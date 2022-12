Il mercato delle criptovalute ha subito una profonda correzione negli ultimi mesi. L’industria ha perso due terzi della sua capitalizzazione di mercato e la maggior parte delle valute ha scaricato tra il 70% e il 90% dei loro prezzi di picco.

Questo rende oggi il momento migliore per cercare le migliori criptovalute da investire nel 2023 perché i nostri analisti non si aspettano che diminuisca ulteriormente. Né può sostenere questo mercato orso per sempre.

Ad un certo punto si riprenderà, come ha sempre fatto in passato. La maggior parte delle criptovalute rimbalzerà, riconquisterà i prezzi di picco del 2021 e raggiungerà nuovi massimi. E c’è una sensazione generale tra gli analisti crittografici, i previsori e la comunità che potrebbe iniziare a riprendersi alla fine del 2022 o all’inizio del 2023.

In questa guida, ti prepariamo per la corsa al rialzo in arrivo presentandoti le migliori criptovalute da acquistare nel 2023. Alcuni must-buy prima che il mercato entri in modalità di ripresa. E entrando presto, aumenti le tue possibilità di aumentare il tuo investimento a un ritmo senza precedenti.

Continua a leggere per conoscere le migliori criptovalute da acquistare prima del 2023, come identificare quella migliore per te e dove acquistarla.

Le 10 migliori criptovalute da acquistare per il 2023

Ecco uno schema delle 10 migliori criptovalute in cui vale la pena investire, nel 2023. Includono attività ad alto rischio con potenziale di guadagni fuori misura a breve termine, nonché attività a basso rischio da acquistare e HODL oltre il 2023.

Ethereum (ETH) – Migliore criptovaluta complessiva in cui investire prima del 2023

– Migliore criptovaluta complessiva in cui investire prima del 2023 ApeCoin (APE) – La migliore nuova criptovaluta da acquistare nel 2023

– La migliore nuova criptovaluta da acquistare nel 2023 Binance Coin (BNB) – Criptovaluta basata su Exchange in più rapida crescita

– Criptovaluta basata su Exchange in più rapida crescita Solana (SOL) – La criptovaluta più promettente da acquistare nel 2023

– La criptovaluta più promettente da acquistare nel 2023 Bitcoin (BTC) – La migliore criptovaluta a basso rischio da acquistare e HODL nel 2023 e oltre

– La migliore criptovaluta a basso rischio da acquistare e HODL nel 2023 e oltre Decentraland (MANA) – Top Metaverse Crypto da investire nel 2023

– Top Metaverse Crypto da investire nel 2023 Ripple (XRP) – Crypto economico da acquistare nel 2023

– Crypto economico da acquistare nel 2023 Shiba Inu (SHIB) – Moneta Meme Popolare Da Negoziare Nel 2023

– Moneta Meme Popolare Da Negoziare Nel 2023 Cardano (ADA) – La migliore alternativa a Ethereum in cui investire oggi

– La migliore alternativa a Ethereum in cui investire oggi Polygon (MATIC) – La migliore criptovaluta a bassa capitalizzazione da investire nel 2023

Di seguito, discutiamo ciascuna di queste monete principali in dettaglio.

Raccontiamo perché vale la pena investire oggi, come si sono comportati in passato e come dovrebbero performare nel 2023. Esploreremo anche alcuni dei fattori che riteniamo influenzeranno la loro ripresa e la futura azione dei prezzi.

Uno sguardo più da vicino alle migliori criptovalute da investire nel 2023

Ecco un’analisi dettagliata delle migliori risorse crittografiche in cui investire prima del 2023.

1. Ethereum (ETH) – Migliore criptovaluta complessiva da investire nel 2023

Ethereume – un asset crittografico a basso rischio – è in cima al nostro indice delle migliori criptovalute in cui investire, nel 2023. Lo elenchiamo qui perché ha dimostrato la sua resilienza, indicando che si riprenderà anche dal crollo del mercato delle criptovalute più devastante e correrà verso nuovi massimi – come ha fatto nel 2017 e nel 2021.

