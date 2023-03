Cosa sono BIC e SWIFT?

BIC e SWIFT sono due acronimi che spesso vengono usati come sinonimi, ma in realtà hanno significati e funzioni leggermente diverse. BIC e SWIFT sono due codici alfanumerici che vengono utilizzati principalmente per le transazioni finanziarie internazionali. Entrambi i codici sono obbligatori per le banche che partecipano ai sistemi di pagamenti internazionali, come SEPA. La maggior parte delle banche italiane usa entrambi i codici, ma ciascun codice ha una funzione specifica. In questo articolo, esamineremo in dettaglio le differenze tra BIC e SWIFT, come vengono utilizzati e come trovare il codice BIC e SWIFT di una banca in particolare.

Cos’è un BIC?

BIC è l’acronimo di Bank Identifier Code ed è un codice alfanumerico di 8 o 11 caratteri che identifica in modo univoco una banca o un istituto finanziario. Viene utilizzato principalmente per le transazioni finanziarie internazionali, come bonifici SEPA.

Cos’è un SWIFT?

SWIFT è l’acronimo di Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Si tratta di un codice alfanumerico di 8 o 11 caratteri che identifica in modo univoco una banca o un istituto finanziario. SWIFT viene utilizzato principalmente per le transazioni internazionali.

Come si usano BIC e SWIFT?

BIC e SWIFT sono entrambi codici utilizzati per le transazioni finanziarie internazionali, come bonifici SEPA. Tuttavia, ci sono alcune differenze tra i due codici. In generale, BIC è utilizzato principalmente per le transazioni finanziarie, mentre SWIFT viene utilizzato principalmente per le transazioni di messaggistica. Quando si effettuano bonifici internazionali, è necessario utilizzare entrambi i codici, poiché BIC viene utilizzato per identificare la banca del beneficiario, mentre SWIFT viene utilizzato per trasmettere i dati del bonifico alla banca del beneficiario.

Come trovare BIC e SWIFT di una banca?

Per trovare BIC e SWIFT di una banca, è possibile visitare il sito web della banca o contattare l’assistenza clienti. Inoltre, ci sono alcuni siti web che offrono un servizio di ricerca in cui è possibile inserire il nome della banca o l’indirizzo e trovare il codice BIC e SWIFT.

Conclusione

In sintesi, BIC e SWIFT sono due codici alfanumerici che vengono utilizzati principalmente per le transazioni finanziarie internazionali. Entrambi i codici sono obbligatori per le banche che partecipano ai sistemi di pagamenti internazionali, come SEPA. BIC è utilizzato principalmente per le transazioni finanziarie, mentre SWIFT è utilizzato principalmente per le transazioni di messaggistica. Per trovare BIC e SWIFT di una banca, è possibile visitare il sito web della banca o contattare l’assistenza clienti, oppure utilizzare un servizio di ricerca online.