Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Qual è l’età giusta per iniziare la pianificazione finanziaria per la pensione?

Il momento migliore per iniziare a pianificare e investire per la pensione è iniziare oggi, qualunque sia la tua età attuale e la tua posizione finanziaria nella vita.

Prima inizi a investire per un obiettivo, più tempo i tuoi soldi ottengono per aggravarsi. Supponiamo che tu abbia 30 anni oggi e inizi un SIP mensile di INR 2000 per i prossimi 30 anni. I tuoi soldi hanno molto tempo per aggravarsi e crescere. Supponendo un tasso di interesse annuo del 12%, puoi avere un corpus pensionistico di 70 lakh contro un esborso di 7,2 lakh in 30 anni.

Se hai iniziato lo stesso SIP un decennio dopo, finirai per accumulare 20 lakh per un esborso di 4,8 lakh in 20 anni. Come puoi vedere, un ritardo di 10 anni ha ridotto il tuo corpus pensionistico di un terzo. Sfortunatamente, la maggior parte delle persone non si rende conto del potere del compounding a lungo termine e finisce per perdere l’opportunità di creare un corpus pensionistico più grande iniziando tardi.

Ritardare gli investimenti di qualche anno è una perdita di tempo e quindi l’opportunità per i soldi di moltiplicarsi.

Tutti dovrebbero iniziare a pianificare i loro obiettivi finanziari e investire verso questi obiettivi non appena si sono stabiliti nel loro primo lavoro. Alla fine, l’investitore a lungo termine costante vince la gara.