Lo elenchiamo anche qui perché ci sono stati molti sviluppi positivi all’interno dell’ecosistema Ethereum che riteniamo lo porteranno a livelli incredibili durante il prossimo rally del mercato delle criptovalute. Fondamentale tra questi è il passaggio recentemente concluso dal meccanismo di consenso PoW a PoS.

La maggior parte degli analisti è convinta che il grande salto non sia stato ancora scontato. Prevediamo quindi che registrerà un aumento esplosivo dei prezzi durante i primi mesi della ripresa del mercato, forse nel 2023.

Altri fattori che dovrebbero svolgere un ruolo chiave nel far salire i prezzi dei token ETH includono il versamento di marchi che cercano di costruire sulla rete Ethereum più scalabile. Ciò aumenterà efficacemente la domanda di token ETH, che ha l’effetto netto di aumentare i loro prezzi.

Entro la fine del 2023, le previsioni ottimistiche indicano che la seconda criptovaluta più preziosa ad aver riconquistato i suoi massimi del 2021. Se questo accade e hai acquistato Token ETH Oggi avrai aumentato il tuo investimento di quasi il 400%. E se HODL fino al 2030, stimano che avrai aumentato il tuo investimento del 7600% + poiché si aspettano che ETH superi $ 100.000.

2. ApeCoin (APE) – La migliore nuova criptovaluta da acquistare nel 2023

ApeCoin è la più recente delle criptovalute più popolari oggi. È stato lanciato nel marzo 2022, al culmine del crollo della criptovaluta. Ha recuperato brevemente e ha fissato l’attuale massimo storico di $ 39 prima di crollare e unirsi al resto del mercato ai box. C’è, quindi, una sensazione generale all’interno della comunità che a $ 5, il token ApeCoin è grossolanamente sottovalutato.

Passando al 2023, quando il mercato dovrebbe iniziare a riprendersi, gli investitori cripto si aspettano SCIMMIA per pubblicare alcuni dei maggiori guadagni di valore. Gli ottimisti non si aspettano solo che riconquisti il suo massimo storico quando inizierà la ripresa del mercato. Sono fiduciosi che possa salire fino al 1000% per superare i $ 50 e fino al 10000% per strappare sopra i $ 500 entro la fine del decennio.

Si prevede che due fattori chiave svolgeranno il ruolo più importante nell’alimentare il recupero e la crescita futura di ApeCoin. Il primo è la sua grande comunità di follower che comprende molte celebrità e influencer crittografici. Il secondo deve essere il livello aggressivo degli sviluppi che si svolgono nell’ecosistema ApeCoin, in particolare il potenziale lancio della propria mainnet.

3. Binance Coin (BNB) – criptovaluta basata su Exchange in più rapida crescita

Binance Coin è uno dei più resilienti e Criptovalute in più rapida crescita. Al suo apice alla fine del 2021, la moneta era già in aumento del suo prezzo ICO di oltre il 450000%, nonostante fosse in circolazione da poco più di quattro anni. Aveva anche resistito al devastante inverno pre-2021 delle criptovalute e al crollo a sorpresa del mercato a metà del 2021. Questi sono alcuni dei fattori che la rendono la migliore criptovaluta in cui investire, nel 2023.

Ci aspettiamo che non solo sopravviva alla contrazione del mercato in corso, ma abbia anche un rapido rimbalzo non appena il mercato invia segnali di ripresa. Entro la fine del 2023, ad esempio, prevediamo BNB di aver riconquistato i massimi del 2021. La 5a criptovaluta più preziosa sosterrà quindi questa tendenza al rialzo e molto probabilmente salirà a $ 3 entro la fine del decennio.

Tra i fattori che dovrebbero influenzare la sua promettente azione dei prezzi nel 2023 e oltre c’è il suo mercato crittografico in ripresa. Le numerose acquisizioni effettuate dalla Binance Company dovrebbero anche aumentare i casi d’uso dei token BNB, il che spinge verso l’alto i loro prezzi. Inoltre, Binance ha bruciato aggressivamente le monete BNB in eccesso, il che li aiuta a guadagnare valore perché riduce la sua offerta contro l’aumento della domanda.

