delle operazioni di criptovaluta.

L’onere che altrimenti richiederebbe ore di lavoro laborioso e monotono viene scaricato e ridotto a pochi minuti di monitoraggio, se presente, utilizzando efficacemente i bot crittografici gratuiti basati su cloud.

Introduzione alle funzionalità di Pionex

Pionex fornisce agli utenti non qualificati bot predefiniti in modo che possano entrare nel mercato senza dover prima passare attraverso il lungo processo di creazione del proprio bot.

Ognuno ha la possibilità di visitare manualmente gli scambi di criptovaluta per completare una transazione, ma scansionare il mercato da soli non è affatto un’impresa semplice.

Il trading di criptovaluta di persona richiede una notevole quantità di tempo e sforzi, oltre a calcoli e previsioni difficili.

Questo è esattamente il motivo per cui la stragrande maggioranza delle transazioni di criptovaluta di oggi è gestita da sistemi automatizzati, a volte noti come crypto bot. Questi non hanno bisogno di lavoro da parte dei loro utenti umani oltre alla configurazione iniziale, e sono disponibili tutto il giorno, sette giorni su sette.

Bot di trading di criptovaluta integrati – Lo scambio ha 16 distinti bot di trading crittografico automatizzati;

Commissioni di trading competitive – Tutti i bot sono gratuiti, mentre le commissioni di trading di scambio sono fissate allo 0,05% per il produttore e l’acquirente;

Regolamentato – Completamente autorizzato e certificato sia negli Stati Uniti che a Singapore sia dalle autorità necessarie che dalla comunità, è una solida aggiunta al dominio di qualsiasi trader giornaliero entusiasta;

Liquidità – Un innovativo motore di liquidità aggrega la liquidità Binance e Huobi.

Spiegazione delle tariffe Pionex

L’attrazione principale dei robot di trading di criptovaluta di Pionex è il fatto che sono completamente gratuiti.

Inoltre, non ci sono canoni di abbonamento mensili, spese una tantum o tasse nascoste che emergono dall’ombra dopo un certo periodo di tempo. Tuttavia, Pionex è uno scambio di criptovaluta e quindi fa soldi tramite commissioni di transazione.

Modello di tariffa maker-taker: Pionex addebita una commissione per le transazioni che “fanno” liquidità sul mercato, e un’altra per le negoziazioni che “tolgono” liquidità dal mercato, come parte del suo modello di commissione maker-taker;

Tariffa competitiva: Attualmente, i costi del maker e dell’acquirente di Pionex sono entrambi fissati allo 0,05% dell’intero valore della transazione;

Attualmente, i costi del maker e dell’acquirente di Pionex sono entrambi dell’intero valore della transazione; Detrazione della tassa: Una volta che l’operazione è soddisfatta, il tuo addebito viene rimosso dall’importo totale rimanente che è stato depositato sul tuo conto.

In particolare, la commissione del produttore verrà pagata per qualsiasi transazione completata che non sia immediatamente abbinata a un ordine sui libri; al contrario, la commissione per l’acquirente verrà addebitata per qualsiasi transazione effettuata che sia prontamente abbinata a un ordine esistente.

La struttura dei prezzi maker-taker della piattaforma garantisce che le tue transazioni saranno completate con solo lo 0,05% di commissioni, indipendentemente dal numero di operazioni effettuate.

Programma Market Maker

Prendi in considerazione l’applicazione al programma Market Maker di Pionex se sei un trader ad alto volume. Per essere idoneo al programma Market Maker, il tuo account deve avere un deposito minimo USDT di $ 300.000.

L’equivalente di $ 300.000 o più in un’altra criptovaluta supportata come Bitcoin ti renderà anche idoneo per il problema;

Market Maker non ha commissioni maker, il che significa che se ti qualifichi, non pagherai nulla e i costi rimarranno allo 0,05%;

Le domande di Market Maker possono essere presentate solo durante i primi dieci giorni di ogni mese;

Un saldo totale del conto di almeno $ 300.000 deve essere mantenuto su base regolare una volta approvato.

Commissioni e limiti di deposito e prelievo del conto

Depositi

Pionex supporta i depositi di criptovaluta e accetta oltre 40 diverse criptovalute digitali, tra cui Bitcoin ed Ethereum.

Tuttavia, lo scambio afferma che ora accetta solo un numero limitato di monete / token per il deposito nella prima edizione, ma che prevede di espandere progressivamente questo numero nella versione futura.

