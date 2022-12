Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Diversi tipi di rischio nei fondi azionari

Il rischio di mercato è il rischio primario che colpisce i fondi azionari.

Il rischio di mercato è il rischio di perdita di valore dei titoli a causa di una serie di motivi che riguardano l’intero mercato azionario. Quindi il rischio di mercato è anche indicato come rischio sistematico, cioè il rischio che non può essere diversificato.

Il rischio di mercato può essere attribuito a molti fattori come le tendenze macroeconomiche, la crisi economica globale, le tensioni geopolitiche o persino i cambiamenti normativi. Il rischio di prezzo azionario è la più grande componente del rischio di mercato che colpisce i fondi azionari.

Quando il mercato scende, tutti i prezzi delle azioni si influenzano, il che a sua volta influisce sulla performance di un fondo azionario. Oltre alle fonti di rischio di mercato di cui sopra, i fondi azionari possono anche essere soggetti al rischio valutario come uno dei contributori del rischio di mercato. Il rischio valutario è rilevante per i fondi che investono in società che operano in più paesi.

Poiché i fondi azionari investono in società di diversi settori o settori, sono esposti a rischi specifici dell’industria, vale a dire il rischio di uno sviluppo sfavorevole che abbia un impatto negativo sulle società all’interno di un settore.

I fondi azionari possono anche essere influenzati da uno sviluppo sfavorevole intorno a un’azienda, come un cambiamento nella gestione o nella politica aziendale. Questo è indicato come rischio specifico per l’azienda. I rischi specifici dell’industria e dell’azienda, noti anche come rischio non sistematico, possono essere mitigati attraverso la diversificazione.