Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I fondi comuni possono aiutare a creare ricchezza?

Il business e il commercio ci permettono di creare ricchezza investendo i nostri soldi con coloro che sono sulla strada della creazione di ricchezza.

Possiamo essere investitori in imprese di imprenditori, investendo in azioni di varie società. Mentre gli imprenditori e i manager gestiscono le loro attività in modo efficiente e redditizio, gli azionisti ottengono i benefici. A questo proposito, il Fondo comune è un ottimo modo per costruire ricchezza.

Ma come facciamo a sapere quali azioni comprare e quando?

È qui che conta prendere un aiuto professionale. Approfittano anche di un grande corpus per esplorare più opportunità contemporaneamente.

Come una dieta equilibrata, tutti abbiamo bisogno di proteine, vitamine, carboidrati, ecc. Mangiare un solo tipo si traduce in una certa carenza di nutrienti. Allo stesso modo, in un fondo azionario diversificato sei esposto a diversi segmenti dell’economia e anche protetto dal potenziale aspetto negativo.

Investi in un fondo azionario diversificato gestito professionalmente e rimani investito per un lungo periodo per creare ricchezza per te e per la tua prossima generazione.