Criptovaluta: Depositare criptovaluta su Pionex è completamente gratuito.

Europa: La commissione per l’utilizzo di una carta di credito in Europa è del 3,5% .

La commissione per l’utilizzo di una carta di credito in Europa è . (Non Europa): La commissione per l’utilizzo di una carta di credito al di fuori dell’Europa è del 4,5%.

Il fatto che Pionex non abbia un requisito minimo di deposito, né abbia un livello di saldo o un onere di finanziamento, significa che semplicemente non hai bisogno di alcun asset a tuo nome per iniziare.

Potrebbe essere necessaria fino a un’ora prima che i depositi appaiano sul tuo conto dopo che sono stati inviati, anche se questo non è insolito nel settore.

Prelievi

Se ritiri la tua criptovaluta in un indirizzo interno all’interno dello scambio, Pionex non ti addebiterà alcuna commissione.

Quando prelevi criptovalute tramite Pionex, ti verrà addebitata una commissione fissa, che può variare in base alla criptovaluta che stai prelevando.

È anche importante notare che la fornitura di informazioni KYC ha il potenziale per aumentare le restrizioni di prelievo.

Visita questa pagina per ottenere un elenco completo di tutte le criptovalute, insieme ai costi associati a ciascun prelievo.

Nota: Pionex non consente prelievi fiat.

Sicurezza Pionex

Pionex è completamente regolamentato sia a Singapore che negli Stati Uniti e ha ottenuto una licenza MSB dal Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) degli Stati Uniti (MSB Registration Number: 31000188348895), la stessa licenza che Binance, Huobi e numerosi scambi leader hanno applicato.

Tra le altre cose, l’azienda ha una profonda liquidità, un forte supporto finanziario e la capacità di implementare l’autenticazione a due fattori via e-mail, SMS e Google Authenticator come parte delle sue funzionalità di sicurezza.

Per non parlare del fatto che Pionex opera in sicurezza da quasi oltre 1.000 giorni.

Considerazioni finali

Nel complesso, Pionex si distingue dalla concorrenza non solo per le sue 16 alternative gratuite di bot di trading crittografico automatizzato, ma anche per il suo modello di prezzo semplice e trasparente.

Gli individui e le organizzazioni possono eventualmente beneficiare delle basse commissioni disponibili su oltre 40 criptovalute, che sono tutte gestite in modo sicuro e protetto dagli scambi. Per fare ciò, l’organizzazione utilizza un meccanismo di determinazione dei prezzi maker-taker per mantenere bassi tutti i prezzi.

Le commissioni su Pionex sono tra le più competitive sul mercato, consentendo agli utenti di risparmiare denaro sul commercio durante l’utilizzo dei robot di trading crittografico. I 16 distinti vari bot crittografici basati su cloud disponibili su Pionex Exchange, sono tutti gratuiti e possono essere selezionati per soddisfare il tuo stile di trading.

Infine, sia per gli utenti nuovi che per quelli esperti di bot di trading automatizzati, non è necessario pagare le costose quote associative per i servizi bot.

Domande frequenti su Pionex

Ci sono commissioni per il deposito su Pionex?

Quando si deposita criptovaluta su Pionex, non ci sono costi. Tuttavia, quando si deposita tramite una carta di credito in Europa, c’è un addebito del 3,5% e, quando si deposita al di fuori dell’Europa, la commissione è fissata al 4,5%.

Pionex è sicuro?

Sì, Pionex opera in sicurezza da quasi oltre 1.000 giorni. Lo scambio ha una serie di funzionalità di sicurezza come liquidità profonda, forte sostegno finanziario e la possibilità di implementare l’autenticazione a due fattori via e-mail, SMS e Google Authenticator. Per non parlare del fatto che è regolato sia negli Stati Uniti che a Singapore.

Quali sono le commissioni di trading su Pionex?

I costi di trading di Pionex sono molto convenienti, con solo lo 0,05% addebitato da ogni transazione del produttore o dell’acquirente. Inoltre, non esiste un requisito di volume minimo dell’ordine, rendendolo una buona scelta per i trader che cercano un’alternativa a basso costo.

I bot crittografici automatizzati sono gratuiti su Pionex?

Su Pionex Exchange, puoi scegliere tra 16 diversi robot crittografici basati su cloud, ognuno dei quali è completamente gratuito da usare e può essere adattato al tuo stile di trading. Inoltre, non è necessario pagare le costose quote associative per i servizi bot in quanto è completamente gratuito.