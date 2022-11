Storia della criptovaluta: tutto quello che c’è da sapere

Diecimila bitcoin per due grandi pizze.

L’idea sembra ridicola oggi, ma questa è considerata la prima transazione Bitcoin del mondo reale nella storia.

Ora noto come “Bitcoin Pizza Day”, il 22 maggio 2010 ha visto la prima volta che bitcoin – che ha raggiunto un picco di $ 69.000 per pezzo nel novembre 2021 – è stato utilizzato per acquistare qualcosa di tangibile.

Per ottenere quelle due pizze, i bitcoin sono stati inviati a un volontario in Inghilterra, che ha fatto una telefonata transatlantica e ha pagato la consegna di $ 30 di pizza al programmatore della Florida Laszlo Hanyecz.

Trenta dollari potrebbero non sembrare molti ora, ma è stato un passo importante nella storia della criptovaluta, che da allora è diventata probabilmente l’innovazione tecnologica più eccitante del 21 ° secolo. Tracciamo questa storia di seguito, spiegando come Bitcoin e criptovaluta si sono sviluppati per la prima volta e dove potrebbero andare.

L’idea per la criptovaluta

L’idea della criptovaluta è emersa per la prima volta nel 1983, quando il crittografo americano David Chaum ha pubblicato un documento della conferenza che delineava una prima forma di moneta elettronica crittografica anonima. Il concetto era per una valuta che potesse essere inviata in modo non tracciabile e in un modo che non richiedesse entità centralizzate (cioè banche). Nel 1995, Chaum ha costruito sulle sue prime idee e ha sviluppato una proto-criptovaluta chiamata Digicash.

Richiedeva al software dell’utente di prelevare fondi da una banca e richiedeva specifiche chiavi crittografate prima che tali fondi potessero essere inviati a un destinatario.

Bit Gold, spesso considerato un precursore diretto di Bitcoin, è stato progettato nel 1998 da Nick Szabo. Richiedeva che un partecipante dedicasse la potenza del computer alla risoluzione di enigmi crittografici e coloro che risolvevano il puzzle ricevevano una ricompensa. In combinazione con il lavoro di Chaum, si traduce in qualcosa che si avvicina molto a Bitcoin.

Ma Szabo non poteva risolvere il famigerato problema della doppia spesa (i dati digitali possono essere copiati e incollati) senza l’uso di un’autorità centrale. Come tale, non è stato fino a un decennio dopo quando una persona o un gruppo misterioso, usando lo pseudonimo di Satoshi Nakamoto, ha messo in moto la storia di Bitcoin e delle criptovalute successive, pubblicando un white paper chiamato “Bitcoin – A Peer to Peer Electronic Cash System”.

Ecco un breve video che spiega la crittografia per i principianti:

Ora diamo un’occhiata alla timeline.

L’inizio (2008-2010)

Il 31 ottobre 2008, Satoshi Nakamoto ha pubblicato il white paper Bitcoin, descrivendo la funzionalità della rete blockchain Bitcoin. Satoshi ha iniziato formalmente a lavorare sul progetto bitcoin il 18 agosto 2008, quando hanno acquistato Bitcoin.org. Anche se non è l’argomento di questo articolo, vale la pena notare che Bitcoin (e tutte le altre criptovalute) non sarebbe possibile senza la tecnologia blockchain, che nella sua forma più semplice comporta la creazione di strutture di dati inalterabili.

La storia di Bitcoin era in corso. Satoshi Nakamoto ha estratto il primo blocco della rete Bitcoin il 3 gennaio 2009. Hanno incorporato un titolo del quotidiano The Times in questo blocco iniziale, facendo un riferimento permanente alle condizioni economiche – che coinvolgono salvataggi bancari e un sistema finanziario centralizzato – contro cui Bitcoin era in parte una reazione.

Questo primo blocco – che ha portato all’estrazione di 50 bitcoin – è ora indicato come il blocco Genesis. Bitcoin non aveva praticamente alcun valore in quel momento, così come per i primi mesi della sua esistenza. Sei mesi dopo che il bitcoin è diventato negoziabile, nell’aprile 2010, il valore di un BTC era poco meno di 14 centesimi. All’inizio di novembre, il prezzo è “salito” a 36 centesimi prima di stabilirsi a circa 29 centesimi.