4. Solana (SOL) – La criptovaluta più promettente da acquistare nel 2023

Solana sta vendendo a un prezzo fortemente scontato, oltre l’85% al di sotto dei massimi di novembre 2021. Ciò implica che se comprato SOL – il token nativo per la piattaforma di smart contract in più rapida crescita – oggi, potresti fissare un possibile guadagno di valore dell’850% + per il tuo investimento quando alla fine recupererà questo ATH. Questo è il motivo principale per cui lo presentiamo tra le migliori criptovalute in cui investire, nel 2023.

La comunità cripto è convinta che SOL riconquisterà questo prezzo di picco e raggiungerà nuove vette durante il prossimo rally del mercato. Ha già dimostrato la sua resilienza e capacità di rimbalzare velocemente e correre verso nuove vette durante il mini-rally di fine 2021. E gli analisti si aspettano che rispecchi quella performance nella prossima corsa al rialzo.

Inoltre, ci sono stati molti sviluppi all’interno della rete Solana che dovrebbero svolgere un ruolo fondamentale nell’alimentare la ripresa della moneta e la futura corsa dei prezzi. Questi includono l’integrazione di più tecnologie crittografiche emergenti come DeFi, dApps, Metaverso, monete meme, giochi blockchain, NFT e Web3. La maggior parte di questi ha ricevuto un caloroso benvenuto dal cryptoverse e si prevede che continuerà ad attirare utenti verso la rete. Ciò alimenterà ulteriormente la popolarità di Solana e aumenterà i prezzi dei token SOL.

5. Bitcoin (BTC) – La migliore criptovaluta a basso rischio da acquistare e HODL nel 2023 e oltre

Bitcoin, con tutti i mezzi, imposta il tono e il ritmo per il mercato delle criptovalute. Si blocca quando i prezzi di BTC scendono e aumenta quando BTC inizia a recuperare. È anche uno degli investimenti crittografici più affidabili e relativamente a basso rischio. Oggi vende oltre il 70% al di sotto dei massimi del 2021. Ciò implica che nel momento in cui riprende questo prezzo, aumenterai il tuo investimento di quasi il 350%.

Ma il potenziale di guadagni così smisurati per il tuo portafoglio non è l’unica ragione per cui crediamo che BTC per essere una delle migliori criptovalute in cui investire, nel 2023. Lo presentiamo anche qui perché la sua resilienza, i solidi fondamentali e la bassa offerta massima di monete lo rendono un eccellente investimento a lungo termine.

Ci aspettiamo Bitcoin (Bitcoin) per iniziare presto la sua ripresa e correre per riconquistare presto i suoi prezzi di picco del 2021. La maggior parte degli analisti è persino fiduciosa che molto probabilmente stabilirà un nuovo massimo storico durante la prossima corsa al mercato delle criptovalute. Ma molto probabilmente arriverà dopo il 2025.

Diversi previsori, analisti ed esperti di fintech sono convinti che la maggiore adozione della tecnologia cripto e blockchain e il dimezzamento del 2024 faranno salire alle stelle i prezzi di BTC. E entro il 2030, alcuni come Bobbly Lee, Cathie Woods e Arthur Hays sono fiduciosi che supererà $ 1 milione entro il 2030.

6. Decentraland (MANA) – Top Metaverse Crypto da investire nel 2023

Decentraland è uno dei progetti metaversi più popolari e in più rapida crescita. Ha tutti i grandi marchi off-chain guidati da JP Morgan, Samsung, Adidas, Coca-Cola, Starbucks e Domino’s che si affrettano a comprare appezzamenti di terra virtuale qui. Ha anche funzionato in modo esemplare in passato e ha dimostrato la sua resilienza. E questi sono i motivi principali per cui la consideriamo una criptovaluta top in cui investire, nel 2023.

Lo includiamo qui perché ci aspettiamo che sostenga la sua resilienza e registri un rapido tasso di rimbalzo. Lo presentiamo anche qui perché promette di essere un valido token del futuro, il che lo rende un buon investimento a lungo termine. Non appena inizierà la ripresa del mercato, ci aspettiamo che i token MANA raggiungano l’850% e riconquistino i massimi del 2021 prima di procedere con la sua missione di raggiungere $ 500 entro la fine del decennio.

