Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

In che modo i fondi comuni di investimento sono diversi dagli schemi di gestione del portafoglio?

Mentre sia i fondi comuni di investimento che i servizi di gestione del portafoglio (PMS) consentono agli investitori di investire in azioni e obbligazioni investendo i loro soldi in un veicolo di investimento congiunto gestito da gestori di fondi professionali, entrambi sono due diverse opzioni di investimento che servono obiettivi diversi e sono pensati per due diversi tipi di investitori.

Chiunque può investire in un fondo comune con un minimo di INR 500/-p.m., ma gli schemi PMS richiedono un importo minimo di investimento di INR 25 lakh poiché sono principalmente prodotti di gestione patrimoniale mirati agli HNI. I fondi comuni di investimento sono fortemente regolamentati da SEBI mentre gli schemi PMS non hanno norme di divulgazione rigorose. Inoltre, i prodotti PMS sono pensati per gli investitori avanzati che possono comprendere i rischi connessi poiché i fondi PMS possono investire in titoli che potrebbero non essere facilmente negoziabili sul mercato.

I fondi comuni di investimento investono in titoli liquidi. I fondi comuni di investimento sono meno rischiosi degli schemi PMS a causa del loro portafoglio ben diversificato. I fondi PMS di solito hanno un portafoglio concentrato di 20-30 azioni. Pertanto, la performance del fondo dipende completamente dalla capacità di prelievo delle scorte del gestore del fondo.

I fondi PMS hanno un elevato carico di entrata e uscita, a parte un’elevata commissione di gestione dei fondi.

I fondi comuni di investimento non hanno un carico di ingresso e possono avere un piccolo carico di uscita. I fondi comuni di investimento sono adatti agli investitori al dettaglio, mentre i fondi PMS non sono destinati agli investitori al dettaglio.