Il mercato inizia a formarsi (2010-2014)

Anche se non valeva ancora molto, Bitcoin stava dimostrando di avere un valore reale. Nel febbraio 2011 è salito a $ 1,06 prima di tornare a circa 87 centesimi. In primavera, in parte a causa di una storia di Forbes sulla nuova “criptovaluta”, il prezzo è decollato. Dall’inizio di aprile alla fine di maggio, il valore del bitcoin è salito da 86 centesimi a 8,89 dollari.

Il 1 ° giugno, dopo che Gawker ha pubblicato una storia sull’attrattiva della valuta nella comunità dello spaccio di droga online, il prezzo è più che triplicato in una settimana, a circa $ 27. Il valore di mercato dei bitcoin in circolazione si avvicinava a quasi $ 130 milioni. Tuttavia, a settembre 2011, il valore era sceso a circa $ 4,77.

Nell’ottobre dello stesso anno è apparso Litecoin, uno dei tanti fork (cioè versioni aggiornate) di Bitcoin. Litecoin divenne presto la seconda criptovaluta più grande per capitalizzazione di mercato, con il primo archivio di CoinMarketCap (da maggio 2013) che mostrava PPCoin, Namecoin e altri 10 in lontananza. Tali criptovalute sono state rapidamente soprannominate “altcoin”, con alcune biforcute da Bitcoin e altre basate su un nuovo codice.

Nel 2012, i prezzi di Bitcoin sono cresciuti costantemente e nel settembre dello stesso anno è stata istituita la Bitcoin Foundation per promuovere lo sviluppo e l’adozione di Bitcoin. Allora noto come OpenCoin, Ripple fu lanciato anche quell’anno, con il progetto che attrasse capitale di rischio l’anno successivo..

Nel 2013, tra problemi federali, penali, normativi e relativi al software, il prezzo del bitcoin è costantemente aumentato e crollato. Il 19 novembre il suo prezzo ha raggiunto $ 755, solo per crollare a $ 378 lo stesso giorno. Entro il 30 novembre era di nuovo salito a $ 1.163. Questo è stato, tuttavia, l’inizio di un altro crollo a lungo termine che si è concluso con Bitcoin che è sceso a $ 152 entro gennaio 2015.

Le truffe dominano i titoli dei giornali (2014-2016)

Sebbene intenzionale, l’anonimato e la mancanza di controllo centralizzato rendono la valuta digitale molto attraente per i criminali. Nel gennaio 2014, Mt.Gox – allora il più grande scambio di bitcoin del mondo – è crollato e ha dichiarato bancarotta, dopo aver perso 850.000 bitcoin. Anche se non si sa cosa sia successo esattamente, è probabile che il BTC mancante sia stato rubato gradualmente nel tempo, a partire dal 2011, e rivenduto su vari scambi di denaro (incluso Mt.Gox), fino a quando un giorno Mt.Gox ha controllato i loro portafogli e ha scoperto che erano vuoti. Il CEO Mark Karpeles è stato accusato di appropriazione indebita nel 2017, ma assolto nel 2019, quindi la destinazione del BTC mancante rimane un mistero.

Sebbene l’hack non sia stato un evento singolare, è servito come avvertimento e la sicurezza sugli scambi è molto migliorata. Sebbene gli scambi più piccoli continuino a essere violati anche oggi, le piattaforme più grandi ora forniscono maggiori garanzie sulle loro riserve in caso di violazioni. Ciò include il Secure Asset Fund per gli utenti su Binance, ad esempio, che è un fondo assicurativo di emergenza.

Si consiglia ai trader di criptovalute di utilizzare un portafoglio hardware o software per archiviare in modo sicuro la loro criptovaluta piuttosto che memorizzarla su uno scambio. Portafogli come questi non erano così accessibili durante questo primo periodo nella storia della criptovaluta.

Bitcoin sale al fenomeno mondiale (2016-2018)

I prezzi dei Bitcoin sono aumentati costantemente di anno in anno, passando da $ 434 a gennaio 2016 a $ 998 a gennaio 2017. Nel luglio 2017 è stato approvato un aggiornamento software a Bitcoin, con l’obiettivo di supportare lo sviluppo di Lightning Network (una soluzione di ridimensionamento di livello due) e migliorare la sicurezza.

