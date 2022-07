Stop loss eToro: cos’è e come funziona

in

Molti investitori perdono i loro investimenti significativi senza proteggere adeguatamente le loro operazioni. Lo stop-loss è un modo efficace per proteggere il capitale investito. Come funziona lo stop loss su eToro? Il seguente articolo risponde a questa domanda in dettaglio.

Cos’è uno stop-loss?

Stoploss è uno strumento di gestione del rischio destinato ad aggiungere protezione al tuo investimento e prevenire ulteriori perdite.

Stop Loss è un’impostazione per chiudere un’operazione a un tasso o importo specifico. Supponiamo che il mercato raggiunga il tasso richiesto. E hai perso l’importo predeterminato. Lo Stop Loss attiva e chiude automaticamente la tua posizione (ordine).

Protegge il tuo investimento ed evita che il mercato scenda troppo in basso.

Come funziona lo stop-loss su eToro?

Lo stop loss è facoltativo. E puoi impostarlo su richiesta una volta che il tuo trade è aperto.

Su eToro, puoi impostare il tuo stop loss in base alla quantità di denaro (Importo) o al tasso di investimento (Tasso).

Ogni ordine richiede uno stop-loss ad eccezione degli ordini BUY senza leva finanziaria.

Puoi regolare il tuo Stop Loss in qualsiasi momento mentre il trade è aperto. È inoltre possibile rimuovere Stop Loss facendo clic su No SL

In normali condizioni di mercato, lo Stop Loss impostato è garantito.

Lo Stop Loss impostato potrebbe non essere attivato quando il mercato è volatile. In questo caso, lo Stop Loss si attiva al livello successivo disponibile. Di conseguenza, puoi perdere più dell’importo impostato. eToro non compensa queste circostanze. Perché secondo eToro, non interferiscono con le condizioni o gli eventi di mercato.

Stop loss minimo e stop loss massimo

Stop loss minimo

Lo stop loss minimo è superficiale. Generalmente, l’importo minimo di Stop Loss è di un pip dall’attuale tasso di mercato.

Tuttavia, lo stop loss minimo è un po ‘diverso quando si tratta di criptovalute, che sono attività altamente volatili. A partire dal 28 marzo 2018, la formula è la seguente.

Per le negoziazioni di criptovaluta redditizie, l’importo minimo di Stop Loss è del 10% dell’importo dell’investimento iniziale meno il valore corrente del commercio. La formula è la seguente:

Profitto – (Importo investito X 0.1) = SL minimo

Per i trader di criptovalute che perdono fino al 10% dell’importo investito, l’importo minimo di Stop Loss è il 10% dell’importo iniziale investito. La formula è la seguente:

Importo investito X -0,1 = SL minimo

Per i trader di criptovalute che perdono più del 10% dell’importo investito, l’importo minimo di Stop Loss è di un pip dall’attuale tasso di mercato.

Ecco perché non è possibile impostare uno stop loss troppo piccolo quando si apre un ordine per il trading di criptovalute.

Stop loss massimo

Lo Stop Loss massimo consentito quando si apre una posizione è pari al 50% dell’importo della posizione. Fatta eccezione per gli ordini BUY senza leva, è possibile impostare uno stop loss superiore al 50%

Questo limite riduce al minimo il rischio per il capitale in caso di sostanziale volatilità del mercato.

Come piazzare un trade con uno stop loss

Vogliamo mostrarti come impostare uno stop loss con uno specifico ordine commerciale.

Ad esempio, stai investendo $ 1.000 in una posizione BUY Platinum , il che significa che ti aspetti che il prezzo Platinum aumenti di valore.

Fase 1: Fai clic su Stop Loss per impostare il tuo stop loss a un tasso specifico sul mercato.

Fase 2: Inserisci il numero o usa i pulsanti + e – per regolare. In questo esempio, lo stop loss è impostato su 484,3 per prezzo (Tasso). Quindi, se il prezzo scende a 484,3, l’ordine Stop Loss si attiverà e chiuderà automaticamente l’ordine (posizione).

