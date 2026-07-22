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22 Luglio 2026

Contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari e attrezzature

Le micro, piccole e medie imprese di Cremona, Mantova e Pavia possono richiedere contributi a fondo perduto fino a 8.000 euro per l'acquisto di macchinari e attrezzature

· · 2 min

Le micro, piccole e medie imprese situate nelle province di Cremona, Mantova e Pavia hanno una nuova opportunità di crescita grazie a un bando che stanzia un milione di euro in contributi a fondo perduto. Questo finanziamento è destinato all’acquisto di macchinariimpiantiattrezzature a uso produttivohardwaremacchine operatrici e agricole con un tetto massimo di 8.000 euro per impresa.

Requisiti e condizioni per l’accesso ai contributi

Per poter accedere a questi contributi, le imprese devono aver effettuato investimenti pari o superiori a 3.000 euro al netto dell’IVA, a partire dal 1° gennaio 2026. Le richieste possono essere inviate a partire dal 22 .

Chi può partecipare

Il bando è rivolto specificamente alle micropiccole e medie imprese con sede nelle province di Cremona, Mantova e Pavia. Questo include una vasta gamma di attività produttive che necessitano di aggiornare o ampliare le proprie dotazioni tecnologiche.

Come funziona il contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto rappresenta una forma di sostegno economico che non richiede restituzione. Le imprese beneficiarie potranno utilizzare i fondi ottenuti per acquistare le attrezzature necessarie senza dover sostenere ulteriori oneri finanziari. Questo tipo di finanziamento è particolarmente vantaggioso per le PMI che desiderano modernizzare i propri processi produttivi senza gravare sul proprio bilancio.

Esempi di investimenti ammissibili

Tra gli investimenti ammissibili rientrano l’acquisto di macchinari industrialiimpianti di produzioneattrezzature informatichemacchine agricole e veicoli operativi. È importante che gli investimenti siano strettamente legati all’attività produttiva dell’impresa richiedente.

Scadenze e procedure per la richiesta

Le imprese interessate devono presentare la propria domanda di contributo a partire dal 22 . È fondamentale rispettare le scadenze e fornire tutta la documentazione richiesta per evitare il rischio di esclusione. Le domande verranno esaminate secondo l’ordine di arrivo e in base alla disponibilità dei fondi.

Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per le imprese locali di CremonaMantova e Pavia di migliorare la propria competitività e di innovare i propri processi produttivi. Non perdere l’occasione di accedere a questi finanziamenti e di dare una spinta alla tua impresa.

Autore

Edoardo Vitali

Edoardo Vitali ha coordinato la copertura della ristrutturazione del mercato ittico di Palermo, sostenendo la linea editoriale sulla trasparenza fiscale. Capo redattore economia, porta in redazione un tratto pragmatico e un dettaglio personale: conserva ancora taccuini degli incontri in Sala delle Lapidi.

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