Una settimana dopo l’attivazione dell’aggiornamento ad agosto, Bitcoin era scambiato a circa $ 2.700. Entro il 17 dicembre 2017, Bitcoin ha raggiunto un massimo storico astronomico di poco meno di $ 20.000.

Durante questo stesso periodo, un nuovo progetto blockchain chiamato Ethereum stava facendo rumore nella sfera delle criptovalute, essendo diventato rapidamente la criptovaluta numero due per capitalizzazione di mercato dal lancio nel luglio 2015. Ha portato i contratti intelligenti alla criptovaluta, aprendo una vasta gamma di potenziali casi d’uso e generando oltre 200.000 progetti diversi (e il conteggio). A differenza di Bitcoin, Ethereum consente ad altre piattaforme di lanciare e operare sulla propria catena, ognuna con le proprie criptovalute e i propri casi d’uso. Questo è stato un modello ampiamente copiato da altre nuove blockchain, con Cardano, Tezos e Neo (per citarne solo tre) lanciati durante questo periodo.

Busto e recupero, e busto e recupero… (2018-presente)

Bitcoin non è stato in grado di sostenere il suo massimo storico di $ 19.783. Allo stesso modo, Ethereum, che ha raggiunto il proprio ATH nel gennaio 2018 di circa $ 1.400, non è stato in grado di mantenere a lungo il suo nuovo livello. Le normative finanziarie e le preoccupazioni sulla sicurezza (a causa di hack di scambio semi-regolari) hanno contribuito al declino a livello di mercato e alla fine del 2018 il bitcoin era sceso a circa $ 3.700.

Tuttavia, i prezzi non sono rimasti bassi troppo a lungo. A partire dalla fine del 2020, bitcoin ha goduto di una sorta di rinascita, a partire dall’annuncio di MicroStrategy ad agosto di aver acquistato bitcoin per un valore di $ 250 milioni. Ciò ha dato il via a un mercato rialzista a cui si è unito il resto del mercato, con i prezzi ulteriormente aumentati dall’acquisto da parte di Tesla di $ 1,5 miliardi in bitcoin all’inizio del 2021. Fu nel novembre di quell’anno che bitcoin raggiunse il suo attuale massimo storico di $ 69.000.

Il mercato è sceso ancora una volta da questo massimo, trascinato verso il basso dalle preoccupazioni macroeconomiche derivanti dall’elevata inflazione, dall’aumento dei tassi di interesse e dallo spettro della guerra. Detto questo, con i mercati azionari globali in calo anche alla fine del 2021 e del 2022, la caduta parallela delle criptovalute mostra che il settore sta diventando sempre più intrecciato con i mercati finanziari tradizionali.

E mentre la volatilità delle criptovalute è sia attraente che potenzialmente devastante, la tecnologia alla base di tutte, blockchain, ha il potere di cambiare molti settori della nostra società. Che si tratti di fornire opzioni di scambio finanziario accessibili e convenienti, proteggere i propri fondi in modo che nessuno tranne te possa accedervi o fornire dati accurati per il tuo preventivo assicurativo, la tecnologia blockchain ha il potenziale per essere utilizzata in quasi tutte le aree dell’economia.

Man mano che il mercato diventa più stabile con una maggiore conoscenza e con l’introduzione di nuove aree come le stablecoin e la finanza decentralizzata (DeFi), è facile entusiasmarsi per la criptovaluta e il suo potenziale dal punto di vista degli investimenti e della tecnologia. Questo indipendentemente dal fatto che si tratti di Bitcoin o di un altro progetto blockchain che alimenta il tuo interesse.

Infine, ecco uno sguardo visivo alla cronologia della criptovaluta:

Le 10 migliori criptovalute da conoscere

Bitcoin (BTC) – la criptovaluta originale, concepita nel 2008 e lanciata nel gennaio 2009. Funziona utilizzando un meccanismo di consenso proof-of-work, il che significa che la potenza di calcolo viene utilizzata per verificare le transazioni e generare nuovi blocchi nella sua blockchain. Ha un’offerta massima totale di 21 milioni di bitcoin, rendendolo potenzialmente deflazionistico.

