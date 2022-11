Cosa fare dopo aver acquistato Bitcoin: guida per principianti

Congratulazioni per aver fatto il primo passo sulla via dell’auto-sovranità finanziaria! Prima di decidere se salvare o spendere i tuoi bitcoin, prenditi del tempo per familiarizzare con i concetti sulla sicurezza dei bitcoin. Bitcoin è molto diverso dai sistemi di pagamento tradizionali e comporta una serie diversa di rischi per la sicurezza.

Questo articolo introduce alcune importanti considerazioni sulla sicurezza, spiega perché il bitcoin è così popolare come modo per conservare valore e tocca come spendere i tuoi bitcoin.

Sicurezza

Se non hai già imparato come utilizzare e archiviare bitcoin in modo sicuro, vorrai renderlo la tua priorità. Per avere un’idea del tuo attuale livello di sicurezza bitcoin, considera le seguenti domande:

Qualcun altro, inclusi gli scambi di criptovaluta e i fornitori di portafogli, ha accesso alle tue chiavi private bitcoin? Se la tua risposta è sì, allora vorrai prendere in considerazione lo spostamento del tuo bitcoin su un portafoglio che solo tu controlli. Per capire perché questo è importante, leggi “Perché ho bisogno di un portafoglio Bitcoin?”, e se hai bisogno di aiuto per scegliere un portafoglio, consulta la nostra guida. Ti consigliamo di utilizzare un portafoglio hardware come un Ledger Nano X se prevedi di archiviare altre criptovalute o una ColdCard se prevedi di archiviare solo bitcoin.

Se la tua risposta è sì, allora vorrai prendere in considerazione lo spostamento del tuo bitcoin su un portafoglio che solo tu controlli. Se la tua casa bruciasse domani, saresti ancora in grado di accedere al tuo bitcoin? È importante conservare le chiavi private (o frasi seed) in più posizioni fisiche in modo da poter sempre recuperare i fondi.

È importante conservare le chiavi private (o frasi seed) in più posizioni fisiche in modo da poter sempre recuperare i fondi. Hai familiarità con i molti tipi di truffe online e truffe di criptovaluta? In caso contrario, leggi il nostro articolo “Come individuare le truffe di criptovaluta” per proteggerti dal cadere vittima di uno.

In caso contrario, leggi il nostro articolo “Come individuare le truffe di criptovaluta” per proteggerti dal cadere vittima di uno. Ti dispiace avere la tua storia finanziaria, compresi i saldi dei conti, registrati su un libro mastro pubblico? Bitcoin è un sistema di pagamento trasparente in cui tutti possono vedere la cronologia delle transazioni di tutti gli altri. È molto difficile effettuare transazioni private utilizzando bitcoin, quindi assicurati di comprendere le migliori pratiche sulla privacy.

Risparmio

Molte persone si interessano a Bitcoin perché è un sistema finanziario alternativo – al di fuori della portata delle banche centrali e dei governi – e non è incline all’inflazione o all’interventismo economico. L’attuale sistema economico provoca l’inflazione intenzionalmente come un modo per incoraggiare le persone a spendere piuttosto che risparmiare. Questo viene fatto per scoraggiare le persone dall'”accumulare denaro”, che alla fine rende le valute tradizionali un modo povero per immagazzinare valore a lungo termine.

D’altra parte, la politica monetaria di Bitcoin è controllata da algoritmi informatici e non può essere modificata. Ci saranno sempre e solo 21 milioni di bitcoin, il che significa che la tua parte dell’offerta totale non può essere diminuita attraverso l’inflazione monetaria. Nonostante la volatilità del prezzo del bitcoin, la sua politica monetaria gli conferisce il potenziale per essere una buona riserva di valore a lungo termine. Se sei indeciso su cosa fare con il tuo bitcoin, considera di salvarlo per il futuro.

Spesa

Se decidi di non salvare i tuoi bitcoin, puoi sempre spenderli online. Dopotutto, Bitcoin è stato progettato per essere un denaro elettronico peer-to-peer. Pagare beni e servizi online utilizzando bitcoin è facile come utilizzare una carta di credito. Al momento del check-out, devi semplicemente inviare l’importo richiesto all’indirizzo bitcoin fornito. Nota che potresti dover aspettare che la tua transazione Bitcoin venga estratta (o confermata) prima di ricevere ciò per cui hai pagato. Questa attesa può variare da 10 a 60 minuti, a seconda delle dimensioni del tuo acquisto.

Man mano che Bitcoin matura, sempre più aziende accettano bitcoin come pagamento. Alcuni stanno persino costruendo attività commerciali su Bitcoin. Per un elenco di luoghi in cui puoi spendere i tuoi bitcoin, dai un’occhiata a “Dove spendere Bitcoin”.

Continua a imparare

Forse la cosa più importante da fare dopo aver acquistato bitcoin è continuare ad imparare! Bitcoin è un sistema sfaccettato che coinvolge economia, tecnologia e alcune implicazioni sociali piuttosto grandi.

L’articolo di Vijay Boyapati “The Bullish Case for Bitcoin” fa un ottimo lavoro nel descrivere il significato monetario ed economico di Bitcoin. L’articolo richiede circa un’ora per essere letto, anche se è stato originariamente rilasciato in quattro parti per facilitare la lettura (Parte 1, Parte 2, Parte 3, Parte 4 ).

Per una migliore comprensione generale di come funziona Bitcoin a livello tecnico, guarda questo video “Come funziona Bitcoin in 5 minuti”.

Infine, è importante conoscere le implicazioni sociali di Bitcoin. Un ottimo punto di partenza è “Why Bitcoin Matters for Freedom” di Alex Gladstein della Human Rights Foundation, che descrive parte dell’impatto sociale che Bitcoin sta già avendo oggi.