Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

Costo del ritardo/impatto della composizione dei fondi comuni di investimento

Quando investi in un fondo comune per un lungo periodo di tempo, i rendimenti che guadagni hanno un effetto composto.

Tuttavia, se ritardi i tuoi investimenti di qualche anno, perderai lo stesso. Questo effetto composto amplierà la differenza tra ciò che accumulerai e ciò che avresti potuto accumulare se avessi iniziato a investire qualche anno prima. Dai un’occhiata amutualfundssahihai.com/en/what-age-should-one-start-investing per capirlo meglio.

L’effetto compounding mostra la sua magia a lungo termine perché più a lungo rimani investito, più tempo i tuoi soldi si aggraverà.

Il potere della composizione è come una lente d’ingrandimento la cui potenza di ingrandimento cresce esponenzialmente nel tempo. Se ritardi i tuoi investimenti, sia tramite SIP che in somma forfettaria, e investi un importo più alto, non sarai ancora in grado di raggiungere qualcuno che ha iniziato a investire, diciamo cinque anni prima di te. In caso di SIP potrebbe investire la metà dell’importo che stai investendo, ma i tuoi investimenti saranno ancora in ritardo.

Anche con un investimento forfettario, il ritardo di pochi anni significherebbe che la tua ricchezza accumulata sarà inferiore a qualcuno che ha investito in somma forfettaria qualche anno prima di te. Questo è un costo enorme da pagare per ritardare la tua decisione di investimento.

Se inizi a investire presto in fondi comuni, anche se il tuo importo di investimento è piccolo, è probabile che tu accumuli ricchezza molto più alta in pochi decenni rispetto a se inizi a investire un importo più alto, diciamo 10 anni dopo. È proprio come la lepre e la storia della tartaruga in cui gli investimenti lenti e costanti avviati all’inizio della vita ti aiuteranno a raggiungere comodamente il tuo obiettivo invece di iniziare tardi anche se sei disposto a investire di più.