XM.com: è una truffa o no?

XM.com recensione: Xm è una truffa o no? Lo scambio XM è stato fondato nel 2009 e ha sede a Limassol, Cipro. Inoltre, XM ha anche uffici internazionali in molti luoghi come Londra, Atene o Sydney. Attualmente, XM è uno dei principali scambi forex al mondo a cui sono state concesse molte licenze operative dalle più grandi istituzioni finanziarie di oggi come: FCA, CySEC, ASIC, IFSC.

Rivedi pro e contro di XM.com

Pro

Registrati e verifica il tuo account in modo rapido e semplice.

La piattaforma di trading è semplice da usare e facile da usare.

Un broker di fiducia, con registrazione FCA e regolamento CySec.

Offre una leva elevata fino a 888: 1.

Esecuzione istantanea delle transazioni, nessuna latenza.

Servizio di assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per telefono, e-mail o chat online.

Elaborazione rapida dei prelievi con una scelta di metodi di prelievo bancari locali convenienti per i commercianti vietnamiti

Ampio elenco di tipi di account e prodotti di trading.

Contro

I CFD su azioni e criptovalute sono disponibili solo sui conti MT5

Spread elevati sui conti Micro e Standard.

Informazioni di base sul broker

XM è stata fondata nel 2009 con oltre 1,5 milioni di utenti provenienti da 196 paesi. XM è classificato 170 ° su 353 nella lista dei migliori broker di DailyForex con molti vantaggi sulle piattaforme di trading, nonché professionalità e reputazione.

Il marchio XM (XM Group) è un gruppo di broker regolamentati online. La prima istituzione di XM è stata fondata nel 2009 a Cipro (regolamentata dalla CySEC con licenza 120/10) con il nome di Trading Point of Financial Instruments Ltd. Nel 2015, XM ha incorporato un’entità (ai sensi del regolamento ASIC, numero di licenza 443670) a Sydney, in Australia, e nello stesso anno ha ottenuto lo status legale a Londra (regolamentato dalla FCA, numero di licenza 705428).

, secondo uk ltd Financial Instruments Trading Point. Recentemente, XM Global Limited è stata fondata nel 2017 in Belize (come regolamentato da IFSC IFSC / 60/ 354 / TS / 18).

XM Group è cresciuto fino a diventare un broker multi-asset online che offre 57 coppie di valute e 1000 CFD. Nel 2017, XM Group ha lanciato CFD sulle principali criptovalute tra cui Bitcoin (BTCUSD), Bitcoin Cash (BCHUSD), Ethereum (ETHUSD), Litecoin (LTCUSD) e Ripple (XRPUSD), offrendo ai trader investitori e trader la possibilità di ottenere esposizione alle risorse digitali senza avere esposizione alle risorse digitali sottostanti. L’offerta crittografica di XM Group non include la leva finanziaria (margine del 100%) con una dimensione massima del commercio limitata a 1 Bitcoin e una dimensione minima dello scambio di 0,1 Bitcoin. Inoltre, XM ha anche lanciato un conto azionario specializzato per gli investitori in azioni societarie. Si può dire che XM ha fornito una gamma completa di attività che gli investitori amano nel mercato di oggi.

XM offre ai trader la suite completa di software MetaTrader di MetaQuotes Software Corporation, fornendo ai clienti un’esperienza standard e superiore sulle popolari piattaforme MT4 e MT5 per desktop, mobile e web. Ha differenze significative nel modo in cui la piattaforma è configurata per distribuire spread e commissioni di trading, eseguire ordini e sperimentare altri strumenti, funzionalità e aree di amministrazione.

Meta Trader 4 (MT4) : per PC, MAC, Android, iOS

Meta Trader 5 (MT5) : per PC, MAC, Android, iOS

Web Trader: funziona su browser popolari

XM è una delle aziende che ha supportato la piattaforma MT5 molto presto con molti miglioramenti nella velocità di esecuzione, nella stabilità e negli strumenti di trading.

Si può dire che XM è un broker leader e rispettabile che sta ottenendo sempre più fiducia e supporto assoluto dai trader di tutto il mondo.

Revisione di conti, commissioni e spread XM.com

Conto

XM offre 4 tipi di account tra cui account Micro, account Standard, account Ultra-Low e account Share (conto azionario).

Conto XM per principianti: Cent è il miglior tipo di account per principianti.

Se sei un nuovo trader, avrai bisogno di un account con un basso margine di trading, trading in piccoli lotti per poter praticare il trading. Il trading su un conto reale ti aiuterà ad allenare la tua psicologia molto meglio di un account demo.

Perché l’account XM Cent è adatto ai principianti?

Il deposito minimo è di soli 5$.

Leva 1:888

Basso volume di trading per operazione.

Non ci sono commissioni sul trading.

Spread da un minimo di 1 pip sulle principali coppie di valute.

Fai trading con 25 coppie di valute e 2 coppie di metalli preziosi

Gli account standard sono supportati su entrambe le piattaforme MT4 e MT5.

Conto XM per trader professionisti:

Standard è un conto per trader professionisti con condizioni di trading migliori rispetto a Cent. Cioè:

Spread da solo 1 pip con le principali coppie di valute. (inferiore al conto in centesimi)

Leva 1:888

Nessuna commissione di transazione.

Il deposito minimo è di soli 5$.

L’account Standard è l’account più popolare scelto da molti trader. Adatto a molti stili di trading diversi e senza commissioni sul trading.

