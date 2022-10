CONSOLIDAMENTO DELLE STRATEGIE DI NEGOZIAZIONE AZIONARIA: cosa sono

COSA SIGNIFICA QUANDO UNO STOCK SI STA CONSOLIDANDO?

Quando uno stock si sta consolidando, sta essenzialmente andando lateralmente. Come ricordate dal nostro grafico qui sopra delle quattro fasi del ciclo dei prezzi delle azioni, ci sono momenti in cui un titolo non è in aumento o in calo.

Invece, si sta consolidando.

Cosa significa questo? Significa che alcuni investitori stanno vendendo le loro azioni, mentre altri stanno comprando. Quando l’offerta e la domanda sono bilanciate, di solito si traduce in uno stallo con il prezzo. Non fino a quando qualcuno non prende il sopravvento, il titolo si muove in entrambe le direzioni.

Ad esempio, se un titolo si sta consolidando dopo un forte aumento del prezzo, potrebbe essere solo una pausa momentanea durante qualche profitto.

Più tardi nel processo di consolidamento, la vendita si è fermata e l’accumulo di azioni continua. Quindi il prezzo continua a salire.

COME SAPERE SE UNO STOCK SI STA CONSOLIDANDO?

Saprai se un titolo si sta consolidando quando è limitato alla gamma rispetto alla tendenza. Il modo migliore per vederlo è su un grafico o un diagramma. Un intervallo di negoziazione è definito dai limiti superiore e inferiore.

Uno stock potrebbe non sempre rispettare esattamente i limiti superiore e inferiore di un intervallo di consolidamento.

Tuttavia, se si sta consolidando, molto probabilmente tornerà all’intervallo di negoziazione il prima possibile.

Nota come il titolo raggiunge un “climax di acquisto” indicato come BC nel grafico sopra. Porta quindi avanti una serie di rimbalzi tra gli alti e bassi del climax di acquisto (BC) e il rally automatico (AR).

Dopo l’evento di distribuzione della fase C ai massimi, il prezzo è segnato verso il basso e inverte la tendenza.

Sono queste caratteristiche che ti aiutano a capire se un titolo è in consolidamento.