Lo includiamo anche qui perché ci aspettiamo che gli sviluppi in atto sulla rete la catapultino a nuovi livelli. Per cominciare, Decentraland si è impegnata ad aumentare il numero di giochi per guadagnare giochi sulla piattaforma.

Con questo, spera di sfruttare il sobbollire GameFi mania mentre si approfitta delle manie NFT e DeFi in corso. E insieme alla crescente adozione di tecnologie crittografiche e blockchain, si prevede che queste spingeranno il recupero del token MANA e i futuri guadagni di valore.

7. Ripple (XRP) – Crypto economico da acquistare nel 2023

Ripple è stato coinvolto in una battaglia legale presso i tribunali federali degli Stati Uniti con la SEC dal 2020. Ciò gli ha impedito di approfittare dei selvaggi rally del mercato delle criptovalute nel 2018. In effetti, è scambiato oltre l’88% al di sotto del prezzo massimo fissato a gennaio 2018. Ma il caso è quasi finito ed entrambe le parti hanno chiesto alla corte di accelerare la sua sentenza.

Pertanto, presentiamo XRP tra le migliori criptovalute da investire nel 2023 perché c’è molto ottimismo sul fatto che Ripple vinca la causa prolungata. Se ciò dovesse accadere, è probabile che sperimenteremo una delle corse dei prezzi crittografici più esplosive, poiché il 6 ° asset crittografico più prezioso cerca di riaffermare la sua posizione come l’ultimo Bitcoin (Bitcoin) concorrente. Ciò inizierebbe con una corsa verso un nuovo massimo storico, che si tradurrebbe in guadagni del 950% + per il tuo investimento XRP.

Consideriamo anche Increspatura La migliore criptovaluta da acquistare prima del 2023 a causa della sua resilienza. Questo è in riconoscimento del fatto che anche con un caso giudiziario in corso, l’inverno crittografico del 2018-2020, il crollo del mercato del 2021 e la contrazione del mercato in corso, ha mantenuto la sua posizione tra le prime 10 criptovalute più preziose. Pertanto, lo elenchiamo qui perché ci aspettiamo che resista alla decisione del tribunale, positiva o negativa.

8. Shiba Inu (SHIB) – Moneta meme popolare da scambiare nel 2023

Shiba Inu è uno dei più popolari Monete meme Oggi. E ha rubato l’attenzione della comunità cripto durante il rally del mercato all’inizio del 2021, quando i prezzi dei token SHIB si sono apprezzati di un milione di volte. Ciò ha aiutato ad acquisire una massiccia comunità di follower che sono stati determinanti nel mantenere la tendenza SHIB, innescando pompe di prezzo artificiali e sostenendo la sua posizione tra le 15 criptovalute più preziose.

Data la sua capacità di registrare guadagni fuori misura anche durante le corse rialziste più marginali del mercato delle criptovalute, SHIB è considerato uno dei migliori asset digitali da acquistare durante il calo. Questo è il motivo principale per cui lo presentiamo tra le migliori criptovalute in cui investire, nel 2023.

Ovviamente non ci aspettiamo che raggiunga un rally così alto come all’inizio del 2021. Ma siamo fiduciosi che riconquisterà il suo prezzo ATH e possibilmente stabilirà un nuovo record di prezzo, il che si traduce in incredibili guadagni per il tuo portafoglio crittografico.

9. Cardano (ADA) – La migliore alternativa a Ethereum in cui investire oggi

Tra i tanti motivi per cui includiamo Cardano Tra le migliori criptovalute su cui investire prima del 2023 c’è il fatto che è grossolanamente sottovalutato. Al prezzo attuale, ADA è scambiata oltre l’85% al di sotto del suo ATH, che gli analisti ritengono essere ancora troppo basso. Nonostante sia la piattaforma di smart contract più sicura, viene ancora scambiata molto al di sotto del suo valore ottimale.

