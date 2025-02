Introduzione al concorso per allievi marescialli

È stato ufficialmente indetto il Concorso della Guardia di Finanza 2025, che prevede l’ammissione di 1.198 Allievi Marescialli al 97º corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della GdF per l’anno accademico 2025/2026. Questa è un’opportunità unica per chi desidera intraprendere una carriera nelle forze armate italiane, sia per i militari già in servizio che per i civili diplomati.

Requisiti per la partecipazione

Il concorso è aperto a diverse categorie di candidati. Possono partecipare sia i militari che i civili in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado. È importante notare che anche coloro che conseguiranno il diploma nell’anno scolastico 2024/2025 possono presentare la loro candidatura. Tuttavia, è fondamentale rispettare alcuni requisiti specifici, come l’assenza di tatuaggi e piercing, che possono comportare l’esclusione dal concorso.

Fasi della selezione

La selezione dei candidati avverrà attraverso diverse fasi. La prima sarà una prova scritta di preselezione, seguita da una prova scritta di cultura generale. I candidati che supereranno queste prove saranno sottoposti a prove di efficienza fisica e a un accertamento dell’idoneità psico-fisica. Ulteriori prove includeranno un accertamento attitudinale e una prova orale, con la possibilità di sostenere anche una prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera.

Come presentare la domanda

Per partecipare al concorso, i candidati devono compilare la domanda di ammissione esclusivamente attraverso la procedura telematica disponibile sul portale ufficiale della Guardia di Finanza. È essenziale rispettare il termine di scadenza per l’invio delle domande, fissato per il giorno alle ore 12.00. L’accesso alla piattaforma richiede l’autenticazione tramite SPID o CIE, e i candidati devono fornire il numero identificativo dell’istanza durante le prove.

Formazione e opportunità future

Coloro che supereranno il concorso saranno ammessi a un corso di formazione universitario della durata di almeno due anni, durante il quale saranno iscritti a un corso di laurea in discipline economico-giuridiche. È importante che gli allievi non si trovino in situazioni incompatibili con l’iscrizione all’università. Inoltre, ai vincitori spetta il rimborso delle spese di viaggio per raggiungere la sede della Scuola Ispettori e Sovrintendenti.

Rimanere aggiornati

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sul concorso, è consigliabile seguire i canali ufficiali della Guardia di Finanza e partecipare a gruppi di studio su piattaforme come Telegram. Questi gruppi offrono supporto e risorse utili per la preparazione alle prove. Inoltre, è possibile consultare la pagina dedicata ai concorsi pubblici per rimanere informati su altre opportunità nel settore.