Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono gli indicizzati?

I fondi indicizzati sono fondi comuni di investimento passivi che imitano gli indici di mercato popolari.

Il Fund Manager non svolge un ruolo attivo nella selezione di settori e azioni per costruire il portafoglio del fondo, ma semplicemente investe in tutte le azioni che compongono l’indice da seguire. La ponderazione delle azioni del fondo corrisponde strettamente alla ponderazione di ciascuna delle azioni dell’indice. Questo è un investimento passivo, cioè il gestore del fondo copia semplicemente l’indice mentre costruisce il portafoglio del fondo e cerca di mantenere il portafoglio in sincronia con il suo indice in ogni momento.

Se il peso di un titolo all’interno dell’indice cambia, il gestore del fondo deve acquistare o vendere quote del titolo per avere il suo peso nel portafoglio allineato a quello dell’indice. Mentre la gestione passiva è più facile da seguire, il fondo non sempre produce gli stessi rendimenti dell’indice a causa di un errore di tracciamento.

L’errore di tracciamento si verifica perché non è sempre facile tenere i titoli dell’indice nella stessa proporzione e i costi di transazione sono sostenuti dal fondo nel farlo.

Nonostante l’errore di tracciamento, i fondi indicizzati sono ideali per coloro che non vogliono correre il rischio di investire in fondi comuni di investimento o singole azioni, ma vorrebbero trarre vantaggio dall’esposizione al mercato più ampio.