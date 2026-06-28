Concorso interno Guardia di Finanza 410 allievi marescialli: guida ai posti e alle prove

Guida compatta al concorso interno per 410 allievi marescialli della Guardia di Finanza: distribuzione dei posti, requisiti per sovrintendenti e appuntati e finanzieri, scadenza per la domanda e calendario delle prove

Il bando per il Concorso Interno 410 Allievi Marescialli della Guardia di Finanza descrive la ripartizione dei posti, i requisiti di partecipazione e le prove previste. Questo testo sintetizza le informazioni essenziali per orientarsi: quanti posti sono disponibili, come sono suddivisi tra contingenti e ruoli, chi può partecipare e quali sono le fasi del concorso.

Il documento ufficiale specifica anche le scadenze amministrative per presentare la domanda e le date di svolgimento delle prove scritte. Di seguito vengono riportati i dettagli numerici e i criteri di ammissibilità, con riferimenti precisi alle riserve e ai titoli richiesti.

Ripartizione dei 410 posti per il concorso

Il totale di 410 posti è suddiviso su due contingenti principali. Il Contingente Ordinario comprende 379 posti distribuiti tra i ruoli con specifiche riserve per il bilinguismo: 190 posti sono riservati agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti (con 3 posti riservati ai candidati in possesso dell’attestato di bilinguismo riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado o superiore) e 189 posti sono destinati al personale del ruolo appuntati e finanzieri (anche qui 3 posti riservati ai possessori dell’attestato di bilinguismo). Il Contingente di Mare include invece 31 posti 15 per il ruolo dei sovrintendenti e 16 per gli appuntati e finanzieri.

Requisiti di ammissione per i ruoli interessati

Possono presentare domanda sia gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sia quelli del ruolo appuntati e finanzieri purché rispettino condizioni di merito e titolo di studio. Per i sovrintendenti è richiesto che nell’ultimo triennio abbiano riportato una valutazione almeno di superiore alla media o un giudizio equivalente; inoltre non devono aver ricevuto, nell’ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna e non devono essere stati giudicati, nello stesso periodo, non idonei all’avanzamento di grado. Sempre per i sovrintendenti è necessario il possesso di una laurea triennale in materie economico-giuridiche rilasciata da università statali o legalmente riconosciute.

Per il personale del ruolo appuntati e finanzieri valgono gli stessi requisiti di merito e titolo, con l’ulteriore condizione di aver svolto almeno 5 anni di servizio nel Corpo. Tutti gli altri requisiti specifici e le eventuali esclusioni sono descritti nel bando ufficiale, che rimane il riferimento normativo per le ipotesi non richiamate qui.

Domanda di partecipazione e scadenze

La procedura di candidatura è esclusivamente telematica: la domanda deve essere presentata tramite il Portale dei Concorsi della Guardia di Finanza. La scadenza per l’invio della domanda è fissata tassativamente alle ore 12.00 del 22 . È fondamentale rispettare questo termine perché le domande fuori termine non saranno prese in considerazione. Nel bando sono comunque indicate le istruzioni operative per completare correttamente la procedura online.

Prove d’esame e calendario delle valutazioni

Il percorso selettivo si articola in più fasi distinte. La prima prova prevista è una prova scritta a quiz a risposta multipla, pensata per verificare le competenze orto-grammaticali e sintattiche della lingua italiana e la preparazione di base in materia giuridica e tecnico-professionale. La data di avvio della prova scritta è fissata a partire dal 1° . A seguire sono previsti gli accertamenti attitudinali la prova orale su materie tecnico-professionali e la valutazione dei titoli che contribuiranno alla formazione della graduatoria finale.

Chi si prepara al concorso dovrà quindi pianificare lo studio in funzione di queste fasi: esercitazioni per test a risposta multipla, approfondimenti sulle materie tecnico-professionali indicate nel bando e raccolta dei titoli valutabili. Per chi cerca supporto, sono disponibili corsi di preparazione mirati, utili per familiarizzare con i formati delle prove e con i contenuti richiesti.

Elementi pratici per i candidati

Prima di presentare la domanda è consigliabile verificare attentamente il possesso della laurea richiesta e delle eventuali certificazioni di bilinguismo per chi ambisce ai posti riservati. È inoltre importante controllare il registro disciplinare e le valutazioni del personale per assicurarsi che i requisiti di merito siano rispettati. Tutti i dettagli tecnici, inclusi i documenti da allegare e le modalità di dichiarazione, sono illustrati nel bando ufficiale.

Questo riepilogo raccoglie le informazioni principali del concorso interno per 410 allievi marescialli della Guardia di Finanza, offrendo un quadro operativo utile per la pianificazione della candidatura e della preparazione alle prove.