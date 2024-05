Decreto Disabilità 2024: Cosa Prevede

in

Il Decreto disabilità 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2024, a seguito dell’approvazione definitiva avvenuta il 15 aprile 2024.

Questo Decreto legislativo attuativo della Legge delega del 2021 ridefinisce la condizione di disabilità, la valutazione di base e la valutazione multidimensionale per l’elaborazione e attuazione del progetto di vita individuale personalizzato e partecipato.

Cos’è il Decreto Disabilità 2024

Il Decreto disabilità 2024 è un Decreto legislativo che attua la Legge 22 dicembre 2021, n. 227, conferendo al Governo la delega per adottare uno o più Decreti legislativi volti alla revisione delle disposizioni in materia di disabilità entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2024, il testo è stato proposto dal Ministro per le disabilità Alessandra Locatelli e introduce norme fondamentali per la definizione della condizione di disabilità.

Principali Novità del Decreto Disabilità 2024

Nuova Definizione di Disabilità

Il Decreto modifica l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con una nuova definizione di condizione di disabilità:

Persona con disabilità: chi presenta durature compromissioni fisiche, mentali, intellettive o sensoriali che, interagendo con barriere, possono ostacolare la piena partecipazione alla vita sociale.

Sostegno: diritto a prestazioni in base alla necessità di sostegno, che può essere lieve, medio, elevato o molto elevato.

Priorità nei servizi pubblici per chi ha necessità di sostegno intensivo.

Nuovo Approccio alla Disabilità

Il Decreto introduce un nuovo approccio alla disabilità, eliminando termini come “handicap” e “disabile” in favore di “condizione di disabilità” e “persona con disabilità”. Il sostegno è classificato come non intensivo (lieve o medio) o intensivo (elevato o molto elevato).

Processo di Riconoscimento dell’Invalidità

Il processo di riconoscimento dell’invalidità si articola in due fasi:

Valutazione di base: gestita dall’INPS con la collaborazione di medici. Valutazione multidimensionale: interdisciplinare, considera diagnosi mediche e problemi funzionali, ambientali e sociali.

Queste valutazioni portano alla costruzione di un progetto di vita personalizzato e partecipato.

Certificato Medico Introduttivo

Il certificato medico introduttivo, disciplinato dall’articolo 8 del Decreto, è necessario per avviare la valutazione di base. Deve essere rilasciato da medici in servizio presso istituzioni sanitarie o accreditate e include:

Dati anagrafici del paziente.

Diagnosi codificata secondo l’ICD.

Dettagli su trattamenti e prognosi.

Adozione delle Classificazioni ICF e ICD

Dal 1° gennaio 2025, la valutazione di base utilizza l’ICF e l’ICD dell’OMS. Un successivo decreto definirà termini e modalità di applicazione.

Riconoscimento della Disabilità

Il Decreto disciplina il procedimento per il riconoscimento della condizione di disabilità, escludendo gli anziani non autosufficienti e garantendo tutele proporzionate al livello di disabilità, con priorità per chi necessita di sostegno intensivo.

Valutazione di Base

L’articolo 6 stabilisce le norme procedurali per la valutazione di base:

Richiesta presentata con certificato medico.

Visita collegiale e somministrazione del questionario WHODAS.

Conclusione del procedimento entro 90 giorni.

Regole in Caso di Peggioramento

In caso di peggioramento delle condizioni, si può richiedere una nuova valutazione di base, con valutazione multidimensionale per identificare le prestazioni necessarie.

Prestazioni Socio-Sanitarie Anticipate

L’articolo 7 prevede il riconoscimento anticipato di alcune prestazioni sociali e socio-sanitarie per gravi compromissioni funzionali.

INPS come Soggetto Unico Accertatore

Dal 1° gennaio 2026, l’INPS diventa il soggetto unico accertatore della condizione di disabilità, con nuove Unità valutative di base.

Certificato Polifunzionale

Il certificato che attesta la condizione di disabilità ha valore polifunzionale, sostituendo le precedenti certificazioni per l’accesso alle prestazioni.

Libertà di Scelta del Luogo di Vita

Il Decreto garantisce la libertà di scelta sul luogo di abitazione e la continuità dei sostegni, favorendo soluzioni abitative adeguate e l’assistenza domiciliare.

Entrata in Vigore

Il Decreto entra in vigore il 30 giugno 2024, con una fase di sperimentazione nel 2025.

Testo del Decreto Disabilità 2024

È disponibile il testo ufficiale del Decreto disabilità 2024 in formato PDF, votato nel Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2024 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 maggio 2024.