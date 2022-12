Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

In che modo il DDT influisce sui miei investimenti?

Prima di aprile 2020, i dividendi dei fondi comuni di investimento erano esentasse nelle mani degli investitori, cioè non dovevano pagare l’imposta sul reddito sui dividendi dei loro investimenti in fondi comuni di investimento.

La casa del fondo dedurrebbel’imposta di distribuzione dei dividendi (DDT) dall’eccedenza distribuibile (utile) del fondo per calcolare l’eccedenza netta distribuibile. Questo importo è stato distribuito in proporzione alle quote detenute nel fondo da tutti gli investitori che avevano optato per l’opzione di dividendo.

Ora, i fondi comuni di investimento non hanno bisogno di detrarre il DDT alla fonte, ma l’investitore è tenuto a pagare l’imposta sul reddito sui dividendi dei fondi comuni di investimento secondo la sua più alta lastra dell’imposta sul reddito.

Mentre nel regime DDT, un’aliquota fiscale uniforme ha avuto un impatto sugli investitori che avevano optato per l’opzione di dividendo, ora l’impatto dell’imposta sul reddito da dividendi varierà da investitore a investitore. Un investitore nella lastra dell’imposta sul reddito del 30% vedrà un’imposta sui dividendi più alta rispetto a qualcuno in una lastra fiscale del 20%.

In precedenza, l’investitore dell’opzione di crescita non è stato influenzato dal DDT poiché i profitti realizzati dal fondo sono stati reinvestiti per far crescere la base patrimoniale del fondo.

Pertanto, un investitore dello schema di crescita ha visto un aumento del NAV delle sue quote pur continuando a detenere lo stesso numero di unità mentre un investitore in opzione di dividendo ha registrato un calo del NAV dopo la dichiarazione di dividendo.

Con l’abolizione dell’imposta sulla distribuzione dei dividendi sui fondi comuni di investimento, ora sia l’opzione Crescita che quella dei dividendi sperimenteranno lo stesso surplus distribuibile. In precedenza, una parte di questo avanzo è stata dedotta alla fonte per il pagamento delle tasse da parte del fondo comune di investimento che ha ridotto l’eccedenza netta distribuibile disponibile per gli investitori di opzioni di dividendi.

Un’opzione di reinvestimento del dividendo consente agli investitori di reinvestire il dividendo, ma in precedenza questo importo del dividendo reinvestito era inferiore all’aumento del NAV L’opzione di crescita che gli investitori hanno sperimentato perché tutti i dividendi sono stati dichiarati solo dopo aver dedotto il DDT. Ora la scelta tra l’opzione Crescita e Dividendo dipenderà dalla tua preferenza per la creazione