Trasferire NFT da MetaMask a Coinbase Wallet: guida passo passo

Gli artisti, i collezionisti e gli investitori NFT che utilizzano il portafoglio MetaMask per le transazioni NFT potrebbero voler spostare i loro NFT sul portafoglio Coinbase per qualche motivo.

In questo articolo, ho scritto su come esattamente ho trasferito il mio Polygon NFT da MetaMask a Coinbase Wallet con schermate appropriate.

I passaggi menzionati in questo articolo non sono destinati solo a OpenSea ma a tutti i tipi di mercati NFT. Anche se ci possono essere lievi differenze nell’accesso ad altri mercati NFT, il processo è comune a tutti.

Come trasferire NFT da MetaMask a Coinbase Wallet?

Per trasferire NFT da MetaMask a Coinbase Wallet, devi prima connettere il MetaMask Wallet a OpenSea o ad altri marketplace.

Quindi, individua il tuo NFT e fai clic su “Trasferisci“.

Quindi, copia e incolla l’indirizzo coinbase Wallet.

Infine, conferma la richiesta di trasferimento apparsa sul Portafoglio MetaMask.

Eseguendo questi passaggi, devi essere in grado di trasferire correttamente il tuo NFT da MetaMask a Coinbase Wallet.

È necessaria una commissione di transazione per trasferire NFT da MetaMask a Coinbase Wallet. Questa tariffa varia a seconda del traffico di rete.

Da quando ho trasferito polygon NFT da MetaMask a Coinbase Wallet, ho pagato un TIC 0.004551 come commissione di transazione.

Passaggi per trasferire NFT da MetaMask a Coinbase Wallet

Collega MetaMask Wallet a OpenSea / Altri marketplace Seleziona il tuo NFT Incolla l’indirizzo del portafoglio Coinbase del destinatario Conferma trasferimento Verifica la transazione

1. Collega MetaMask Wallet a OpenSea / Altri marketplace

MetaMask non ha l’opzione “Invia” per gli NFT. Puoi solo visualizzare i tuoi NFT al suo interno.

Quindi, per ottenere il pieno controllo sui tuoi NFT, devi andare sul mercato in cui hai acquistato i tuoi NFT.

Se hai acquistato i tuoi NFT su OpenSea, devi connettere l’estensione MetaMask Wallet a OpenSea.

Per fare ciò, è necessario fare clic sull’icona “Portafoglio” nell’angolo in alto a destra del sito Web del marketplace.

Successivamente, è necessario fare clic su “Avanti” e quindi fare clic su “Connetti” sulla MetaMask.

Se hai acquistato NFT su un altro marketplace, devi connettere la tua MetaMask con esso.

Dopo aver collegato la MetaMask al marketplace NFT pertinente, è necessario cambiare rete in base al proprio NFT.

Ad esempio, se hai acquistato Polygon NFT, devi essere sulla Mainnet Polygon sulla tua MetaMask.

2. Seleziona il tuo NFT

Dopo aver stabilito la connessione, è necessario individuare l’NFT.

Per fare ciò, è necessario fare clic sull’icona “Profilo” nell’angolo in alto a destra della pagina Web.

Quindi, atterrerai nella scheda “Raccolto“, dove potrai vedere le tue collezioni NFT.

Fai clic sull’NFT che desideri inviare al portafoglio Coinbase.

Ora sarai in grado di vedere più opzioni. Tra queste opzioni, fai clic sull’icona “Trasferisci” in alto a destra del tuo NFT.

3. Incolla l’indirizzo del portafoglio Coinbase del destinatario

Dopo aver fatto clic su Trasferisci, un prompt ti chiederà di inserire l’indirizzo del destinatario.

Copia e incolla attentamente l’indirizzo. Perché gli NFT inviati all’indirizzo errato non possono essere recuperati.

Incolla l’indirizzo del portafoglio Coinbase e fai clic su “Trasferisci“.

Per copiare l’indirizzo del portafoglio Coinbase, fai clic su “Ricevi“.

Quindi, copia l’indirizzo compatibile con Ethereum.

Ora ti verrà chiesto di cambiare rete corrispondente al tuo NFT se non sei sulla rete giusta.

4. Conferma il trasferimento

Dopo aver fatto clic su Trasferisci, è necessario approvare questo trasferimento da MetaMask.

Fai clic su “Conferma” nel prompt MetaMask. Prima di fare clic su Conferma, è possibile visualizzare la tariffa stimata per il gas in questo prompt.

5. Verifica la transazione

Dopo il trasferimento, puoi andare al portafoglio Coinbase e controllare l’NFT nella scheda “NFT“.

Puoi anche controllare la transazione sull’esploratore blockchain. Vai su Etherscan o Polygonscan in base al tuo NFT e incolla l’ID della transazione (TxID) sulla barra di ricerca.

Puoi trovare l’ID della transazione su MetaMask e nel portafoglio Coinbase.

Conclusione

Non è un compito facile trasferire NFT da MetaMask a Coinbase Wallet. Fornendo schermate in tempo reale, questo articolo ha semplificato il processo.

Cose da ricordare durante il trasferimento di NFT