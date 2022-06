Cosa puoi fare davvero nel Metaverso nel 2022?

Le possibilità future del metaverso sono presumibilmente illimitate, ma c’è qualcosa che puoi fare nel metaverso in questo momento?

Il metaverso è spesso formulato in termini così futuristici che è difficile capire come si possa essere coinvolti in esso oggi. Ma la verità è che i mondi simili al metaverso esistono da decenni ed è possibile che tu ne abbia già sperimentati alcuni senza necessariamente esserne consapevole.

Cos’è di nuovo il metaverso?

Attingendo alla struttura del venture capitalist Matthew Ball, il metaverso è un mondo online persistente che offusca le linee della realtà e della realtà virtuale. Molto più di una partita di Call of Duty, il metaverso si riferisce a un mondo online 24 ore su 24, 7 giorni su 7, abitato da economie che incentivano una nuova rete di creatori e fornitori di infrastrutture. Fondamentalmente, questa economia ruota attorno a risorse di gioco che sono interoperabili.

Questo concetto diverge molto dai “giardini recintati” – ecosistemi chiusi – a cui siamo abituati oggi; Ball fornisce l’esempio di una skin per una pistola CounterStrike che potrebbe essere facilmente trasformata in una decorazione per un’arma fortnite.

Mentre Meta di Mark Zuckerberg (ex Facebook) ha le sue idee sul metaverso, la comunità delle criptovalute pensa che la tecnologia blockchain sia perfetta per questo nuovo mondo online. I giochi crittografici come The Sandbox e Decentraland offrono le prime visioni di come potrebbe funzionare un’economia guidata dai creatori, cripto e NFT.

Quindi, ecco cosa puoi fare nel metaverso oggi.

Costruisci, esplora e gioca in mondi virtuali

Giochi come Minecraft e Roblox hanno fornito esperienze simili a metaverse per la maggior parte di un decennio; sia Second Life che Eve Online sono vivi e vegeti dal 2003, e World of Warcraft ha preso vita nel 2004.

Second Life è uno degli analoghi metaversi più vicini grazie alla sua economia guidata dai creatori e al vasto mondo sandbox.

Puoi fare tutto ciò che vuoi in Second Life, e alcune persone sono state documentate per trascorrere la loro vita nel gioco, vivendo della terra virtuale, raccogliendo la valuta di gioco del gioco, i dollari Linden e partecipando agli eventi.

Nel 2020, giochi crittografici come The Sandbox e Decentraland stanno inclinando l’economia dei videogiochi aggiungendo risorse digitali al mix. Non solo puoi importare i tuoi token non fungibili (NFT) nei giochi e acquistare terreni virtuali, ma puoi anche utilizzare i token di governance fungibili dei giochi per modificare i parametri del mondo virtuale che abiterai, esplorerai e costruirai.

Entrambi sono alimentati da criptovalute: The Sandbox utilizza token SAND fungibili come valuta di gioco e utilizza NFT per rappresentare appezzamenti di terra e altri oggetti nativi del gioco, i tipi di risorse che decorano il tuo avatar e Decentraland ha token MANA fungibili e equivalenti non fungibili per le risorse virtuali.

Per creare account, devi solo connettere un portafoglio crittografico come MetaMask. Tuttavia, in Decentraland è possibile giocare come ospite senza collegare un portafoglio crittografico. La Sandbox è tecnicamente in alpha (fase di test), e la prima stagione è chiusa, quindi non puoi giocarci fino a quando non verrà rilasciata la Alpha Season 2, la cui data non è stata confermata.

Cripto-economia a parte, questi giochi funzionano come qualsiasi altro gioco sandbox. Puoi vagare per i rispettivi mondi virtuali dei giochi, uscire con i marchi e le celebrità che si stanno affrettando ad accaparrarsi il mercato. Negli spazi virtuali, come centri commerciali, gallerie d’arte o piazze, puoi passeggiare e parlare con le persone, giocare, costruire case o partecipare a eventi. Decentraland ospita anche i propri festival musicali. Sfortunatamente, nonostante i progressi nella moderna grafica dei giochi per computer, molti di questi giochi più recenti non sembrano migliori di quelli di Second Life nel 2003. Ma la magia è, almeno in teoria, nelle relazioni che puoi stringere con i tuoi fratelli virtuali.

