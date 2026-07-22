Contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari e attrezzature

Le micro, piccole e medie imprese di Cremona, Mantova e Pavia possono richiedere contributi a fondo perduto fino a 8.000 euro per l'acquisto di macchinari e attrezzature

Le micro, piccole e medie imprese situate nelle province di Cremona, Mantova e Pavia hanno una nuova opportunità di crescita grazie a un bando che stanzia un milione di euro in contributi a fondo perduto. Questo finanziamento è destinato all’acquisto di macchinariimpiantiattrezzature a uso produttivohardwaremacchine operatrici e agricole con un tetto massimo di 8.000 euro per impresa.

Requisiti e condizioni per l’accesso ai contributi

Per poter accedere a questi contributi, le imprese devono aver effettuato investimenti pari o superiori a 3.000 euro al netto dell’IVA, a partire dal 1° gennaio 2026. Le richieste possono essere inviate a partire dal 22 .

Chi può partecipare

Il bando è rivolto specificamente alle micropiccole e medie imprese con sede nelle province di Cremona, Mantova e Pavia. Questo include una vasta gamma di attività produttive che necessitano di aggiornare o ampliare le proprie dotazioni tecnologiche.

Come funziona il contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto rappresenta una forma di sostegno economico che non richiede restituzione. Le imprese beneficiarie potranno utilizzare i fondi ottenuti per acquistare le attrezzature necessarie senza dover sostenere ulteriori oneri finanziari. Questo tipo di finanziamento è particolarmente vantaggioso per le PMI che desiderano modernizzare i propri processi produttivi senza gravare sul proprio bilancio.

Esempi di investimenti ammissibili

Tra gli investimenti ammissibili rientrano l’acquisto di macchinari industrialiimpianti di produzioneattrezzature informatichemacchine agricole e veicoli operativi. È importante che gli investimenti siano strettamente legati all’attività produttiva dell’impresa richiedente.

Scadenze e procedure per la richiesta

Le imprese interessate devono presentare la propria domanda di contributo a partire dal 22 . È fondamentale rispettare le scadenze e fornire tutta la documentazione richiesta per evitare il rischio di esclusione. Le domande verranno esaminate secondo l’ordine di arrivo e in base alla disponibilità dei fondi.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le imprese locali di CremonaMantova e Pavia di migliorare la propria competitività e di innovare i propri processi produttivi. Non perdere l’occasione di accedere a questi finanziamenti e di dare una spinta alla tua impresa.