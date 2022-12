Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Tendenze digitali della nuova era negli investimenti: come se la passano

Ci sono stati molti cambiamenti nel settore dei servizi finanziari, grazie ai progressi tecnologici.

Oggi puoi effettuare transazioni online per pagare, comprare e persino investire.

Naturalmente, questo ha portato anche a tendenze digitali new-age come le risorse virtuali facili da commerciare che non esistono in formato fisico. Non sono creati o emessi dal governo o dalla banca centrale. Pertanto, non possono essere utilizzati come moneta o come moneta a corso legale. Tuttavia, rimangono alcuni rischi come:

– Il valore di tali risorse digitali non è legato a un bene reale.

Di conseguenza, i loro valori – e il vostro investimento, di conseguenza – possono essere soggetti a una grande volatilità.

– Le risorse virtuali non sono regolamentate. Senza regolamenti governativi, gli investitori possono essere esposti alle frodi e perdere i loro soldi.

– Attualmente, queste attività virtuali attraggono uno dei più alti livelli di tassazione, secondo il bilancio dell’Unione 2022.

I fondi comuni di investimento, in confronto, esistono dal 1924. Nell’ultimo secolo, gli MF sono stati ben regolamentati e strettamente monitorati per la protezione degli investitori.

Ci sono anche abbastanza schemi disponibili per soddisfare diversi requisiti di rendimento e rischio. Inoltre, sono intrinsecamente diversificati, riducendo così il rischio dell’investitore. I fondi comuni di investimento hanno anche l’ulteriore vantaggio di attrarre alcune delle tasse più basse tra tutte le opzioni di investimento.

Le nuove tendenze hanno sempre un valore di novità. Possono, quindi, sembrare abbastanza attraenti per gli investitori. Tuttavia, è importante pesare anche i rischi prima di investire il denaro duramente guadagnato. Ricerca a fondo e decidi se una particolare opzione di investimento si adatta al tuo profilo di rischio e alle tue aspettative di rendimento. Le decisioni di investimento sono prese per tutta la vita e vale la pena dedicare un po’ di tempo ad arrivare a queste scelte.