Incontra persone da qualsiasi luogo per lavoro o gioco

Ci sono molti spazi di ritrovo nel metaverso. Mentre puoi certamente riunirti in enormi mondi aperti come The Sandbox e Decentraland, puoi anche giocare con stanze personalizzate su piattaforme come Spatial. Queste app sono create appositamente per eventi, conferenze e riunioni. Puoi accedere a Spatial con un login Web 2 come Google o con un login Web 3 come MetaMask. I mondi virtuali di Spatial sono separati in stanze; puoi visitare stanze pre-costruite o crearne di tue. Le gallerie di Spatial supportano gli NFT. Puoi muoverti nel mondo di Spatial su dispositivi mobili, Steam, su un browser o tramite un visore Oculus VR.

La realtà virtuale è forte su uno dei criteri di Ball per il metaverso: la presenza. Indossa un visore VR, come un HTC Vive, Valve Index o Meta (ex Oculus) Quest, e lanciati nel cyberspazio. Meta (ex Facebook) sta costruendo un hub sociale per i suoi visori VR e il software VR di Steam viene preinstallato con una casa virtuale. Giochi come VR Chat sono cripto pre-datati e ti consentono di entrare in stanze piene di altre persone che indossano cuffie VR, vestite con qualsiasi avatar che preferiscono.

Aziende come MetaHub stanno creando spazi di ritrovo virtuali per conferenze ed eventi aziendali, e Decentraland ha ospitato il suo primo festival musicale nel 2021, anche se gli artisti lo stavano facendo in Second Life molto prima che fosse cool. Uscire è dove i confini del metaverso possono iniziare a sfocarsi e lo spiel di marketing inizia a disfarsi.

Zoom è una parte fondamentale del metaverso a causa della sua esperienza nel collegare i luoghi di lavoro e innescare una rivoluzione del lavoro da casa? O è, come mark Zuckerberg ha menzionato nel suo keynote Meta, un’alternativa poco convincente alla realtà che sostituisce l’interazione di persona con file di volti sugli schermi?

Crea un avatar 3D che ti assomiglia … o no

Il tuo avatar è una parte importante della tua identità metaversa. Per alcuni, le NFT con immagini del profilo come CryptoPunks o bored ape Yacht Club sono sufficienti per Discord e Twitter, per lo più piattaforme basate su testo in cui un’immagine 2D è abbastanza buona. Per i regni 3D, app come Ready Player Me offrono identità digitali componibili che, afferma, possono essere utilizzate in 1.330 app e giochi, tra cui RTFKT di Nike, Somnium Space e VR Chat. Potresti anche acquistare una sneaker NFT da RTFKT o un avatar dal suo prossimo “progetto Avatar”, anche se non è chiaro quali giochi ti permetteranno di “indossarle”.

In Somnium Space, un open world di realtà virtuale basato su Ethereum simile a Decentraland, puoi importare un avatar Ready Player Me creato da nient’altro che un selfie. Seguendo il framework di Ball, questo soddisfa i criteri di interoperabilità: la capacità di portare con sé le tue risorse digitali indipendentemente dalla piattaforma o dall’app che stai utilizzando.

Investi in terreni virtuali, NFT o token

Naturalmente, se non sei ancora interessato a separarti dalla realtà, potresti sempre investire nei vivaci mondi virtuali. Ci sono molti modi per farlo. Potresti investire in gocce di avatar NFT, come quelle offerte da Nike o Adidas. Potresti speculare su terreni virtuali o oggetti di gioco, come quelli offerti su Axie Infinity, Decentraland e The Sandbox.

Potresti anche investire nei token fungibili offerti da quei giochi, che funzionano come valuta di gioco. Se non sei sicuro di quale token investire, puoi sempre investire in un fondo indicizzato metaverse, come il Metaverse Index (MVI) offerto da Index Coop. L’MVI riequilibra il suo portafoglio in conformità con le più grandi monete metaverse del giorno.

Se la crittografia non fa per te, potresti investire nel capitale delle società di realtà virtuale e metaverse. Meta è una società che scommette in grande sul futuro della realtà virtuale e aumentata: un analista di Seeking Alpha stima che la società avrà speso 70 miliardi di dollari per il concetto tra il 2014 e il 2023. Anche la realtà virtuale e le azioni metaverse, così come gli investimenti privati, sono sul tavolo.