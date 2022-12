Un fondo comune d’investimento è una società, gestita professionalmente, che raccoglie il denaro di molti investitori e lo investe in titoli come azioni, obbligazioni e debiti a breve termine, Fondi azionari o obbligazionari e fondi del mercato monetario.

I fondi comuni di investimento sono un buon investimento per gli investitori che desiderano diversificare il proprio portafoglio.

Invece di puntare tutto su una società o un settore, un fondo comune investe in titoli diversi per cercare di ridurre al minimo il rischio del portafoglio.

Il termine è tipicamente utilizzato negli Stati Uniti, in Canada e in India, mentre strutture simili in tutto il mondo includono la SICAV in Europa e la società di investimento di tipo aperto nel Regno Unito.

I soldi non vengono bloccati, vengono investiti nei fondi di investimento

Nei fondi comuni di investimento, il denaro non viene bloccato. Viene investito!

“Quando investi in fondi comuni, una delle domande più comuni è: “”I miei soldi vengono rinchiusi?”””

È importante notare due fatti:

a. In uno schema di fondi comuni di investimento, il denaro è investito e non bloccato, e il denaro rimane sempre tuo. È semplicemente gestito da un gestore di fondi professionale.

b. I tuoi soldi sono sempre facilmente accessibili. La struttura di un fondo comune garantisce la flessibilità di accedervi.

Puoi riscattare il tuo investimento parzialmente o interamente. Puoi anche prespecificare le date di rimborso, dando istruzioni permanenti alla società di fondi comuni di trasferire un importo fisso sul tuo conto bancario in una data specificata ogni mese o ogni trimestre, a tua scelta. Puoi anche scegliere di trasferire il tuo investimento da uno schema di fondi comuni a un altro gestito dalla stessa società di fondi comuni di investimento.

E ottieni sempre un estratto conto completo /facile da capire che lo documenta ordinatamente.

Vai avanti e investi in uno schema di fondi comuni di tua scelta e goditi la flessibilità, la trasparenza e la liquidità. In altre parole, un’esperienza di investimento superiore, pur essendo alla cura di manager professionisti.