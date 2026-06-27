Vicenza celebra i 252 anni della Guardia di Finanza con la presenza del sindaco

Il sindaco Giacomo Possamai ha preso parte alla cerimonia nella caserma Fin. Attilio Pumpo a Vicenza per il 252esimo anniversario della Guardia di Finanza, in segno di ringraziamento per il lavoro svolto sul territorio

La caserma Fin. Attilio Pumpo di contra’ San Tomaso a Vicenza ha ospitato la cerimonia per il 252esimo anniversario della Guardia di Finanza. All’evento era presente il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai che ha voluto testimoniare la gratitudine dell’amministrazione comunale per l’attività quotidiana svolta dalle donne e dagli uomini del corpo a favore della comunità locale. La partecipazione del primo cittadino ha rappresentato un momento istituzionale di riconoscimento verso le funzioni svolte dalla forza di polizia economico-finanziaria.

La cerimonia si è svolta all’interno della storica caserma, un luogo che simboleggia il radicamento della presenza della Guardia di Finanza nel tessuto urbano di Vicenza. Durante la commemorazione sono emersi i temi del servizio pubblico, della sicurezza economica e del contrasto all’illegalità, tutti ambiti in cui il corpo è impegnato quotidianamente. La manifestazione ha avuto carattere ufficiale e civile, con autorità locali e rappresentanti delle istituzioni a sottolineare il valore del lavoro svolto sul territorio.

La presenza del sindaco e il riconoscimento istituzionale

La partecipazione del sindaco Giacomo Possamai è stata letta come un gesto di apprezzamento istituzionale da parte del Comune di Vicenza. Nel corso della cerimonia è stato ribadito il ruolo della Guardia di Finanza nel garantire la tutela delle entrate pubbliche, la lotta all’evasione fiscale e la protezione dell’economia legale. L’amministrazione comunale ha voluto esprimere un messaggio di vicinanza alle forze dell’ordine, sottolineando come la collaborazione tra enti locali e corpo militare sia fondamentale per la sicurezza economica del territorio.

Valore simbolico della sede e delle celebrazioni

La caserma Fin. Attilio Pumpo rappresenta non solo una sede operativa, ma anche un punto di riferimento per la comunità vicentina. Il momento celebrativo per il 252esimo anniversario ha avuto un valore simbolico, ricordando la lunga storia del corpo e la continuità del servizio prestato. I presenti hanno avuto l’opportunità di ribadire l’importanza della legalità economica e del contrasto ai fenomeni illeciti che possono danneggiare la collettività.

Impatto sul territorio e relazioni istituzionali

La cerimonia ha rappresentato anche un’occasione per consolidare i rapporti fra la Guardia di Finanza e le istituzioni locali. L’intervento del sindaco ha messo in evidenza come il lavoro del corpo incida direttamente sulla qualità della vita dei cittadini, attraverso la tutela delle risorse pubbliche e il supporto alle attività di controllo economico. La presenza delle autorità ha rafforzato il messaggio di collaborazione tra amministrazione comunale e forze dell’ordine, fondamentale per affrontare le sfide legate alla sicurezza economica.

All’evento hanno partecipato rappresentanti istituzionali e locali, a testimonianza dell’importanza attribuita alla celebrazione. Il riconoscimento pubblico intende valorizzare l’impegno degli uomini e delle donne della Guardia di Finanza, la loro professionalità e la costanza nel servizio. L’amministrazione ha espresso gratitudine per l’attività svolta quotidianamente sul territorio vicentino, sottolineando la dimensione civica e sociale dell’azione del corpo.

Comunicazione istituzionale e aggiornamenti

La comunicazione dell’evento è stata gestita dall’Ufficio Stampa e Web del Comune, che cura i rapporti tra l’amministrazione, i mezzi di informazione e i cittadini. L’ufficio ha provveduto a divulgare le informazioni relative alla cerimonia e al significato istituzionale dell’iniziativa. Per chi cerca dettagli operativi o comunicazioni ufficiali, l’ufficio stampa rimane il canale di riferimento per aggiornamenti e chiarimenti.

La cerimonia nella caserma di contra’ San Tomaso ha quindi assunto più funzioni: momento commemorativo per il 252esimo anniversario occasione di ringraziamento istituzionale e piattaforma per rafforzare i rapporti tra enti. La presenza del sindaco Giacomo Possamai ha conferito al gesto un valore istituzionale netto, segnalando il riconoscimento pubblico del lavoro della Guardia di Finanza a tutela del territorio vicentino.