Cosa è successo alle decisioni di Fed, ECB, BoE e BoJ e perché giugno è cruciale

Le principali istituzioni monetarie delle economie avanzate hanno scelto, questa settimana, di mantenere invariati i tassi d’interesse, pur segnalando un clima meno neutro rispetto al passato.

Il Governatore della Bank of England, Andrew Bailey, ha sintetizzato la scelta parlando di “active holds”, una pausa che non equivale a una rinuncia all’azione: i falchi si sono fatti sentire, pur restando minoranza, e il dibattito sul prossimo movimento di politica monetaria è rimasto aperto.

Nel complesso, la lettura più prudente che emerge è che le banche centrali intendono valutare con attenzione l’impatto degli shock recenti — in primis quello energetico — prima di modulare ulteriormente l’orientamento delle loro politiche. Tuttavia, gli elementi di rischio al rialzo sull’inflazione e la presenza di dissensi interni aumentano la probabilità di nuovi rialzi da qui a breve, con giugno indicato come mese chiave per alcune autorità.

Sintesi delle decisioni

La Federal Reserve, la Banca Centrale Europea, la Bank of England e la Bank of Japan hanno tutte optato per un congelamento dei rispettivi tassi ufficiali nel corso delle riunioni più recenti. Nonostante la scelta condivisa di non intervenire immediatamente, lo spirito delle deliberazioni è risultato differente: nella Fed sono emersi numerosi dissensi che hanno avvicinato il comitato a una guida più bilanciata, a Francoforte si è discusso apertamente di un possibile rialzo in giugno, a Londra sono state proposte diverse traiettorie alternative, e a Tokyo la maggioranza ha preferito temporeggiare nonostante i vocali favorevoli a un aumento. In sintesi, la pausa è selettiva e il mercato interpreta questi segnali come preparatori a mosse future.

Prospettive e impatto sui mercati

FOMC: verso una guida a due vie

Il FOMC ha confermato il target range dei Fed Funds al 3,5%–3,75%. La comunicazione ha sostituito il precedente bias di allentamento con una posizione descritta come più bilanciata, anche se non formalmente trasformata. Il voto ha mostrato quattro dissensi — un numero insolito — con il Governatore Miran favorevole a un taglio di 25 punti e tre presidenti regionali contrari, segnalando tensioni interne. Il Presidente Powell ha indicato che il comitato è vicino a cambiare la guidance e che la strada futura può andare in entrambe le direzioni; inoltre ha confermato l’intenzione di restare membro del Board dopo il passaggio della carica a Kevin Warsh il mese prossimo. I mercati hanno reagito riducendo drasticamente le aspettative di un taglio nel 2026 e iniziano a prezzare una possibile mossa restrittiva nel 2027, aumentando l’incertezza sulla timeline degli aggiustamenti.

Eurozona, Regno Unito e Giappone: scelte divergenti

L’ECB ha mantenuto il tasso principale al 2% con voto unanime, benché la presidente Lagarde abbia confermato che un rialzo fosse oggetto di discussione. L’istituto ha evidenziato che le condizioni finanziarie si sono già irrigidite e che le aspettative d’inflazione a lungo termine restano ancorate, ma non ha escluso un +25 punti base a giugno, che è anche il nostro scenario principale seguito da un altro aumento laterale nel corso dell’anno. La Bank of England ha lasciato il tasso al 3,75%, con il chief economist dissenziente a favore di un +25 punti; il rapporto ha proposto tre scenari, dal più benigno — senza effetti di secondo giro dell’impennata energetica — fino a uno più severo con inflazione oltre il 6% che renderebbe indispensabile una risposta politica. Sul fronte giapponese la BoJ ha confermato il tasso allo 0,75%, nonostante tre membri votassero per un rialzo, adottando per ora un atteggiamento di osservazione rispetto allo shock energetico. Le previsioni indicano ora una probabilità significativa di un aumento a giugno (+25 punti, circa 65% secondo i mercati) e un tasso terminale stimato intorno al 2,0% entro la fine del 2027; la tempistica rimane però sensibile alle scelte governative e alla composizione del board.

Dal lato dei cambi, la riunione della BoJ ha coinciso con forti oscillazioni dello JPY: il rapporto USD/JPY ha superato 160 il 29 aprile per poi risalire sotto 157 il 30 aprile, movimento che ha spinto il Ministero delle Finanze giapponese a lanciare un avvertimento finale e, secondo fonti, a intervenire sul mercato dei cambi.

Conclusione e posizionamento

La narrativa comune è quella di una pausa strategica, non di una sterilizzazione delle opzioni: molte banche centrali hanno scelto di attendere dati più chiari, ma hanno anche dimostrato di non escludere rialzi imminenti. La nostra valutazione resta orientata verso un tasso di politica stabile fino alla fine del 2027, pur con un crescente rischio asimmetrico verso ulteriori strette come prossimo passo. Per investitori e operatori finanziari, l’elemento da monitorare rimane la capacità delle pressioni inflazionistiche di generare effetti di secondo giro che richiederebbero risposte più rapide da parte delle autorità monetarie.