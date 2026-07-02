Confronto finanziamenti online: TAEG, TAN, PIS e DSCR senza sorprese

Un metodo chiaro per leggere TAEG, TAN e PIS, stimare l’impatto su DSCR e scegliere l’offerta digitale con un foglio di calcolo a punteggi ponderati.

Le offerte di finanziamenti online sono rapide e seducenti, ma il prezzo vero emerge solo leggendo le cifre nella giusta prospettiva. Un TAEG basso non basta se spese accessorie e penali erodono il vantaggio, o se la rata compromette l’equilibrio dei flussi di cassa. Servono criteri comparabili e una checklist che riduca il rischio di errori.

Questo metodo mette in fila TANTAEG spese ricorrenti e una lettura accurata del PIS (prospetto informativo standardizzato) per evidenziare costi nascosti. Poi spinge oltre: una simulazione dell’impatto sul DSCR aiuta a capire se il debito resta sostenibile. Infine, un foglio di calcolo con pesi assegnati a ogni criterio consente una decisione oggettiva, anche tra offerte molto simili.

Capire la differenza tra TAN e TAEG

Il TAN è il tasso annuo nominale, cioè l’interesse puro applicato al capitale; il TAEG include anche i costi obbligatori del credito, offrendo la metrica comparativa più completa. Due offerte con TAN simile possono avere TAEG molto diversi per via di polizze abbinate, commissioni di istruttoria o spese di incasso rata. La regola pratica: si confrontano i TAEG si capisce il perché della differenza e si verifica se i costi inclusi sono davvero necessari. In presenza di promozioni temporanee, controllare la durata del tasso agevolato e l’eventuale scatto a regime per evitare sorprese sul costo totale del finanziamento.

Spese accessorie e penali: dove si nascondono

Le spese accessorie possono trasformare un buon TAEG in un costo eccessivo. Attenzione a: spese di istruttoria incasso rata, gestione pratica, invio documenti, imposta sostitutiva, perizia (sui mutui) e costi di apertura/tenuta conto dedicato. Le penali più rilevanti sono per estinzione anticipata, rimborso parziale, ritardo nel pagamento e cambio piano. Verificare anche eventuali polizze facoltative che diventano di fatto obbligatorie per accedere al tasso pubblicizzato: se incidono sul TAEG, vanno sommate; se restano fuori, stimarne l’impatto separatamente. Ogni voce va annualizzata per avere un confronto corretto tra offerte con durate diverse.

Come leggere il PIS riga per riga

Il PIS (prospetto informativo standardizzato) è la fotografia comparabile di un credito. Ecco cosa controllare, riga per riga, prima di firmare: importo totale del creditocosto totale del creditoTAEGTAN numero e ammontare delle rate, calendario degli addebiti, costi ricorrenti e una tantum, polizze collegate, condizioni di recesso ed estinzione, tasso a regime dopo eventuali promo. Verificare che l’esempio rappresentativo del PIS coincida con l’importo richiesto e la durata reale. Se differisce, chiedere il PIS personalizzato: è l’unico documento che consente un confronto apple-to-apple tra operatori digitali.

Simulare l’impatto sul DSCR con dati essenziali

Il DSCR (Debt Service Coverage Ratio) misura la capacità di coprire il servizio del debito con la cassa generata. Il calcolo base: DSCR = cassa operativa netta / servizio del debito (rate + interessi + oneri obbligatori). Per un privato può essere approssimato da reddito disponibile annuo al netto di spese fisse e imposte; per un’impresa si usano i flussi di cassa operativi. Soglie indicative: DSCR ≥ 1,2 area di comfort; tra 1,0 e 1,2 attenzione; sotto 1,0 rischio elevato. Simulare scenari conservativi: +100 pb sul tasso variabile, un mese di ritardo incassi, o una spesa straordinaria. Se il DSCR scende sotto 1 in questi stress test, la rata è potenzialmente insostenibile.

Foglio di calcolo: criteri e pesi per la scelta

Per una decisione oggettiva, un foglio di calcolo con punteggi ponderati evita bias. Struttura consigliata: colonne per operatore importo, durata, TAN, TAEG, spese una tantum, spese ricorrenti, penali, flessibilità (salto rata, estinzione), PIS allineato all’offerta, DSCR base e DSCR stressato. Ogni criterio riceve un peso e un punteggio da 1 a 5: il punteggio ponderato è dato da punteggio × peso la somma finale ordina le offerte. Esempio pesi (100 totale): TAEG 30, spese accessorie 15, penali 10, flessibilità 10, trasparenza PIS 10, DSCR base 15, DSCR stress 10. La trasparenza è positiva se il PIS è personalizzato e completo.

Passi operativi: dal confronto alla decisione

Sequenza consigliata per le offerte digitali: 1) raccogliere PIS personalizzati per stessa durata e importo; 2) uniformare le voci di costo in un’unica tabella; 3) calcolare TAEG effettivo includendo spese ricorrenti e polizze inevitabili; 4) stimare DSCR base e con uno stress test; 5) assegnare punteggi secondo i pesi; 6) verificare clausole di recesso, estinzione e flessibilità; 7) controllare tempi di erogazione e modalità di incasso rata; 8) scegliere la prima classificata solo se DSCR stress ≥ 1; altrimenti, ridurre importo o allungare durata. Tenere traccia delle versioni: uno screenshot del PIS e dei tassi evita fraintendimenti successivi.