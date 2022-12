Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Se i fondi comuni di investimento diversificano il rischio, perché sono considerati rischiosi?

I fondi comuni di investimento investono in titoli, siano essi titoli azionari o in debito, i cui valori fluttuano insieme al movimento del mercato.

Questo li rende rischiosi perché la NAV del fondo dipende dai singoli valori di sicurezza detenuti nel portafoglio del fondo. Ma poiché i fondi comuni di investimento investono in titoli in diversi settori, diversificano questo rischio di mercato. Poiché un fondo investe in molti titoli, il rischio che tutti loro scensino di valore in qualsiasi giorno è ridotto. Pertanto, è vero che i fondi comuni di investimento diversificano il rischio, ma non lo eliminano.

La diversificazione seguita da un gestore di fondi riduce il rischio di mercato del fondo nella misura della diversificazione. Più un fondo è diversificato, meno è rischioso.

I fondi concentrati come i fondi tematici o settoriali sono più rischiosi dei fondi multi-cap avranno un impatto su tutte le società del settore interessato in un modo o nell’altro, mentre in un fondo multi-cap, la diversificazione tra settore e capitalizzazione funziona come un airbag durante un incidente d’auto, riducendo l’impatto della condizione sfavorevole sul NAV del fondo.

Quando investi in fondi comuni di investimento, guarda il grado di diversificazione nell’allocazione settoriale del fondo. A seconda della tua capacità di assunzione di rischi, scegli un fondo con il giusto tipo di diversificazione che ti si addice.