Contributi Regionali per Investimenti nel Settore Vitivinicolo in Emilia-Romagna

Le imprese vitivinicole dell'Emilia-Romagna possono beneficiare di contributi regionali per migliorare la produzione e la commercializzazione del vino.

La Regione Emilia-Romagna ha aperto le porte a nuove opportunità di finanziamento per le imprese vitivinicole. Con l’obiettivo di migliorare la competitività e il rendimento globale delle aziende, sono disponibili contributi per investimenti sia materiali che immateriali. Questo sostegno è rivolto a chi opera nella produzione, trasformazione e commercializzazione del vino, offrendo un’importante spinta allo sviluppo del settore.

Le imprese che possono accedere a questi contributi sono quelle che svolgono attività di produzione di mosto e vino, elaborazione, affinamento e confezionamento, nonché la commercializzazione diretta. Sono escluse, invece, le aziende che si occupano esclusivamente della vendita dei prodotti senza partecipare alle fasi di produzione.

Tipologie di Investimenti Ammessi

Gli investimenti ammessi al finanziamento includono una vasta gamma di interventi. Tra questi, la costruzione e la ristrutturazione di immobili strumentali per l’attività vitivinicola, l’acquisto di impianti, macchinari e attrezzature specifiche per la trasformazione e la commercializzazione del vino. Inoltre, sono previsti contributi per l’arredamento e l’allestimento di punti vendita per la vendita diretta e la degustazione dei vini prodotti.

Non mancano anche investimenti immateriali, come la creazione e l’implementazione di siti internet finalizzati all’e-commerce e l’acquisto di software dedicati alla gestione delle operazioni di cantina. Le spese tecniche, quali onorari di professionisti e consulenti direttamente riconducibili agli investimenti proposti, sono anch’esse ammissibili.

Intensità del Sostegno e Modalità di Presentazione

L’intensità del sostegno varia in base alla dimensione dell’impresa. Le micro, piccole e medie imprese possono beneficiare di un contributo del 40%, mentre le imprese intermedie ricevono il 20%. Le grandi imprese, invece, hanno diritto a un contributo del 19%. Per accedere a questi finanziamenti, le domande devono essere presentate online tramite la piattaforma SIAG – Sistema Informativo Agricolo di AGREA.

Per compilare la domanda online, è necessario farsi accreditare alla piattaforma con la procedura Agrea. La normativa di riferimento è la Delibera n. 369 del 16/03/2026, e il bando è finanziato con fondi europei. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 13:00 del 13/07/2026.

Settore e Beneficiari

Il bando è rivolto a cooperative, grandi imprese, micro imprese, piccole imprese e medie imprese operanti nel settore vitivinicolo. L’obiettivo è migliorare la competitività delle imprese agricole e agroalimentari, offrendo un sostegno concreto per investimenti che possano portare a un miglioramento significativo delle performance aziendali.

Responsabile del procedimento è Francesca Benazzi, e ulteriori informazioni possono essere trovate nella sezione dedicata ai documenti e riferimenti. L’ultimo aggiornamento del bando risale al 15/06/2026, alle ore 15:54.