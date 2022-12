Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa dovrebbero considerare gli investitori quando passano dall’opzione Dividendo a Growth?

Immagina di aver prenotato un volo alle 8 del mattino da Bengaluru a Chennai su FlyIndia Airlines.

Ti rendi conto che il volo sbagliato è stato prenotato e ha bisogno di una riprogrammazione. Che tipo di spese pensi che FlyIndia ti addebiterà? Dovrai pagare una penale per cambiare idea anche se è la stessa compagnia aerea, la stessa data di viaggio, la stessa destinazione e lo stesso passeggero!

In caso di investimenti in fondi comuni di investimento, il passaggio degli investimenti da un’opzione all’altra all’interno dello stesso schema è considerato una vendita (redazione).

Quindi, l’interruttore attirerà l’imposta sul carico di uscita e sulle plusvalenze a seconda di quanto tempo hai investito.

Le due opzioni all’interno dello stesso schema hanno NAV diverse e funzionano in modo diverso.

L’opzione di crescita reinveste i profitti realizzati dai fondi permettendoti di beneficiare del potere della composizione ed è più adatta alla creazione di ricchezza a lungo termine.

L’opzione di dividendo condivide il profitto realizzato dal fondo tra i suoi investitori. Questa opzione è adatta solo a coloro che cercano un reddito regolare dai loro investimenti in fondi comuni di investimento.

Se senti la necessità di passare dal dividendo alle opzioni di crescita o viceversa, controlla se è applicabile un carico di uscita o un’imposta sulle plusvalenze.