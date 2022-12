Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Cosa sono gli schemi di deposito non regolamentati?

Ci sono stati molti casi in cui gli investitori creduloni sono stati attirati in schemi di investimento che promettono rendimenti più elevati di quelli disponibili sul mercato senza molto rischio al ribasso.

Tali schemi di investimento non regolamentati sono chiamati regimi Ponzi e presentano rischi molto elevati. Gli schemi di deposito non regolamentati sono schemi di deposito intrapresi da individui, gruppi di individui o una società a scopo commerciale che non sono registrati presso nessuna delle nove autorità di regolamentazione responsabili della supervisione di tutti i tipi di schemi di deposito in India. Questi schemi di solito promettono rendimenti molto alti con poco o nessun rischio.

Migliaia di investitori hanno perso il loro denaro duramente guadagnato in molti di questi schemi di deposito non regolamentati, e questo ha costretto il governo ad approvare il Banning of Unregulated Deposit Schemes Act nel 2019. Questa legge elenca gli schemi di deposito regolamentati e include anche opzioni di investimento come i fondi comuni di investimento e i servizi di gestione del portafoglio (PMS) che non sono convenzionalmente considerati come schemi di deposito.

Quando ti imbatti in un’opzione di investimento che sembra molto promettente con pochissimo rischio, ricorda che rischio e rendimento vanno sempre di pari passo. Non c’è pranzo gratuito al mondo e un rendimento più elevato sarà sempre accompagnato da un rischio più elevato rispetto a un’opzione di investimento che offre un rendimento inferiore. Gli schemi di deposito non regolamentati mirano a imbrogliare i piccoli investitori che non capiscono questo trade-off tra rischio e rendimento. Questi schemi fraudolenti operano esclusivamente attirando gli investitori in schemi con rendimenti interessanti senza parlare del rischio.

Il rischio maggiore degli investimenti non regolamentati è che il rendimento non sia garantito e vi è un’alta probabilità che i promotori del regime non rispettino i pagamenti promessi nell’ambito del regime. Poiché lo schema non è registrato sotto nessuna delle nove autorità di regolamentazione elencate, non puoi avvicinarti a loro per recuperare i tuoi soldi nel caso in cui lo schema si riveli una frode.

Il Nonregulated Deposit Schemes Act 2019 rende illegale prendere tali depositi, inadempienza fraudolenta sui pagamenti promessi ai depositanti o persino la promozione di tali schemi. Tali reati sono stati resi punibili. Quindi la prossima volta che senti parlare di uno schema di investimento che ti promette un rendimento molto più elevato di quello che puoi ottenere altrove e non sembra rischioso, promette di raddoppiare i tuoi soldi in qualche tempo o promette di renderti milionario senza mettere nulla in gioco, cerca di verificare chi sta gestendo gli schemi, se lo schema è registrato con uno degli organismi di regolamentazione.