Molti indicatori, tuttavia, indicano un’imminente correzione al rialzo dei prezzi per il Ethereum killer. Indicano che i prezzi dei token ADA molto probabilmente esploderanno durante il prossimo rally delle criptovalute, riconquistando i massimi del 2021 – probabilmente prima della fine del 2023 – prima di correre ulteriormente verso un nuovo record. E entro la fine del decennio, alcuni previsori si aspettano ADA di aver recuperato fino al 11000% per superare i 45$.

Alcuni dei fattori che dovrebbero guidare questo guadagno di valore senza precedenti includono un mercato crittografico in ripresa. Si sono poi estesi agli sviluppi in corso all’interno dell’ecosistema Cardano, in particolare l’aggiornamento Vasil, la sua comprovata resilienza, i solidi fondamenti e una delle tecnologie blockchain più utili.

10. Polygon (MATIC) – La migliore criptovaluta a bassa capitalizzazione da investire nel 2023

Polygon è la soluzione di ridimensionamento layer-2 più popolare e più utilizzata per Ethereum. È stato abbracciato da numerosi marchi che cercano di costruire sistemi altamente scalabili ed efficienti sulla rete Ethereum. Anche istituzioni off-chain come Coca-Cola, Reddit, e Starbucks stanno sfruttando la sua efficacia per lanciare il loro Progetti NFT. E andando avanti, Polygon dovrebbe svolgere un ruolo fondamentale nel promuovere la tecnologia Web3.

Nonostante tutto ciò, i suoi prezzi dei token MATIC sono enormemente sottovalutati.

Presentiamo MATIC Tra le migliori criptovalute da investire nel 2023 perché ci aspettiamo che i suoi prezzi inizino presto a correggersi verso l’alto. E crediamo che la prevista ripresa del mercato giocherà il ruolo più importante nel dare il via a questo aumento di valore. Altri includono la possibile mossa di Polygon di lanciare la sua soluzione di ridimensionamento L2 su altre blockchain e l’aumento della domanda di token MATIC a causa dei maggiori casi d’uso di Polygon.

Entro la fine dell’anno 2023, le previsioni ottimistiche prevedono che i token MATIC avranno un rally di oltre il 400% per riconquistare l’ATH fissato a dicembre 2021. L’adozione accelerata di tecnologie crittografiche e blockchain continuerà ad alimentare il suo trend rialzista e forse lo aiuterà a superare i $ 10 prima della fine del decennio.

Fattori da considerare quando si decide la migliore criptovaluta da investire nel 2023

Gli esperti di fintech e il tuo coach di finanza personale ti diranno di investire tra il 5% e il 40% del tuo portafoglio in criptovalute. E qui sopra, abbiamo appena discusso le 10 migliori criptovalute in cui investire, nel 2023.

Ma dal momento che non puoi investire in tutti, specialmente con un capitale iniziale assottigliato, devi imparare come identificare l’investimento crittografico che ha funzionato meglio per te.

Di seguito, discutiamo alcuni dei fattori che dovresti considerare quando scegli le migliori criptovalute da aggiungere al tuo portafoglio:

La tua tolleranza al rischio: investi in attività crittografiche ad alto rischio e massicciamente volatili come le monete meme solo se sei un investitore esperto e tollerante al rischio. Altrimenti, considera di iniziare con criptovalute relativamente “stabili” e a basso rischio come BTC ed ETH.

Strategia di investimento: se desideri investire a lungo termine, considera di optare per monete promettenti come BTC. Ma se sei un trader attivo a breve termine, scegli le monete meme più volatili.

Liquidità: il tuo investimento crittografico preferito dovrebbe essere elencato con tutti gli scambi più popolari. Dovrebbe anche essere adeguatamente liquido su tutte queste piattaforme.

Pertinenza: conferma, soprattutto per gli investitori a lungo termine, che il tuo investimento crittografico preferito e la sua tecnologia blockchain sottostante sono altamente rilevanti e cercano di risolvere un problema reale e urgente.

Dove acquistare le migliori criptovalute oggi

Secondo CoinMarketCap, le loro valute sono 500 + scambi crittografici e piattaforme di trading. Come, quindi, identificare i migliori scambi crittografici per acquistare risorse digitali in cui vale la pena investire prima del 2023?