Ethereum (ETH) – una criptovaluta proof-of-work lanciata nel luglio 2015. Originariamente concepito come un “computer universale” che potrebbe funzionare come infrastruttura per un Internet decentralizzato, è in grado di eseguire contratti intelligenti, che eseguono azioni pre-specifiche quando vengono soddisfatte determinate condizioni. Attualmente sta pianificando un passaggio a un meccanismo di consenso proof-of-stake, in cui le transazioni vengono verificate puntando Ethereum su di esse.

Tether (USDT) – una stablecoin lanciata nel luglio 2014 come RealCoin. È ancorato 1: 1 al dollaro USA e sostenuto da riserve equivalenti al valore della sua intera offerta. In esecuzione sulla blockchain di Ethereum (e anche su altre catene), generalmente registra il più alto volume di trading di 24 ore su 24 di qualsiasi criptovaluta sul mercato. Questo perché i trader tendono a uscire in Tether durante i cali, anche se alcuni commentatori hanno affermato che non è completamente supportato, un’accusa data dal fatto che Tether non ha mai subito un audit completo.

Binance coin (BNB) – la criptovaluta nativa di Binance, la più grande criptovaluta al mondo per volume di scambi. Lanciato nel giugno 2017, holding BNB garantisce agli utenti sconti sulle commissioni di trading di Binance.

Cardano (ADA) – una criptovaluta proof-of-stake lanciata nel 2015 e aperta al trading nel 2017. Operando come una blockchain di utilità generica come Ethereum, ha assistito a uno sviluppo costante negli anni successivi, lanciando la possibilità di eseguire contratti intelligenti nel settembre 2021.

Ripple (XRP) – una criptovaluta lanciata nel 2012 come OpenCoin. Si è generalmente posizionata come una rete di rimesse, fornendo trasferimenti transfrontalieri tra controparti e istituti finanziari. Il libro mastro di Ripple non utilizza né una prova di lavoro né un meccanismo di consenso proof-of-stake, utilizzando invece il proprio algoritmo di consenso che è in grado di eseguire oltre 1.000 transazioni al secondo, in contrasto con circa 7 al secondo per Bitcoin.

Dogecoin (DOGE) – una cosiddetta moneta meme lanciata nel dicembre 2013. Con un cane Shiba Inu come mascotte, Dogecoin è un fork di Litecoin, che è un fork di Bitcoin. Nonostante sia nato come uno scherzo, comanda un gran numero di fedeli fan e sostenitori, che spesso possono aiutarlo a salire rapidamente di prezzo.

Solana (SOL) – Una piattaforma blockchain relativamente nuova lanciata nel 2020 e che prometteva scalabilità ben oltre Bitcoin o Ethereum. SOL è pubblicizzato per avere una piccola impronta ecologica, velocità elevate e tariffe estremamente basse. Le tariffe basse di cui sopra e il throughput veloce lo hanno reso uno dei preferiti per NFT, DEX e app. Una critica comune a Solana è che è fortemente influenzata dai finanziamenti VC non decentralizzati come i suoi concorrenti. Ha anche subito diverse interruzioni notevoli.

Monero (XMR) – una moneta per la privacy lanciata nel 2014. Aiuta gli utenti a raggiungere un maggiore anonimato rispetto a quello offerto da Bitcoin e altre criptovalute, attraverso una varietà di nuove funzionalità. Questi includono indirizzi invisibili una tantum, firme ad anello che mescolano le transazioni in modo che non possano essere rintracciate e transazioni che nascondono gli importi trasferiti. Data la sua efficacia, Monero è stato rimosso da numerosi scambi che non vogliono infrangere le normative antiriciclaggio.

The Sandbox (SAND) – insieme a Decentraland (MANA), la Sandbox è una delle più grandi criptovalute legate al gioco e al metaverso sul mercato. Lanciato nell’agosto 2020, SAND è il token di governance e utilità della piattaforma di gioco Sandbox, che consente ai titolari di acquistare oggetti di gioco, votare sugli aggiornamenti e per lo staking, che fa guadagnare loro ricompense.