Consigli di sopravvivere a un mercato ribassista

In un settore come quello delle criptovalute, in cui l’intero mercato è legato alle azioni sui prezzi di Bitcoin, gli effetti di un mercato orso possono riverberarsi sull’intero spazio crittografico. In tal caso, un calo del prezzo di Bitcoin può trascinare tutto il resto verso il basso e qualsiasi asset che rimane a galla può sembrare impossibile.

Comprare al culmine di una corsa al rialzo e vendere vicino al fondo di un mercato orso è una delle cose peggiori che puoi fare in un mercato orso.

Per ottenere i migliori risultati, è necessario armarsi delle migliori strategie per un mercato ribassista. Alcuni dicono che la migliore strategia per sopravvivere a un mercato orso è quella di accovacciarsi e aspettare. Altri suggeriscono che dovresti essere diversificato, o comprare il calo quando i token hanno un prezzo basso, o semplicemente trovare un altro lavoro per integrare il tuo reddito.

Mentre è facile farsi influenzare da un’opinione o dall’altra, l’approccio migliore è quello di prendersi il tempo per conoscere tutte le diverse strategie e scegliere quelle che si adattano al proprio profilo di rischio e agli obiettivi di investimento.

Ecco una ripartizione delle strategie che ti aiuteranno a sopravvivere a un mercato ribassista.

Accovacciati e aspetta che esca

Questa strategia è per coloro che sono avversi al rischio e non vogliono assumersi alcun rischio aggiuntivo in un mercato ribassista.

È anche per coloro che hanno la pazienza di aspettare la tempesta. Questo approccio richiede che tu mantenga i tuoi beni e non faccia nulla. Questo approccio richiede molta pazienza ed essere in grado di sopportare un sacco di stress che circola in un mercato ribassista. Anche se potresti vedere il valore del tuo portafoglio diminuire giorno dopo giorno e sentire che rinunciare è l’opzione migliore, dovrai resistere alla tentazione di vendere in tutto il mercato ribassista.

Il motivo per cui questa strategia potrebbe non essere una cattiva idea è che alla fine sarai ricompensato quando i prezzi aumenteranno di nuovo. Tuttavia, devi anche essere pronto ad assumerti il rischio che il mercato non si riprenda. Se l’investimento iniziale è stato effettuato con una visione a lungo termine, questa strategia dovrebbe essere facile da applicare man mano che i mercati salgono e scendono, ma gli asset con valore reale alla fine salgono in cima.

Un buon esempio è il crollo delle dot com nei primi anni 2000. Per coloro che sono stati pazienti e hanno mantenuto le azioni di società con valore reale, i premi sono stati più che enormi. Tuttavia, coloro che si sono fatti prendere dal panico e hanno venduto in fondo hanno perso i guadagni che sono venuti dopo.

C’è una ragione per cui HODL (Hold On for Dear Life) è diventato un grido di battaglia degli investitori crittografici.

Diversifica il tuo portafoglio

Questa è una strategia che è raccomandata per tutti gli investitori, non solo per quelli che cercano di sopravvivere a un mercato ribassista.

Diversificando il tuo portafoglio, puoi distribuire il rischio e investire in una gamma più ampia di attività in diversi settori e industrie. Se hai una vasta gamma di token nel tuo portafoglio, quando uno si comporta male, altri saranno lì per recuperare il gioco. La diversificazione riduce il rischio di perdere tutti i tuoi soldi se un asset si blocca.

Acquista il Dip

Questa strategia è per coloro che stanno cercando di acquistare il fondo. È anche per le persone che sono alla ricerca di una posizione di ingresso decente nel mercato. Questa strategia sfrutta le vendite di panico al ribasso quando i prezzi sono bassi e acquista attività mentre sono ancora a buon mercato. Una volta che i mercati inizieranno a riprendersi, questi token varranno molto di più di quello che hai pagato per loro.

Questa strategia non è per i deboli di cuore, in quanto richiede di essere in grado di digerire molta volatilità. In un mercato ribassista, i prezzi possono oscillare violentemente e può essere difficile prevedere in che direzione andranno dopo. Ad esempio, potresti comprare, ma poi il mercato scende ancora più in basso. Tuttavia, se puoi acquistare asset bassi che hanno un valore a lungo termine, allora ci sono alcune fantastiche opportunità da avere.

Trarre profitto dallo shorting del mercato

Oltre a sfruttare il panico e la paura del mercato acquistando asset mentre i prezzi scendono, puoi anche beneficiare delle vendite allo scoperto. In un mercato ribassista, potrebbe essere possibile prendere in prestito alcuni token da un prestatore e poi venderli mentre cadono. Ciò ti consentirà di riacquistare quegli stessi beni a un prezzo inferiore, rimborsando il tuo prestito con gli interessi e approfittando della differenza di prezzo su entrambi i lati della transazione.

Questa è una strategia di trading più avanzata e dovrebbe essere tentata solo da coloro che hanno una buona comprensione di come funziona il mercato. Può essere rischioso vendere allo scoperto in un mercato ribassista, poiché i prezzi possono facilmente rimbalzare e lasciarti con grandi perdite.

Copri il tuo portafoglio

Allocare alcuni dei tuoi investimenti ad altri tipi di attività come immobili o obbligazioni può aiutarti a ridurre la volatilità del tuo portafoglio e fornirti una fonte alternativa di reddito.

Questo metodo non è infallibile e dovrebbe essere tentato solo da coloro che hanno una profonda comprensione di come funziona il loro portafoglio e cosa c’è dentro. Sebbene la diversificazione sia un buon modo per ridurre il rischio, non è sempre efficace in un mercato ribassista.

Conclusione

Nessuno sa con certezza quando un mercato orso colpirà, e quando lo farà, nessuno sa quando dovrebbe finire. Per questo motivo, è importante rimanere preparati a sopravvivere quando le prospettive sembrano cupe. Tuttavia, utilizzando una o più di queste strategie, ti darai le migliori possibilità di farcela.

Ricorda, i mercati si riprendono sempre nel lungo periodo, quindi non perdere la speranza.