I nostri analisti hanno esaminato tutti i migliori scambi ed ecco le loro migliori scelte per i migliori scambi crittografici oggi:

eToro – Miglior scambio di criptovalute in generale

eToro è in cima alla nostra lista dei migliori scambi crittografici grazie alla sua cordialità per principianti e alle interfacce utente altamente intuitive. Lo fa anche qui perché elenca tutte le criptovalute popolari, mantiene bassi minimi di deposito / trading – a $ 10 e ha un processo di acquisto semplice con velocità di transazione ultra-veloci. Lo consideriamo anche il migliore perché fornisce ai trader di criptovalute un portafoglio digitale gratuito e ha integrato il copy trading nello scambio.

Capital.com – Il miglior scambio di criptovalute per investimenti passivi

Capital.com fa parte della lista dei migliori scambi crittografici principalmente a causa dei suoi protocolli DeFi di picchettamento e prestito crittografico. Questi consentono agli investitori di guadagnare fino al 14,5% di interesse annuale sulla criptovaluta puntata e anche di anticipare prestiti crittografici a basso interesse. Lo fa anche qui perché supporta 200 + criptovalute, mantiene bassi depositi / minimi di trading – a $ 20 e supporta una vasta gamma di opzioni di deposito.

Binance – Il miglior scambio di criptovalute per basse commissioni di transazione

Binance è il più grande e liquido scambio crittografico centralizzato. Supporta anche la più ampia gamma di criptovalute e coppie di trading crittografico, ti consente di investire in criptovalute a partire da $ 1 e mantiene le commissioni di trading crittografico più competitive di qualsiasi scambio. Integra inoltre una vasta gamma di protocolli DeFi per gli investimenti passivi, presenta agli utenti portafogli digitali gratuiti e assicura le risorse digitali dei suoi clienti.

Conclusione – Le migliori criptovalute da investire oggi

Trovare la migliore criptovaluta in cui investire, nel 2023 non deve essere complicato. Qui, abbiamo introdotto ciò che i nostri analisti e la maggior parte nel mercato delle criptovalute considerano la migliore criptovaluta in cui investire, nel 2023. Ti abbiamo anche detto come trovare la criptovaluta che meglio si adatta al tuo stile di investimento tra le 10 discusse sopra e ti abbiamo presentato i tre migliori scambi per acquistarli.

Vuoi passare direttamente a investire in uno o un paio di questi asset digitali? Inizia registrando un account trader con eToro, verificando la tua identità, depositando almeno $ 10 e aprendo un ordine di acquisto per la tua criptovaluta preferita.

Domande frequenti

Qual è la migliore criptovaluta da acquistare nel 2023?

Ethereum è in cima al nostro indice della migliore criptovaluta in cui investire prima del 2023 in gran parte perché è sottovalutata e molto probabilmente correggerà verso l’alto nel corso dell’anno. Ma questo indice contiene anche nove criptovalute ugualmente promettenti con acquisto nel 2023, di cui abbiamo discusso nel post precedente.

Quale criptovaluta dovrebbe salire nel 2023?

Praticamente tutte le criptovalute vengono vendute a prezzi fortemente scontati, alcune fino al 95% al di sotto del loro massimo storico. Se il mercato inizierà a riprendersi nel 2023, ci aspettiamo che tutti rimbalzino e facciano seri tentativi di recuperare questi precedenti picchi dei prezzi.

Come sarà il mercato delle criptovalute nel 2023?

Ci sono due possibili prospettive per l’industria delle criptovalute nel 2023. In primo luogo, c’è un’alta probabilità che il mercato delle criptovalute inizi a riprendersi, il che implicherebbe enormi guadagni per tutte le risorse crittografiche. In alternativa, potremmo fissare un inverno crittografico prolungato che significherebbe eventi minimi degni di nota nel criptoverso.

Qual è la migliore criptovaluta per gli investimenti a lungo termine?

Bitcoin ed Ethereum si legano come le migliori criptovalute da acquistare e HODL. Non solo hanno solidi fondamentali, ma hanno dimostrato la loro rilevanza per il futuro dell’industria crittografica e della finanza mondiale.