Puoi anche fare clic sul pulsante Importo per visualizzare e impostare lo stop loss come importo. In questo esempio, il rapporto SL è 484,3, pari a $ 500. Se l’operazione perde $ 500, l’ordine Stop Loss attiverà e chiuderà automaticamente l’ordine (posizione).

Poiché si tratta di un ordine BUY senza leva, hai la possibilità di fare clic su No SL

Passo 3: Imposta altri parametri dell’ordine e fai clic su Apri trade

Regola lo stop loss con le negoziazioni aperte

Come accennato in precedenza, puoi regolare il tuo stop loss con un ordine aperto. Ecco l’operazione di regolazione.

Fase 1: Fai clic sull’ordine commerciale pertinente nel tuo portafoglio per aprire la finestra Modifica commercio.

Fase 2: Clicca su Stop Loss. Se al momento non c’è stop loss e vuoi aggiungere. Fare clic su Imposta Stop Loss.

Passo 3: Regola le impostazioni di Stop Loss.

Passo 4: Fare clic su Aggiorna per salvare le modifiche.

Alcune domande frequenti

Perché mi viene addebitato il costo della modifica dello Stop Loss del mio ordine aperto?

Se modifichi il tuo Stop Loss oltre lo Stop Loss massimo consentito mentre un ordine è aperto, eToro addebita il saldo disponibile come parte della funzione Margine di manutenzione. Funge da rete di sicurezza aggiuntiva per le tue transazioni. Questi fondi vengono aggiunti all’importo dell’investimento del commercio.

Per riportare i tuoi soldi al tuo saldo disponibile, riduci il tuo Stop Loss.

Se la posizione termina in profitto, i fondi addebitati vengono restituiti al saldo disponibile, insieme all’importo inizialmente investito e al profitto.

I fondi addebitati vengono persi solo se la posizione si chiude con una perdita che supera lo Stop Loss massimo originale.

Posso regolare lo stop loss positivo?

Questo è il Profit Lock: come utilizzare il tuo ordine stop-loss per ottenere un profitto.

Tuttavia, ricorda che su eToro, solo quando l’ordine è già redditizio puoi regolare lo Stop Loss in modo che sia un numero positivo e lo Stop Loss deve essere inferiore o uguale al profitto.

Alcune semplici regole da seguire quando si bloccano i profitti:

Fai la tua analisi delle tendenze e decidi la direzione e la tempistica delle negoziazioni. Aspettando che l’investimento guadagni un profitto significativo Decidi l’importo da proteggere Evita di posizionare il tuo ordine stop-loss troppo vicino al prezzo corrente di mercato per creare un ragionevole ritracciamento sul mercato. Non indovinare due volte te stesso e riconvertire il tuo stop-loss in un numero negativo. Se la tendenza continua nella tua direzione, continua a spostare il tuo stop loss su un numero positivo più significativo (Monitoraggio manuale Stop Loss) Se la tendenza continua a muoversi nell’ordine corretto, ciò influisce anche sul tuo “take profit” per farti prendere altri potenziali profitti.

Il mio ordine è stato chiuso da stop-loss a causa del crash di eToro. Sarò risarcito?

Sicuramente sei compensato. eToro ha subito un incidente del genere. E eToro ha rimborsato automaticamente gli investitori. Supponiamo che ti trovi nella situazione di cui sopra e non abbia alcun rimborso automatico. Si prega di mettersi immediatamente in contatto con l’assistenza clienti per risolverlo.

Conclusione

Per gli investitori, è essenziale sapere cosa sono il take profit e lo stop loss. Ti consente di gestire le tue posizioni aperte come un professionista.

L’effetto dello stop loss è che non è necessario gestire manualmente il portafoglio. Puoi specificare il tuo stop loss e inserire ordini nel mercato. E tu lasci che funzioni.

In effetti, ci sono potenziali limitazioni a un ordine stop-loss. Quindi ti consigliamo di provare a fare trading sul conto demo di eToro.