ICE Poker di Decentral Games: cos’è e come funziona

In un metaverso spesso criticato per essere privo di cose da fare, i tavoli da poker nel casinò virtuale ICE Poker di Decentraland non sono mai stati così affollati.

La piattaforma di poker play-to-earn di Decentral Games ospita circa 6.000 giocatori unici ogni giorno, che costituiscono oltre il 30% degli utenti giornalieri di Decentraland.

Negli ultimi tre mesi, il gioco ha generato più di $ 7,5 milioni di entrate attraverso i suoi vari flussi di reddito, secondo il fondatore di Decentral Games Miles Anthony.

“In qualsiasi momento, abbiamo oltre 1.000 giocatori che giocano a poker”, ha detto Anthony a CoinDesk in un’intervista. “Non sembra che molti utenti, ma quando si tratta del metaverso aperto, è piuttosto sostanziale considerando che il problema principale in questo momento con i metaversi è che sono vuoti”.

Per quanta stampa stia raccogliendo “Web 3”, è importante ricordare che i numeri sono ancora piccoli. Il numero di portafogli (la misura pseudonima, ma non esattamente precisa, degli esseri umani reali che interagiscono con i contratti intelligenti basati su Ethereum) che toccano OpenSea su base giornaliera è di soli 50.000, secondo DappRadar. Il mercato dei token non fungibili (NFT) è stato valutato a $ 13,3 miliardi in un round di finanziamento il mese scorso.

Decentral Games ha scommesso alla grande sul metaverso un anno e mezzo fa, quando ha iniziato ad acquisire terreni virtuali a Decentraland. L’organizzazione autonoma decentralizzata (DAO) afferma di aver accumulato più di 1.000 pacchi del gioco fino ad oggi. Questo sforzo è stato sostenuto in parte da un investimento da parte della stessa Decentraland a settembre..

Il successo di ICE Poker di Decentral Games non dovrebbe sorprendere nessuno che abbia familiarità con le piattaforme di gioco online, che sono state un successo tra le comunità virtuali per decenni.

Anthony afferma che la piattaforma si considera l’iterazione Web 3 del genere, richiedendo agli utenti di acquistare uno dei suoi dispositivi indossabili NFT prima di essere in grado di vincere monete reali. Il casinò ha emesso due token separati – ICE e DG – per supportare il suo ecosistema alla Las Vegas.

I dispositivi indossabili, venduti in gocce sulla piattaforma in offerta limitata, hanno già prezzi elevati su mercati secondari come OpenSea, mantenendo un prezzo minimo di 2,46 ETH (circa $ 6.500) al momento della scrittura.

Con un punto di ingresso costoso, le gilde sono diventate un aspetto fondamentale dell’ecosistema del gioco, ha detto Anthony. Dice che il gioco ha intenzionalmente evitato di fare affidamento su mega gilde come YGG per l’accessibilità. Le gilde di gioco in genere affittano risorse crittografiche chiave per una quota dei profitti futuri degli utenti al dettaglio.

“Per essere onesti al 100%, in realtà penso che le grandi gilde siano davvero dannose per le economie di gioco”, ha detto Anthony a CoinDesk. “Ovviamente, le valutazioni per [le gilde] sono state piuttosto selvagge. E può essere ottimo anche per il breve termine, ma penso che molti di questi accordi trascurino gli effetti a lungo termine”.

Anthony afferma che la piattaforma risolve questo problema con un sistema di delega integrato, in cui i giocatori possono prestare un indossabile NFT a un altro utente in cambio di una quota 60-40 di qualsiasi reddito guadagnato con esso. Gli utenti che delegano solo un singolo NFT costituiscono la maggior parte dei finanziatori della piattaforma.

Nonostante l’enorme clamore intorno al futuro del metaverso negli ultimi mesi, poche piattaforme di poker sono state in grado di entrare con successo nello spazio, in parte a causa della regolamentazione.

Virtue Gaming è diventata la prima piattaforma di poker play-to-earn con una licenza Malta Gaming Authority a dicembre, anche se la sua piattaforma differisce da ICE Poker in quanto fa soldi con le meccaniche tradizionali del casinò piuttosto che con la tokenizzazione.

Anthony ha detto che Decentral Games si sta anche preparando a lanciare un’iterazione mobile di ICE Poker nei prossimi mesi.