Harmony: cos’è e come funziona

Harmony è una blockchain di livello 1 costruita nel 2018 e lanciata nel 2019 da Stephen Tse con l’obiettivo di risolvere il persistente “trilemma blockchain” di bilanciare la scalabilità con la sicurezza e il decentramento.

È stato lanciato tramite Binance Launchpad e ha totalizzato 23 milioni a maggio 2019 e ora ha una capitalizzazione di mercato totale di $ 1,5 miliardi.

Funziona sulla rete Ethereum e include un token chiamato ONE che i validatori possono coniare per se stessi e disegnare sotto forma di commissioni di transazione. I suoi sviluppatori si vantano che la rete può gestire 2.000 transazioni al secondo, ognuna delle quali richiede in media 2 secondi per stabilizzarsi: la transazione media su Ethereum vera e propria, al contrario, richiede circa dieci minuti. Allo stesso modo, le tariffe sono ridotte di 1.000 volte.

Harmony incorpora anche una funzione cross-chain chiamata Horizen, che consente ai titolari di spostarsi tra ONE e la rete Ethereum sottostante, il che significa che possono avvalersi sia della sicurezza della rete di livello 1 che dell’efficienza della rete di livello 2. Attualmente sta costruendo una piattaforma per il prestito di token non fungibili (NFT)).

Come funziona Harmony?

La blockchain di Harmony è divisa in quattro reti note come “shards”, che funzionano in parallelo ma sono convalidate da gruppi separati di parti interessate, una sorta di divisione del lavoro blockchain che rende la blockchain più efficiente e riduce la latenza.

Harmony chiama questo approccio Effective Proof of Stake.

Le parti interessate di Harmony depositano il token ONE nativo di Harmony e vengono assegnate a una delle quattro partizioni (solo una delle quali, Shard 0, è attualmente in uso). I validatori devono mantenere una copia completa delle transazioni di una determinata partizione, ma, in modo critico, non una copia completa dell’intera rete, come è tipico. Come ricompensa ricevono monete appena coniate e una parte delle commissioni di transazione generate.

Vengono ruotati tra i frammenti dopo un periodo noto come “Epoca” per impedire loro di sentirsi troppo a loro agio. Ogni frammento ha attualmente 250 punti per i validatori, ma il ridimensionamento potrebbe introdurne di più.

L’idea intelligente di Harmony è quella di assegnare le parti interessate in modo casuale a ciascuna partizione in modo da evitare tentativi coordinati di assumere il controllo della rete. L’armonia scoraggia anche l’accumulo di token multando coloro che puntano oltre un certo limite e premiando coloro che investono meno. Il (presunto) risultato? Transazioni più veloci e commissioni più basse, senza compromettere la sicurezza.

Chi lavora con Harmony?

🐵 Bored Ape Yacht Club: una serie NFT di immagini del profilo (PFP) molto popolare raffigurante scimmie colorate, che garantisce l’accesso a vantaggi all’interno di una comunità ampia e vibrante. I possessori di Ape annoiati possono migrare i loro NFT in DeFi Kingdoms, un gioco play-to-earn basato sulla blockchain Harmony.

💲 Terra: una stablecoin algoritmica popolare sugli scambi decentralizzati, una partnership tra Terra e Harmony consente a UST di essere avvolto sulla blockchain Harmony come 1UST.

Cos’è il token ONE di Harmony?

Il token nativo di Harmony, ONE, può essere puntato, guadagnato ed estratto e conferisce anche diritti di governance ai titolari, consentendo loro di partecipare alle decisioni relative al futuro della rete.

Come Bitcoin, ha un’offerta limitata, di soli 12,6 miliardi di token, 9,4 miliardi dei quali sono già stati coniati, per CoinMarketCap. Circa il 15% dei token ONE è andato al team fondatore.

Dove acquistare UN token

Il token ONE di Harmony è disponibile per l’acquisto in una vasta gamma di scambi tra cui Binance, Crypto.com e Huobi Global.

Lo sapevi che?

A metà gennaio 2022, il token ONE di Harmony ha raggiunto una capitalizzazione di mercato di $ 4,8 miliardi.

Il futuro di Harmony

Harmony sta costruendo una funzionalità che consente il prestito NFT e sta migrando il suo token da un’estensione di Chrome a MetaMask mentre costruisce il proprio portafoglio proprietario.

Ha anche creato un fondo da 13 milioni di dollari chiamato Harmony Grants che mira a finanziare ulteriori ricerche nel campo della prova di puntata. Ad esempio, ha lanciato un’organizzazione autonoma decentralizzata, o DAODAO, il cui obiettivo è finanziare la ricerca su zk-SNARKS, un modo per comunicare dati sensibili attraverso blockchain in modo anonimo.