Gli account standard sono supportati su entrambe le piattaforme MT4 e MT5.

Conto Ultra-Basso

Deposito minimo iniziale 50$

Spread da 0,6 pip sulle principali coppie di valute.

Non ci sono commissioni sul trading.

Leva 1:888

Il conto Ultra-Low è il conto con le migliori condizioni di trading su XM con gli spread più bassi. Tuttavia, il deposito minimo iniziale sarà di $ 50 più grande dei conti Standard o Cent. Ma rispetto ad altri scambi questo è un deposito minimo relativamente basso per godere di un ambiente di trading così buono.

Se il tuo capitale è superiore a $ 50, dovresti scegliere un account Ultra-Low per massimizzare i profitti.

Condividi account

Utilizzando questo account, puoi negoziare azioni europee e statunitensi (per capitalizzazione) e diversificare il tuo portafoglio con condizioni di trading competitive.

Prodotti titoli di molti paesi come STATI UNITI, Regno Unito, Germania, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Australia… con 1184 codici di magazzino.

Questo è un account molto adatto per i trader che amano scambiare azioni.

Perché dovresti possedere un conto CFD XM Shares?

Trading di azioni di grandi aziende in paesi di tutto il mondo

Ricevi dividendi.

C’è una commissione.

Fai trading facilmente attraverso la piattaforma MT5.

La leva finanziaria non si applica

Deposito minimo 10,000$

Recensione di Spread XM.com

Lo spread è uno dei vantaggi più forti di XM. Il broker ha uno spread medio – tra 1,6 e 2,6 pip.

La cosa speciale è che il gruppo XM agisce come unico agente in tutte le operazioni che fanno e non riquota su tutti i suoi tipi di conto, ma fornisce il prezzo di mercato direttamente ai suoi clienti. . Ciò consente di offrire spread più bassi in determinate condizioni di mercato.

Revisione delle commissioni di transazione XM.com

XM non addebita commissioni e commissioni di trading. XM paga tutte le commissioni di transazione (per i bonifici bancari, è superiore a 200 USD).

XM non addebita alcuna commissione per depositi / prelievi. Questa offerta è applicabile a tutti i depositi con carte di credito / debito e portafogli elettronici. Per depositi/prelievi tramite bonifico bancario, XM pagherà tutte le commissioni imposte dalle banche di XM, ad eccezione dei depositi inferiori a 200 USD (o importo equivalente).

Revisione del deposito e del prelievo su XM

XM applica molti gateway di pagamento online per i trader. Alcuni gateway di pagamento per depositare e prelevare denaro su conti XM includono carta di credito, carta di debito, Neteller, Skrill, UnionPay, bonifico bancario.

XM ha porte di prelievo tra cui Skrill, Neteller e Bank Wire.

I gateway di pagamento XM Recharge includono: VISA, Master Card, Maestro, Diners Club International, UnionPay, XM Card, Skrill, Neteller, Web Money, Bank Wire

Customer Support presso XM

XM supporta la chat dal vivo in più di 30 lingue. I canali di assistenza clienti includono telefono, e-mail o chat dal vivo. Il servizio di assistenza clienti di XM ha personale di supporto di lingua vietnamita che risponde molto rapidamente e vive 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Tempo di supporto XM tramite live chat dalle 8:00 alle 19:45 nei giorni feriali (dal lunedì al venerdì)

Risorse e formazione

XM è uno scambio molto apprezzato che è molto dedicato all’educazione dei propri clienti. Con un ampio sistema di documentazione di trading, invia costantemente via e-mail le istruzioni dei trader.

Inoltre, organizza seminari sia online che offline in modo che gli esperti possano condividere le conoscenze sugli argomenti per aiutare i clienti a fare trading meglio. Ne vale la pena per i trader principianti o inesperti imparare dagli esperti.

Rivedi la promozione su XM

XM è abbastanza famoso per i suoi programmi bonus e promozioni per i clienti come un bonus di 30 $ al momento della registrazione di un account (nessun deposito richiesto), bonus del 15% sul primo deposito.

Gratis 30$ senza deposito

Questo programma si applica ai clienti che prima si registrano per un account XM, basta verificare l’account e l’account verrà automaticamente aggiunto 30 USD senza dover depositare denaro o altro.

Per ottenere un set di trading da 30 USD o un trading di prova sullo scambio è necessario:

Registrati per un account XM

Verifica il tuo account nell’area membri inviando una prova di indirizzo e una prova di identità

Fai clic sul pulsante Richiedi

Completare la procedura di conferma via SMS.

Dopo aver completato le procedure di cui sopra, se il conto XM viene verificato con successo, il denaro verrà automaticamente aggiunto per provare a fare trading.

Per prelevare denaro, XM offre anche requisiti molto semplici come:

Volume minimo di scambi 0,1 Lotto standard

Il numero minimo di ordini di trading è 5

Bonus 15% di deposito

Con questo programma, riceverai un bonus del 15% su tutti i depositi entro 24 ore (dal momento del primo deposito). L’importo massimo del bonus è di 500 USD. Questo bonus non sarà possibile prelevare, il suo significato è solo quello di aumentare il margine libero per i conti dei clienti.

Clienti fedeli

XM organizza regolarmente promozioni durante tutto l’anno per i suoi clienti fedeli. Si può vedere che XM è abbastanza generoso in promozioni e bonus.