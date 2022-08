Ripple (XRP) su eToro: guida passo su come acquistare

in

Ripple è una delle criptovalute più famose e di grande capitalizzazione di mercato con un buon potenziale di crescita. Attualmente, molti broker offrono trading XRP, incluso eToro. Su eToro, puoi fare trading in due modi: fare trading su XRP sotto forma di CFD o acquistare e possedere beni reali.

Quindi, come acquistare XRP su eToro? Scopriamolo nell’articolo qui sotto.

Perché scegliere eToro rispetto ad altri broker?

eToro è uno dei broker di nomi più riconosciuti nel trading di criptovalute.

eToro opera sotto la stretta supervisione delle principali organizzazioni di regolamentazione del settore finanziario di prestigio del mondo come FCA (Regno Unito), CySec (Cipro), ASIC (Australia). Ottenere certificazioni da questi organismi di regolamentazione ti dà la massima tranquillità sulla sicurezza di questo broker.

eToro è una scelta eccellente per i trader principianti grazie alla sua interfaccia semplice e facile da usare. eToro offre anche un conto demo illimitato e privo di rischi per i trader per esercitarsi senza preoccuparsi di perdere denaro reale.

Puoi anche beneficiare di un ambiente di trading user-friendly che fornisce tutte le ultime notizie, aggiornamenti e persino analisi di esperti per aiutarti in ogni fase del percorso.

eToro fornisce prodotti e soluzioni specializzati per il trading di criptovaluta, come il portafoglio eToro dedicato (eToro Money) e lo scambio di criptovaluta eToro X per fare trading in modo sicuro e sicuro.

La funzione di copy trading è principalmente per i clienti che vogliono investire in criptovalute ma non hanno molta esperienza e tempo per ricercare e seguire il mercato.

Per i trader statunitensi, eToro sospende il trading XRP negli Stati Uniti. E l’unico aspetto negativo del trading XRP su eToro è lo spread relativamente alto per XRP. Ma rispetto ad altri vantaggi, non influisce troppo sull’esperienza dei trader su eToro.

Come acquistare Ripple (XRP) su eToro

Passaggio 1: apri un account e verifica

Un conto di trading è un luogo in cui conservare denaro ed eseguire attività di trading sui mercati finanziari. Per partecipare al mercato delle criptovalute, è necessario creare un account da soli.

Proprio come la creazione di un conto bancario, la procedura per l’apertura di un conto azionario è estremamente semplice. Dopo aver effettuato l’accesso al sito Web del broker, è necessario compilare alcune informazioni di base (nome completo, e-mail, numero di telefono, ecc.) e fornire documenti di verifica dell’identità e dell’indirizzo (carta d’identità, patente di guida) per completare la registrazione del conto di trading crittografico.

Passaggio 2: deposita denaro sul tuo conto

Dopo aver completato il processo di apertura e verifica del conto, il passo successivo sarà quello di finanziare il conto di trading.

Per i trader di eToro, sono disponibili vari metodi di pagamento per il deposito, tra cui bonifico bancario, carta di credito / debito ed eWallet (PayPal, Neteller, Skrill).

A seconda delle normative regionali e nazionali, il deposito minimo per la prima volta varia da $ 10 a $ 10.000 e per il deposito successivo è di 50 $.

I conti non verificati sono limitati a un importo totale del deposito di € 2000, quindi assicurati di aggiornare il tuo account a Account verificato per godere della capacità totale.

Passaggio 3: apri l’ordine Acquista XRP

Dopo aver effettuato l’accesso e depositato denaro sul tuo account,

Digita “ Ripple ” o “ XRP ” nella barra di ricerca nella parte superiore dello schermo.

” o “ ” nella barra di ricerca nella parte superiore dello schermo. Fai clic su “ Trade “, quindi seleziona “Acquista”.

“, quindi seleziona “Acquista”. Inserisci i parametri tra cui stop loss, profitto e l’importo che desideri investire. Fai clic su “Apri trade” per aprire un ordine.

Oltre a investire direttamente in monete, puoi anche investire in Ripple sotto forma di una coppia di criptovalute, una coppia di valute virtuale-fiat o copiare il commercio su eToro.

Come trasferire Ripple (XRP) su eToro Money Wallet

Una volta effettuata la transazione ed è completa, sarai il proprietario di quell’XRP. Puoi conservarli in modo sicuro nel tuo portafoglio eToro trasferendoli sul tuo portafoglio eToro Money.

