Ritiro pergamene laurea: requisiti e orari dell’ufficio segreteria

Le pergamene di laurea sono ora disponibili per il ritiro presso l'Ufficio Segreteria Studenti di Economia a Capua. Scopri i documenti necessari e gli orari di apertura.

Per tutti coloro che hanno conseguito il titolo di laurea entro il 31, è ora possibile ritirare la pergamena presso l’Ufficio Segreteria Studenti di economia situato in Corso Gran Priorato di Malta a Capua (CE).

Questo documento rappresenta un traguardo importante nel percorso accademico e simbolizza il riconoscimento ufficiale del titolo ottenuto. Di seguito, tutte le informazioni necessarie per completare il ritiro in modo semplice e veloce.

Documenti necessari per il ritiro

Per ritirare la pergamena, è indispensabile presentarsi muniti di una marca da bollo del valore di € 16,00 che verrà apposta sul retro del documento al momento della consegna. Inoltre, è richiesto un valido documento di riconoscimento insieme alla relativa fotocopia.

In caso di impossibilità a recarsi personalmente, è possibile delegare un’altra persona. Il delegato dovrà esibire una delega in carta semplice accompagnata dalla fotocopia del documento di riconoscimento sia del delegante che del delegato stesso.

Orari di apertura dell’ufficio

L’Ufficio Segreteria Studenti osserva i seguenti orari di apertura al pubblico:

Lunedì e Mercoledì dalle 13:30 alle 15:30

dalle Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

Questi orari sono stati stabiliti per garantire un servizio efficiente e accessibile a tutti gli studenti. È consigliabile presentarsi con un po’ di anticipo rispetto all’orario di chiusura per evitare attese.

Per agevolare il processo di ritiro, è utile verificare in anticipo la completezza della documentazione richiesta. Inoltre, è consigliabile contattare l’ufficio in caso di dubbi o necessità di chiarimenti.

Ricordiamo che la pergamena di laurea è un documento importante che attesta il conseguimento del titolo accademico. Conservatela in un luogo sicuro e assicuratevi di avere una copia digitale per eventuali necessità future.