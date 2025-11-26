Conto Aziendale Blank: Sei Mesi Senza Costi e Vantaggi Esclusivi

Negli ultimi giorni, Blank ha lanciato un’interessante promozione dedicata a chi intende aprire un conto aziendale.

Questa iniziativa consente di utilizzare il conto gratuitamente per un periodo di sei mesi, rendendolo una scelta vantaggiosa per professionisti e piccole imprese in cerca di soluzioni bancarie convenienti.

Un’opportunità per imprenditori e freelance



Blank, parte del Gruppo Crédit Agricole, è una realtà specializzata nell’offerta di servizi bancari per aziende e liberi professionisti. La nuova promozione è stata progettata per soddisfare le esigenze di chi necessita di un conto aziendale completo, digitale e privo di costi nascosti. Aprire il conto richiede solo pochi minuti e offre immediatamente diversi vantaggi, tra cui bonifici, una carta di debito, assicurazioni e strumenti per la gestione quotidiana delle attività.



Funzionalità e strumenti integrati

Una delle caratteristiche principali di Blank è la combinazione tra un conto aziendale e strumenti progettati per semplificare la vita di chi lavora in autonomia. La piattaforma consente di effettuare bonifici SEPA, utilizzare moduli contabili integrati e gestire le spese attraverso la scansione di ricevute e note spese. Inoltre, l’assistenza è disponibile tramite vari canali, inclusi email, telefono e WhatsApp, garantendo un supporto costante agli utenti.

Dettagli sulla carta Visa Business

Ogni piano di Blank include una carta Visa Business, che consente di effettuare pagamenti in modo pratico e offre una serie di coperture assicurative. Queste protezioni riguardano viaggi, malattie, incidenti e utilizzi fraudolenti, e sono valide anche all’estero. Tale aspetto è particolarmente utile per chi viaggia per motivi di lavoro o ha clienti internazionali.

Iban e adattamenti futuri

I conti di Blank sono attualmente associati a un IBAN francese. È previsto un aggiornamento che introdurrà un IBAN italiano. Questo cambiamento rappresenta un passo significativo per garantire maggiore familiarità e comodità agli utenti italiani.

Tre pacchetti per ogni esigenza

La proposta di Blank si articola in tre pacchetti distinti, attivabili con la promozione dei sei mesi gratuiti. Queste opzioni rendono Blank una soluzione flessibile e agile, capace di adattarsi alle diverse necessità di imprenditori, freelance e piccole aziende. Ogni pacchetto include funzionalità progettate per facilitare la gestione quotidiana delle attività.

Blank si configura come un’opzione vantaggiosa per coloro che cercano un conto aziendale efficace e privo di sorprese. La possibilità di usufruire di sei mesi gratuiti consente agli utenti di testare i servizi offerti senza alcun rischio, migliorando così la loro esperienza lavorativa.