Tuttavia, prima di trasferire Ripple (XRP) sul portafoglio eToro, devi prima installare e accedere all’app del portafoglio eToro e trasferire Ripple (XRP) sul portafoglio eToro seguendo i seguenti passaggi:

Nella piattaforma di trading, fai clic sulla scheda Portafoglio. Seleziona la criptovaluta che desideri trasferire. Vedrai quindi tutte le tue operazioni aperte per quella criptovaluta. Fai clic sul trade specifico che desideri trasferire su eToro Money. Fai clic su “Trasferisci su Portafoglio” nella schermata “Modifica trade”, fai clic su “Trasferisci su Wallet”. Ricontrolla i dettagli del trasferimento di denaro. Clicca su “Trasferisci” per continuare.

Dopo aver completato il trasferimento di denaro, riceverai una notifica per confermare che la tua richiesta è stata inviata. E puoi annullare la tua richiesta di trasferimento se la tua transazione è in stato “Trasferimento di denaro in sospeso”.

Dopo che la tua criptovaluta è stata trasferita sul portafoglio eToro, puoi convertirla in un’altra criptovaluta o depositarla in un altro portafoglio.

Può essere necessario fino a un giorno lavorativo per trasferire criptovalute dalla piattaforma di trading eToro a eToro Money.

Come aprire XRP Wallet sull’app eToro Wallet

Il portafoglio eToro ora supporta la criptovaluta XRP e consente di creare un portafoglio XRP privato sull’app del portafoglio. Attualmente, la creazione di portafogli e il trasferimento di criptovalute XRP sono gratuiti.

Quando apri un portafoglio Ripple su eToro, ci sono alcune cose che devi tenere a mente:

Aprire un portafoglio Ripple su eToro è estremamente semplice. Tutto quello che devi fare è trasferire XRP sul tuo portafoglio eToro e il portafoglio XRP verrà aperto automaticamente.

E dovrai avere un deposito di 45 XRP nel portafoglio e non trasferirlo su un altro portafoglio. Agirà come parte della tua riserva di base di 20XRP e 25 XRP per gestire il tuo portafoglio XRP multi-firma. Questo è un requisito essenziale e può essere considerato una tassa.

Il deposito di 45 XRP verrà detratto dall’importo di Ripple che trasferisci per la prima volta sul tuo account.

Come trasferire XRP da eToro Wallet a un altro Wallet?

Per trasferire XRP da eToro Wallet a un altro portafoglio, segui queste istruzioni:

Accedi al tuo account wallet tramite dispositivo mobile.

Nella scheda “ Crypto “, seleziona XRP.

“, seleziona XRP. Seleziona “ Converti “. Vedrai l’importo da inviare e inserisci l’indirizzo pubblico del destinatario in questa pagina. Inserisci un indirizzo pubblico o tocca l’icona della fotocamera per scansionare il codice QR del destinatario, inserendo automaticamente il suo indirizzo pubblico.

“. Vedrai l’importo da inviare e inserisci l’indirizzo pubblico del destinatario in questa pagina. Inserisci un indirizzo pubblico o tocca l’icona della fotocamera per scansionare il codice QR del destinatario, inserendo automaticamente il suo indirizzo pubblico. Assicurati che l’indirizzo sia inserito correttamente, quindi tocca “Converti“.

Un messaggio con un codice di verifica verrà inviato al tuo telefono cellulare. Inserisci il codice che hai ricevuto e premi “Verifica”.

Un messaggio con un codice di verifica verrà inviato al tuo telefono cellulare. Inserisci il codice che hai ricevuto e premi Conferma.

È possibile trasferire Ripple (XRP) da eToro Money a eToro?

No. Il protocollo di sicurezza di eToro consente solo trasferimenti dalla piattaforma eToro a un portafoglio. In altre parole, una volta che la criptovaluta viene trasferita dal portafoglio eToro al loro portafoglio eToro, non è possibile trasferirli nuovamente alla piattaforma di trading eToro.

Orari di trading di Ripple (XRP) su eToro

A differenza di azioni, materie prime, indici, ETF e valute, puoi negoziare Ripple 24 ore al giorno, sette giorni alla settimana. Ciò significa che il mercato delle criptovalute è sempre aperto su eToro, escluse le festività.

Commissioni di trading ripple su eToro

eToro non addebita alcuna commissione di trading per qualsiasi attività, incluso Ripple. eToro addebita solo commissioni spread e overnight.

Lo spread per Ripple è del 2,45%.

Ti viene addebitato durante la notte se utilizzi la leva finanziaria o apri un ordine di vendita. Tuttavia, eToro attualmente non offre leva sulle risorse crittografiche.